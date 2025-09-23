Укр
  Жизнь

Главный секрет Путина: какой на самом деле рост у российского диктатора

Анна Косик
23 сентября 2025, 13:58
Один из банальных человеческих параметров для Путина является главным комплексом.
Путин и Трамп, Путин и Медведев
Тайна роста Путина / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov/, facebook.com/boris.kusniruk

Вы узнаете:

  • Какой рост у Путина
  • Какого роста были другие российские диктаторы

Рост - одна из базовых характеристик человека. Но для кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина это один из самых больших комплексов. Медиа поговаривают, что администрация президента РФ всячески пытается скрыть правду о росте Путина.

Сам он тоже пытается добавить себе сантиметров, ведь просматривая ряд его выступлений аналитики и журналисты замечали на диктаторе вместо обычной обуви, туфли с "сюрпризом" в виде плюс 10 сантиметров к росту, пишет Главред.

Каким ростом "наградила" Путина природа

Журналист Дмитрий Еловский рассказал в рамках проекта Ходорковский LIVE, что рост Владимира Путина составляет 168 сантиметров. Он, кстати, всего на сантиметр выше одного из своих предшественников Иосифа Сталина, который имел 167 сантиметров роста.

"Ленин отличался от Сталина на 2 сантиметра, он был ниже", - добавил Еловский.

В то же время председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук обнародовал факты, указывающие на то, что Путин на самом деле еще ниже. Он опубликовал фото Дмитрия Медведева с диктатором.

Путин и Медведев
Сравнение роста Путина и Медведева / фото: facebook.com/boris.kusniruk

Кушнирук написал, что рост Медведева 162 сантиметра (в открытых источниках 163 сантиметра - Главред), в то время как Путин на фото ниже него минимум на 3-4 сантиметра. Поэтому диктатор на самом деле может быть ниже 160 сантиметров.

О персоне: Дмитрий Еловский

Дмитрий Еловский - журналист, медиа-редактор, ведущий. Имеет статус "иностранного агента" в России.

