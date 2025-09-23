Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины

Анна Косик
23 сентября 2025, 13:30
13
На первый взгляд игривое поведение собаки на самом деле сигнализирует владельцу о важном.
лабрадор, такса, собаки
Почему щенки гоняются за хвостом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • На что обратить внимание, когда собака гоняется за хвостом
  • Как влияет избыток игрушек на поведение собаки

Собаки с детства гоняются за собственным хвостом. Но их владельцы в более взрослом возрасте часто не замечают за такой "игрой" животного совсем не игривые сигналы.

Главред узнал, что когда собака навязчиво гоняется за собственным хвостом, это может иметь три причины. Об этом в TikTok vitalius_kiev рассказал зоопсихолог Виталий.

видео дня

О чем сигнализирует собака

По словам Виталия, собака, которая гоняется за хвостом, таким образом сообщает владельцу о том, что ее что-то тревожит. И это надо быстро менять.

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

Главной причиной такого поведения собаки является избыток игрушек, а именно бросание. Например, если вы часто бросаете собаке мячи, или пуллеры, она на инстинктивном уровне закрепляет необходимость что-то ловить и хочет это делать все больше и больше.

"Если вы не даете ей это, она начинает просто искать альтернативы, а именно: свой хвост, который рядом, или бегающие коты, белки, самокат с человеком", - пояснил зоопсихолог.

Еще одна причина - это когда собака не имеет возможности сбросить свое возбуждение, потому что сидит на палке, или с ней не гуляют. Кусая себя, или бегая за своим хвостом животное просто сбрасывает стресс.

"Третья причина - это щенок. Для них это нормально, пусть гоняются. Это окей", - добавил эксперт.

Смотрите видео о том, почему собаки навязчиво гоняются за своим хвостом:

Читайте также:

О персоне: vitalius_kiev

vitalius_kiev - украинский блогер Виталий, который работает зоопсихологом и кинологом. В соцсетях он рассказывает о поведении и воспитании собак. В TikTok за страницей Виталия следят более 130 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФ

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФ

13:35Война
Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

12:00Интервью
Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

11:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Последние новости

13:40

"Путин уже будет не нужен": названо главное условие переворота в Кремле

13:39

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

13:35

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФВидео

13:30

Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины

13:04

Шоу Джимми Киммела теперь снова будет в эфире - детали

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
12:56

Еще не выкарабкалась: Кейт Миддлтон пришлось принять тяжелое решение

12:52

На грани катастрофы: The Telegraph о пике угрозы ядерной войны

12:47

Почему 24 сентября нельзя занимать деньги: какой церковный праздник

12:32

Как не сделать кухню устаревшей: пять главных ошибок

Реклама
12:22

Киевстар ТВ на Поляне ВДНХ: состоялся благотворительный показ культовой ленты "Грязные танцы"

12:02

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

12:00

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

11:56

Можно ли прикасаться к грибам в лесу и чем это грозит: мифы и реальностьВидео

11:47

Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

11:41

Победители Евровидения неожиданно обратились к украинцам: что они сообщилиВидео

11:36

Украина рискует медленно проиграть: немецкий историк озвучил два сценария войны

11:21

Максим Галкин оказался по уши в долгах - что произошло

11:17

Украинские войска могли поразить "шишек" Кремля во время атаки на Крым - ISW

11:00

Путин придумал план сближения с США, чтобы "выбить" уступки в войне - ISW

10:44

Китайское грузовое судно трижды тайно швартовалось в Крыму – FT

Реклама
10:39

Променяли на Шамана: путиниста Киркорова публично унизили в РФ

10:32

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

10:21

Украинцев предупредили об изменении пенсий: кто получит надбавки уже в сентябре

09:50

РФ ударила баллистикой по городу на Одесчине, есть жертвы: все подробности атакиФото

09:48

Путин может отобрать армию вместо мобилизации: эксперт раскрыл "план Б" Кремля

09:42

Дроны делают войну доступной - и это самое страшное, что могло произойтимнение

09:34

Шесть знаков зодиака, которые известны как отличные манипуляторы

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 сентября (обновляется)

09:21

Дмитрий Комаров вышел на связь и засветил обручальное кольцо - детали

08:51

Автор хита путиниста SHAMAN разнес его выступление в пух и прах

08:38

Дроны РФ атаковали инфраструктуру Кировоградщины: поезда УЗ едут с задержкамиФото

08:23

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

07:54

Зеленский в Нью-Йорке встретился с Келлогом: о чем говорили стороны

07:22

Эрдоган сообщил "плохую новость" о завершении войны в Украине

07:10

Где змея на картинке: надо иметь внимательность Шерлока Холмса, чтобы ответить

06:43

Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожарыФото

06:16

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

06:11

Как магнитом: четыре знака зодиака, которые всегда привлекают удачу

06:10

Почему разговоры о ядерке очень важны для Украины?мнение

Реклама
05:48

"Немножко с разбитым сердцем": солистка KAZKA сделала признание о личной жизни

05:21

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 векаВидео

05:00

Любовь польется рекой: четырех знаков зодиака накроют чувства 23 сентября

04:35

Почему нельзя говорить "накладений платіж": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:04

Как приготовить свеклу за 12 минут: секрет значительной экономии времени

03:30

Обвал российского рубля: появился катастрофический прогнозВидео

02:33

Когда полиция может остановить авто без нарушения ПДД - неочевидные причины

02:00

Совсем не узнать: появились уникальные снимки Софии Ротару

01:29

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБамиВидео

00:42

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять