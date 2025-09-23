Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины

На первый взгляд игривое поведение собаки на самом деле сигнализирует владельцу о важном.

Почему щенки гоняются за хвостом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

На что обратить внимание, когда собака гоняется за хвостом

Как влияет избыток игрушек на поведение собаки

Собаки с детства гоняются за собственным хвостом. Но их владельцы в более взрослом возрасте часто не замечают за такой "игрой" животного совсем не игривые сигналы.

Главред узнал, что когда собака навязчиво гоняется за собственным хвостом, это может иметь три причины. Об этом в TikTok vitalius_kiev рассказал зоопсихолог Виталий.

О чем сигнализирует собака

По словам Виталия, собака, которая гоняется за хвостом, таким образом сообщает владельцу о том, что ее что-то тревожит. И это надо быстро менять.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

Главной причиной такого поведения собаки является избыток игрушек, а именно бросание. Например, если вы часто бросаете собаке мячи, или пуллеры, она на инстинктивном уровне закрепляет необходимость что-то ловить и хочет это делать все больше и больше.

"Если вы не даете ей это, она начинает просто искать альтернативы, а именно: свой хвост, который рядом, или бегающие коты, белки, самокат с человеком", - пояснил зоопсихолог.

Еще одна причина - это когда собака не имеет возможности сбросить свое возбуждение, потому что сидит на палке, или с ней не гуляют. Кусая себя, или бегая за своим хвостом животное просто сбрасывает стресс.

"Третья причина - это щенок. Для них это нормально, пусть гоняются. Это окей", - добавил эксперт.

Смотрите видео о том, почему собаки навязчиво гоняются за своим хвостом:

О персоне: vitalius_kiev vitalius_kiev - украинский блогер Виталий, который работает зоопсихологом и кинологом. В соцсетях он рассказывает о поведении и воспитании собак. В TikTok за страницей Виталия следят более 130 тысяч пользователей.

