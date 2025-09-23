Рыбак с Киевщины поймал карпа-гиганта весом почти 31 кг: удивительные кадры

Такой улов считается редким и трофейным, поскольку средний вес зеркальных карпов значительно меньше.

В Украине поймали огромного карпа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео тик ток @fishman_stas

Где поймали рыбу длиной более метра

На что клюет карп в осенний период

Украинские рыбаки продолжают удивлять своими рекордами. На видео, опубликованном в TikTok на канале @fishman_stas, видно, как рыбаку было нелегко даже поднять свой улов, чтобы похвастаться им перед камерой.

На этот раз настоящий трофей достался мужчине из Киевской области: в селе Уляники он поймал зеркального карпа весом 30,8 кг.

Что известно о зеркальном карпе?

Зеркальный карп - особая разновидность обычного карпа. Его легко узнать благодаря большим чешуйкам, которые сверкают словно зеркала. Рыба имеет массивное тело золотисто-бронзового оттенка и известна своей силой.

Обычно такие карпы весят от 2 до 10 кг, однако отдельные экземпляры могут превышать отметку в 30 кг. Длина взрослой рыбы часто достигает более метра.

Какая пресноводная рыба водится в Украине / Главред - инфографика

Обитают эти рыбы в прудах, озерах, тихих реках и водоемах Европы и Азии. Питаются они в основном водной растительностью, семенами, а также мелкими беспозвоночными.

На что клюет карп осенью - объяснение рыбака

Осенью шансы поймать крупного карпа значительно возрастают. Об этом рассказывается на Ютуб-канале "Рыбалка с Юрием Петрашем".

Объясняется, что за лето рыба хорошо нагуляла вес, и теперь она активно питается, готовясь к зиме, когда еды будет мало

Так, для прикорма карпа осенью можно использовать следующее:

Каши: мамалыга, а также каша из гречневой муки, сваренные должным образом.

Растительные ингредиенты: разнообразные растительные составляющие, которые являются основой прикормки.

Животные включения: мелко нарубленный опарыш или мотыль, добавленные к растительной прикормке.

Масло: нерафинированное масло, добавленное в кашу для улучшения ее свойств.

Также, по словам эксперта, добавление ароматизаторов не помешает, ведь фруктовые запахи могут стать настоящим спасением, когда вода начинает остывать.

Какая еще рыба водится в украинских водоемах - детали

Главред рассказывал, как рыбак из Винницы поймал настоящую щуку-монстра. Ему посчастливилось вытащить огромную хищницу, которая весила почти 4 килограмма.

А вот на Киевщине другому рыбаку повезло еще больше. В Володарском районе, на озере Картар, он вытащил очень редкую рыбу. Его трофеем стал черный амур. Это вид, который внесен в Красную книгу Украины.

Более того, недавно украинский рыбак поймал редкую рыбу из краснокнижного списка. Речь идет о марену обыкновенную, которую еще называют усачом.

Об источнике: fishman_stas @fishman_stas - это TikTok-профиль рыбака-энтузиаста из Украины, который публикует короткие видео о своих уловах (преимущественно карп/сомы и другие крупные рыбы), моменты вываживания и эмоциональные кадры на водоемах. Контент канала полностью посвящен рыбалке: уловы, процесс ловли, демонстрация крупной рыбы, эмоциональные моменты на водоемах. Автор часто публикует короткие видео с уловом, иногда показывает рекордных рыб (например, упомянутый случай с 30-килограммовым сомом). Основная аудитория - рыбаки и любители активного отдыха.

