В Киеве рыбак вытащил из Днепра сома-гиганта весом 10 кг: фото трофея

Даяна Швец
18 сентября 2025, 13:58
Улов поймали на Трухановом острове с помощью донной удочки с наживкой из червей.
Рыбак выловил невероятного хищника на червяка / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Telegram-канал "Рыбалка Киев"

Главное:

  • На Трухановом острове поймали сома весом 10 кг
  • Рыбак Роберт похвастался трофеем из Днепра

В Киеве рыбак по имени Роберт похвастался настоящим трофеем: ему удалось вытащить из Днепра крупного сома. Выловленная рыбина весила около 10 килограммов. Об успешном улове рассказали в Telegram-канале "Рыбалка Киев".

Мужчина рыбачил на Трухановом острове 12 сентября. Он использовал донную снасть, предназначенную для рыбы, обитающей у дна водоема, таких как лещ, карп или сом. На крючок он насадил червей, именно на них и клюнул хищник.

В Киеве рыбак вытащил из Днепра сома-гиганта весом 10 кг: фото трофея
Ночной хищник попал на удочку рыбака / фото: Telegram-канал "Рыбалка Киев"

Чем известны сомы

Сомы известны своими впечатляющими размерами: они могут вырастать до 1,5-2 метров в длину и набирать вес более 80 килограммов. Это хищники, которые охотятся на мелкую рыбу, лягушек, раков, а иногда даже на уток и других водоплавающих птиц.

Характерный признак сома - большая плоская голова с длинными усами, благодаря которым он хорошо ориентируется в темной воде. Активен этот подводный житель ночью: днем он обычно отлеживается в глубоких ямах или прячется под корягами.

Мясо сома ценят за нежную текстуру и приятный сладковатый вкус. Оно считается деликатесом среди рыбных блюд.

Какая пресноводная рыба водится в Украине
Какая пресноводная рыба водится в Украине / Главред - инфографика

Как поймать сома - мнение рыбака

Рыбак Сергей Головня с опытом в много лет хорошо хорошо знает повадки сомов. Он даже научился определять тропы, по которым проходят в течение дня.

"Хочешь поймать сома - научись мыслить и чувствовать как рыба. Днем он сидит в ямках, отдыхает. А ночью выходит на места, где водятся мальки и где можно поживиться. Моя задача вычислить такие участки и именно там забросить наживку - мелкую рыбку. Активный клев начинается с вечера до полуночи, а потом еще под утро, - рассказывает мужчина", - говорит он в комментарии sarnynews.city.

Какая еще рыба водится в украинских водоемах - детали

Главред писал о том, что рыбак поймал настоящего монстра - трофейную щуку весом почти 4 кг, зафиксировав свой трофей на видео. Этот ролик появился на YouTube-канале "Golden Fish. Vinnytsia Fishers".

Также не так давно в Украине рыбак поймал редкую рыбу из краснокнижного списка. Речь идет о марене обыкновенной, которую еще называют усачом.

В Киевской области рыбак выловил в местном озере редкий вид рыбы, занесенный в Красную книгу Украины. Этим трофеем оказался черный амур, пойманный в озере Картар, расположенном в Володарском районе.

Больше интересных новостей:

О рыбе: сом обыкновенный

Сом обыкновенный, или европейский (Silurus glanis) - рыба из рода сом (Silurus) отряда сомообразных (Siluriformes). Пресноводная донная речная рыба, живущая на глубоких участках рек, глубоких протоках и старицах, в озерах и водохранилищах, также в солоноватых водах лиманов. Крупнейшая пресноводная рыба в Европе. Ценная промысловая рыба, пишет Википедия.

Распространен в Европе к востоку от Рейна в Южной и Восточной Европе, в бассейнах Балтийского, Черного, Каспийского и Аральского морей, Ладожского и Онежского озер.Обитатель пресных вод, однако может выходить на нагул в соленую воду морей. Предпочитает теплую воду; чем севернее, тем сомы встречаются в меньшем количестве и меньшего размера. Ареал на севере ограничен Ленинградской областью и югом Финляндии, где сомы редко достигают веса 10 кг.

В Украине живет в бассейнах всех рек. Самый многочисленный в низовьях Дуная, Днестре, в бассейне Днепра. В западных районах немногочисленный, встречается в горных течениях до высоты 400 м. Также встречается в отдельных участках Черного моря, в частности был замечен у острова Змеиный.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

11:33

Оборона Покровска близка к финалу, его падение угрожает двум городам - Sky News

