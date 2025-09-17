Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

Главное:
- Действительно ли коты утешают хозяев в трудные моменты
- Почему ваш кот становится беспокойным, когда вы в стрессе
Многих хозяев пушистиков интересует вопрос: способны ли кошки чувствовать, когда их хозяину плохо? За последние десятилетия именно коты стали ближе к людям, и исследования показывают, что они могут лучше распознавать наши эмоции, отмечает доктор философии, зоолог и специалист по поведению животных компании Purina Рейген МакГовен в материале Daily Paws.
Котов часто несправедливо считают менее социальными и привязанными к людям, чем собак. Но надо помнить: собаки были одомашнены значительно раньше именно как спутники человека, поэтому у них больше опыта в понимании наших эмоций и поведения. Они способны улавливать нашу грусть и даже знать, как поддержать.
Понимают ли коты человеческую грусть
Точно мы этого не знаем, ведь поговорить с кошкой невозможно. Однако ученые доказывают: эти животные внимательно следят за различными сигналами и подстраивают свое поведение. Изучение того, как именно они считывают человеческие эмоции, еще только развивается.
Есть несколько возможных способов, благодаря которым коты улавливают наше настроение:
- Запахи. Коты прекрасно распознают хозяина по запаху. Пока неясно, могут ли они определять грусть по этому сигналу, но ученые это исследуют.
- Визуальные признаки. Хотя кошки не очень хорошо различают человеческие лица, они внимательны к нашему взгляду. "Кошки чувствительны к взгляду - к тому, куда направлены наши глаза. Они используют это, чтобы оценивать наше настроение или намерения", - объясняет МакГовен. Добавьте сюда медленное моргание и это уже язык общения с вашим любимцем.
- Звуки. Кошки реагируют на интонацию. "Кошки могут различать эмоциональное состояние человека по интонации - они слышат, когда человек говорит "грустным" или "радостным" голосом", - подчеркивает эксперт.
Как кошки реагируют на наши эмоции
Иногда, когда вы плачете, кошка может сидеть рядом и внимательно смотреть. Это не всегда сочувствие, скорее попытка понять происходящее. Но есть данные, что кошки действительно пытаются утешать.
"Когда хозяева в депрессии, кошки чаще трутся о них. Скорее всего, это реакция на эмоциональное состояние хозяина - попытка утешить или привлечь внимание", - отмечает МакГовен.
Влияние эмоций человека на кошек
Наши пушистики тоже чувствуют изменения настроения хозяина. Одно лишь поглаживание кота запускает у человека выработку гормонов счастья. Но и наоборот, когда мы подавлены, это отражается и на животном.
"Исследования показали, что хозяева и их коты отражают самочувствие и поведение друг друга", - отмечает зоолог.
Опрос Purina выявил, что 71% владельцев кошек заметили: когда они в стрессе, их любимец тоже становится более напряжённым. Поэтому заботясь о собственном психическом здоровье, мы косвенно заботимся и о коте.
Если вы расстроены - обнимите любимца. А если видите у него тревожные проявления, стоит обогатить его среду обитания и проконсультироваться с ветеринаром насчет успокоительных средств.
