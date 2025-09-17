Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

Исследования показывают, что эмоциональное состояние человека и его домашнего любимца часто взаимно отражаются.

Многих хозяев пушистиков интересует вопрос: способны ли кошки чувствовать, когда их хозяину плохо? За последние десятилетия именно коты стали ближе к людям, и исследования показывают, что они могут лучше распознавать наши эмоции, отмечает доктор философии, зоолог и специалист по поведению животных компании Purina Рейген МакГовен в материале Daily Paws.

Котов часто несправедливо считают менее социальными и привязанными к людям, чем собак. Но надо помнить: собаки были одомашнены значительно раньше именно как спутники человека, поэтому у них больше опыта в понимании наших эмоций и поведения. Они способны улавливать нашу грусть и даже знать, как поддержать.

Понимают ли коты человеческую грусть

Точно мы этого не знаем, ведь поговорить с кошкой невозможно. Однако ученые доказывают: эти животные внимательно следят за различными сигналами и подстраивают свое поведение. Изучение того, как именно они считывают человеческие эмоции, еще только развивается.

Есть несколько возможных способов, благодаря которым коты улавливают наше настроение:

Запахи. Коты прекрасно распознают хозяина по запаху. Пока неясно, могут ли они определять грусть по этому сигналу, но ученые это исследуют.

Коты прекрасно распознают хозяина по запаху. Пока неясно, могут ли они определять грусть по этому сигналу, но ученые это исследуют. Визуальные признаки. Хотя кошки не очень хорошо различают человеческие лица, они внимательны к нашему взгляду. "Кошки чувствительны к взгляду - к тому, куда направлены наши глаза. Они используют это, чтобы оценивать наше настроение или намерения", - объясняет МакГовен. Добавьте сюда медленное моргание и это уже язык общения с вашим любимцем.

Хотя кошки не очень хорошо различают человеческие лица, они внимательны к нашему взгляду. "Кошки чувствительны к взгляду - к тому, куда направлены наши глаза. Они используют это, чтобы оценивать наше настроение или намерения", - объясняет МакГовен. Добавьте сюда медленное моргание и это уже язык общения с вашим любимцем. Звуки. Кошки реагируют на интонацию. "Кошки могут различать эмоциональное состояние человека по интонации - они слышат, когда человек говорит "грустным" или "радостным" голосом", - подчеркивает эксперт.

Как кошки реагируют на наши эмоции

Иногда, когда вы плачете, кошка может сидеть рядом и внимательно смотреть. Это не всегда сочувствие, скорее попытка понять происходящее. Но есть данные, что кошки действительно пытаются утешать.

"Когда хозяева в депрессии, кошки чаще трутся о них. Скорее всего, это реакция на эмоциональное состояние хозяина - попытка утешить или привлечь внимание", - отмечает МакГовен.

Влияние эмоций человека на кошек

Наши пушистики тоже чувствуют изменения настроения хозяина. Одно лишь поглаживание кота запускает у человека выработку гормонов счастья. Но и наоборот, когда мы подавлены, это отражается и на животном.

"Исследования показали, что хозяева и их коты отражают самочувствие и поведение друг друга", - отмечает зоолог.

Опрос Purina выявил, что 71% владельцев кошек заметили: когда они в стрессе, их любимец тоже становится более напряжённым. Поэтому заботясь о собственном психическом здоровье, мы косвенно заботимся и о коте.

Если вы расстроены - обнимите любимца. А если видите у него тревожные проявления, стоит обогатить его среду обитания и проконсультироваться с ветеринаром насчет успокоительных средств.

