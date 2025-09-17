Укр
Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

Даяна Швец
17 сентября 2025, 18:26
Исследования показывают, что эмоциональное состояние человека и его домашнего любимца часто взаимно отражаются.
Как настроение хозяина влияет на любимца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • Действительно ли коты утешают хозяев в трудные моменты
  • Почему ваш кот становится беспокойным, когда вы в стрессе

Многих хозяев пушистиков интересует вопрос: способны ли кошки чувствовать, когда их хозяину плохо? За последние десятилетия именно коты стали ближе к людям, и исследования показывают, что они могут лучше распознавать наши эмоции, отмечает доктор философии, зоолог и специалист по поведению животных компании Purina Рейген МакГовен в материале Daily Paws.

Котов часто несправедливо считают менее социальными и привязанными к людям, чем собак. Но надо помнить: собаки были одомашнены значительно раньше именно как спутники человека, поэтому у них больше опыта в понимании наших эмоций и поведения. Они способны улавливать нашу грусть и даже знать, как поддержать.

Понимают ли коты человеческую грусть

Точно мы этого не знаем, ведь поговорить с кошкой невозможно. Однако ученые доказывают: эти животные внимательно следят за различными сигналами и подстраивают свое поведение. Изучение того, как именно они считывают человеческие эмоции, еще только развивается.

Есть несколько возможных способов, благодаря которым коты улавливают наше настроение:

  • Запахи. Коты прекрасно распознают хозяина по запаху. Пока неясно, могут ли они определять грусть по этому сигналу, но ученые это исследуют.
  • Визуальные признаки. Хотя кошки не очень хорошо различают человеческие лица, они внимательны к нашему взгляду. "Кошки чувствительны к взгляду - к тому, куда направлены наши глаза. Они используют это, чтобы оценивать наше настроение или намерения", - объясняет МакГовен. Добавьте сюда медленное моргание и это уже язык общения с вашим любимцем.
  • Звуки. Кошки реагируют на интонацию. "Кошки могут различать эмоциональное состояние человека по интонации - они слышат, когда человек говорит "грустным" или "радостным" голосом", - подчеркивает эксперт.

Как кошки реагируют на наши эмоции

Иногда, когда вы плачете, кошка может сидеть рядом и внимательно смотреть. Это не всегда сочувствие, скорее попытка понять происходящее. Но есть данные, что кошки действительно пытаются утешать.

"Когда хозяева в депрессии, кошки чаще трутся о них. Скорее всего, это реакция на эмоциональное состояние хозяина - попытка утешить или привлечь внимание", - отмечает МакГовен.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
​ Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред

Влияние эмоций человека на кошек

Наши пушистики тоже чувствуют изменения настроения хозяина. Одно лишь поглаживание кота запускает у человека выработку гормонов счастья. Но и наоборот, когда мы подавлены, это отражается и на животном.

"Исследования показали, что хозяева и их коты отражают самочувствие и поведение друг друга", - отмечает зоолог.

Опрос Purina выявил, что 71% владельцев кошек заметили: когда они в стрессе, их любимец тоже становится более напряжённым. Поэтому заботясь о собственном психическом здоровье, мы косвенно заботимся и о коте.

Если вы расстроены - обнимите любимца. А если видите у него тревожные проявления, стоит обогатить его среду обитания и проконсультироваться с ветеринаром насчет успокоительных средств.

Кстати, также рассказывалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

DailyPaws

DailyPaws - это онлайн-ресурс, посвященный домашним животным, особенно собакам и котам.

Он предоставляет широкий спектр информации, включая:

  • Советы по уходу: Статьи о здоровье, питании, дрессировке и общем уходе за домашними животными.
  • Истории и развлечения: Рассказы о животных, милые видео и фотографии, а также юмористический контент.
  • Советы для владельцев: Информация о породах, поведении животных, а также советы по решению распространенных проблем.

