Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать внимание

Кошачья мята уже давно считается любимым растением для домашних питомцев, но эксперты объясняют, что ее влияние на кошек совсем не одинаково.

Кошачья мята - одно из самых известных растений, которое способно менять поведение домашних любимцев. Однако ее действие не универсально: одни коты впадают в состояние эйфории, другие остаются равнодушными. Зооспециалисты проекта The Purring Journal в видео на YouTube объяснили, почему так происходит и какие реакции считаются нормальными.

Что такое кошачья мята

"Кошачья мята, или nepeta cataria, - это натуральная трава, которая вызывает изменения в поведении котов", - объясняют эксперты.

Растение относится к семейству мятных и тесно связано с такими травами, как базилик, орегано и розмарин. Оно имеет зеленые листья и фиолетовые цветы, а выращивают его преимущественно как декоративное или специально для воздействия на кошек.

Интересно, что кошачья мята может влиять и на других существ, в частности на бабочек.

Почему не все коты реагируют на кошачью мяту

Исследования показывают: только около 60% котов реагируют на растение.

"Реакция кота на кошачью мяту имеет генетическую основу. Некоторые коты имеют ген, который позволяет им чувствовать кошачью мяту и реагировать на нее, а другие коты - нет", - отмечают зооспециалисты.

Эта особенность является наследственной, поэтому если родители кошки реагировали на кошачью мяту, вероятность такого же поведения у потомства очень высока.

Типичные реакции кошек на кошачью мяту

"Она не оказывает одинакового эффекта на всех кошек... Однако некоторые виды поведения встречаются гораздо чаще других. Одной из самых частых реакций на кошачью мяту является катание по полу", - отмечают эксперты The Purring Journal.

Среди самых типичных реакций:

катание по полу;

повышенная расслабленность;

гиперактивность и беготня;

активное нюхание игрушек или спреев с мятой;

попытки кусать или лизать предметы.

Эффект обычно короткий - длится 10-15 минут.

Безопасна ли кошачья мята

"Да, кошачья мята безопасна для кошек. Она не считается опасной или вызывающей привыкание", - отмечают эксперты.

Растение не имеет ничего общего с наркотиками и не вызывает изменений сознания, как у людей. Оно лишь дарит котам кратковременное ощущение счастья и эйфории.

Впрочем, чрезмерное количество может вызвать неприятные последствия - слюнотечение, беспокойство или даже агрессивные реакции. Такие случаи случаются редко и только при чрезмерном употреблении.

Как правильно использовать кошачью мяту - вредно ли для моей кошки есть кошачью мяту каждый день

Специалисты советуют давать кошке кошачью мяту не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы избежать привыкания.

Можно ли успокоить кота кошачьей мятой

Ее можно применять для:

поощрения положительного поведения (например, использование царапалки вместо мебели);

развлечений - игрушки с кошачьей мятой продлевают время активной игры;

дрессировки - как средство мотивации.

Интересно, что котята до 6 месяцев обычно не реагируют на растение, поскольку оно имитирует половые феромоны.

Об источнике: The Purring Journal The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодняшний день канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

