Как сказать коту 'нет' так, чтобы он его понял - раскрыт главный секрет

Зооэксперты рассказали, как сказать коту "нет" так, чтобы он действительно понял запрет и изменил свое поведение.

Как сказать коту нет так, чтобы он это понял - почему кот не слушается

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, как правильно донести до любимца, что определенное поведение нежелательно, и при этом не разрушить доверие. О том, как сказать коту "НЕТ" так, чтобы он это понял рассказали в видео на YouTube зооэксперты проекта "The Purring Journal".

Понимает ли кошка слово "нет"

"Ваша кошка не понимает значение слова "нет" и не знает, что ее действия являются хорошими или плохими", - указывают эксперты

Коты не ассоциируют слова с абстрактными понятиями, однако они хорошо воспринимают интонацию, мимику и язык тела. Именно поэтому животное может научиться реагировать на ваше "нет", если вы будете делать это последовательно.

Как научить кота слову "нельзя"

"Кошки делают выводы о том, как чувствуют себя их хозяева, на основе тона и громкости их голоса, а также мимики и языка тела", - объясняют зооспециалисты.

Важно всегда произносить "нет" одинаково - твердо, но без агрессии. Если вы говорите это то высоким веселым тоном, то строгим низким, кот может не понять, что речь идет об одном и том же.

Как научить кота ассоциировать "нет" с поведением

Специалисты советуют действовать так:

твердо сказать "нет",

физически, но мягко отвлечь кошку от действия,

перенаправить внимание на другой предмет или место.

"Обучая кота значению слова "нет", вы должны быть последовательными в том, как вы его произносите", - подчеркивают эксперты.

Как нельзя обращаться с котами

1. Наказывать кота

"Наказание никогда не является приемлемой реакцией на поведение кошки, независимо от того, насколько вы разозлены", - отмечают авторы The Purring Journal.

Наказание вызывает у животного страх, а не понимание. В долгосрочной перспективе это разрушит ваши отношения с любимцем.

2. Использование пульверизатора

Иногда советуют брызгать водой, но эксперты считают это крайней мерой.

"Другие методы дрессировки будут гораздо более эффективными в долгосрочной перспективе, не пугая вашу кошку", - говорится в видео

3. Слишком быстрая сдача

Исправление поведения требует терпения.

"Вашей кошке понадобится несколько взаимодействий, чтобы распознать вашу реакцию на ее поведение и соответственно адаптироваться", - подчеркивают специалисты.

The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев.

