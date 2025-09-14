Как сказать коту 'нет' так, чтобы он его понял - раскрыт главный секрет

О чем идет речь в материале:
Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, как правильно донести до любимца, что определенное поведение нежелательно, и при этом не разрушить доверие. О том, как сказать коту "НЕТ" так, чтобы он это понял рассказали в видео на YouTube зооэксперты проекта "The Purring Journal".
Понимает ли кошка слово "нет"
"Ваша кошка не понимает значение слова "нет" и не знает, что ее действия являются хорошими или плохими", - указывают эксперты
Коты не ассоциируют слова с абстрактными понятиями, однако они хорошо воспринимают интонацию, мимику и язык тела. Именно поэтому животное может научиться реагировать на ваше "нет", если вы будете делать это последовательно.
Как научить кота слову "нельзя"
"Кошки делают выводы о том, как чувствуют себя их хозяева, на основе тона и громкости их голоса, а также мимики и языка тела", - объясняют зооспециалисты.
Важно всегда произносить "нет" одинаково - твердо, но без агрессии. Если вы говорите это то высоким веселым тоном, то строгим низким, кот может не понять, что речь идет об одном и том же.
Как научить кота ассоциировать "нет" с поведением
Специалисты советуют действовать так:
- твердо сказать "нет",
- физически, но мягко отвлечь кошку от действия,
- перенаправить внимание на другой предмет или место.
"Обучая кота значению слова "нет", вы должны быть последовательными в том, как вы его произносите", - подчеркивают эксперты.
Как нельзя обращаться с котами
1. Наказывать кота
"Наказание никогда не является приемлемой реакцией на поведение кошки, независимо от того, насколько вы разозлены", - отмечают авторы The Purring Journal.
Наказание вызывает у животного страх, а не понимание. В долгосрочной перспективе это разрушит ваши отношения с любимцем.
2. Использование пульверизатора
Иногда советуют брызгать водой, но эксперты считают это крайней мерой.
"Другие методы дрессировки будут гораздо более эффективными в долгосрочной перспективе, не пугая вашу кошку", - говорится в видео
3. Слишком быстрая сдача
Исправление поведения требует терпения.
"Вашей кошке понадобится несколько взаимодействий, чтобы распознать вашу реакцию на ее поведение и соответственно адаптироваться", - подчеркивают специалисты.
Об источнике: The Purring Journal
The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодняшний день канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.
