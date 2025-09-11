Как понять, кого из людей больше любит кот - признаки, которые нельзя игнорировать

Коты, как и люди, имеют свои симпатии, поэтому часто выбирают себе любимого человека, и зоологи объясняют, от чего зависит этот выбор и как на него повлиять.

https://glavred.info/dim/kak-ponyat-kogo-iz-lyudey-bolshe-lyubit-kot-priznaki-kotorye-nelzya-ignorirovat-10697039.html Ссылка скопирована

Почему коты любят одного человека - как понять, кого больше любит кот / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему коты любят одного человека

Почему кошки одержимы одним человеком

Кого больше любят коты

Многие владельцы замечают, что их кот предпочитает одного человека в доме, и эксперты объясняют, что такое поведение не случайно, а зависит от ряда факторов. Об этом сообщают зооэксперты проекта AnimalWised.

Главред выяснил, как понять, что кот выбрал именно тебя хозяином.

видео дня

Действительно ли у котов есть любимый человек

"Как и люди, коты имеют свои предпочтения в социальных отношениях, поэтому неудивительно, что у них есть любимый человек или даже несколько", - отмечают зоологи AnimalWised.

Эксперты объясняют, что ранний опыт и социализация играют ключевую роль.

"Котята, которые в детстве взаимодействовали только с одним или несколькими людьми, как правило, более пугливые, но имеют более позитивное социальное поведение с теми, кого знают, и часто проявляют игровое поведение", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как кот выбирает себе хозяина:

Как понравиться коту - как заслужить любовь кота

По словам специалистов, на привязанность кота влияют и характеристики его хозяина.

"На качество жизни и поведение кота непосредственно влияют характеристики владельца, такие как пол, возраст или уход, поэтому неудивительно, что те, кто проводит больше времени с котом, являются кандидатами на роль его опоры и поддержки", - указывают специалисты.

Более того, "женщины, как правило, имеют большее количество тактильных взаимодействий, чем мужчины, а это означает, что кошка, скорее всего, будет отдавать предпочтение женщине".

Личность кота и среда обитания

Специалисты подчеркивают, что характер животного определяется не только воспитанием.

"Генетика, страхи и обучение, иногда бессознательное, также играют значительную роль", - указывают в AnimalWised.

Коты - существа привычки, поэтому стабильность и предсказуемость в доме влияют на их выбор.

"Регулярные часы кормления, удобные места для отдыха и предсказуемые взаимодействия могут сделать определенного человека более привлекательным для кота, укрепляя его статус любимца", - добавляют эксперты.

Как понять, любимый ли вы человек кота

Признаки привязанности хорошо известны.

"Месить лапками, мурлыкать, лизать или спать с вами - это лишь некоторые из них, но есть еще много других. Даже непослушные покусывания могут быть способом выражения привязанности", - объясняют зоологи.

А когда кот делает шаг дальше, то становится понятно, что он выбрал именно вас.

"Она осмеливается нюхать наш рот, спать на нашей голове или прыгать нам на колени, касаться наших лиц лапками или следовать за нами из комнаты в комнату", - добавляют они.

Как завоевать любовь кота

Специалисты советуют несколько проверенных способов, чтобы наладить связь:

"Будьте тем, кто кормит кота" - еда ассоциируется с безопасностью.

"Убирайте их туалет" - опрятность для котов чрезвычайно важна.

"Играйте с ними каждый день" - достаточно 15-20 минут, чтобы кот видел в вас друга.

"Уважайте их пространство" - не душите лаской, если кот этого не хочет.

"Говорите на их языке" - обращайте внимание на сигналы тела и даже имитируйте медленное моргание.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред