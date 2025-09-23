Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

Вы узнаете:
- Почему канадцы не собирают грибы
- Где в Канаде запрещено собирать грибы
Сезон сбора грибов в Украине в самом разгаре, в то время как в Канаде местные жители либо же вообще не понимают зачем это делать, либо боятся получить большой штраф.
Главред выяснил, что для коренных канадцев странно собирать грибы и почти никто из них этим не занимается. Зато даже другие люди, которые живут в Канаде, боятся ходить в лес по грибы.
Почему в Канаде нельзя собирать грибы
Украинский блогер Канадский Марк в соцсетях объяснил причину запрета на сбор грибов в Канаде. Выяснилось, что сбор грибов может закончиться большим штрафом, или даже тюрьмой.
Он рассказал, что канадское законодательство предусматривает запрет на срывание любых растений, в том числе и грибов, в зонах национальных парков без специального разрешения.
Кроме этого, как отметил Маркиян, в Канаде очень много приватизированных территорий, на которых нет табличек. Поэтому можно случайно зайти на чужой участок, собрать грибы и получить за это наказание. По этой причине найти в Канаде участок для легального сбора грибов почти невозможно.
Какой штраф можно получить за сбор грибов в Канаде
Поскольку Канада является федерацией, законы несколько отличаются в разных ее уголках. Но, например, в Онтарио или Торонто за незаконный сбор грибов в национальном парке можно получить штраф в размере до 25 тысяч канадских долларов.
Смотрите видео о том, почему в Канаде лучше не собирать грибы:
Вас может заинтересовать:
- Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предки
- Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войны
- Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения
О персоне: Канадский Марк
Канадский Марк - украинский блогер Маркиян, родом из Львова. Проживает в Канаде и делает видео на различные темы касающиеся жизни за рубежом. На его канал на YouTube подписались более 200 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред