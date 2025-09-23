Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

Канадцы в основном даже не пытаются искать грибы в лесу и на это есть веская причина.

Почему в Канаде не принято собирать грибы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Почему канадцы не собирают грибы

Где в Канаде запрещено собирать грибы

Сезон сбора грибов в Украине в самом разгаре, в то время как в Канаде местные жители либо же вообще не понимают зачем это делать, либо боятся получить большой штраф.

Главред выяснил, что для коренных канадцев странно собирать грибы и почти никто из них этим не занимается. Зато даже другие люди, которые живут в Канаде, боятся ходить в лес по грибы.

Почему в Канаде нельзя собирать грибы

Украинский блогер Канадский Марк в соцсетях объяснил причину запрета на сбор грибов в Канаде. Выяснилось, что сбор грибов может закончиться большим штрафом, или даже тюрьмой.

Он рассказал, что канадское законодательство предусматривает запрет на срывание любых растений, в том числе и грибов, в зонах национальных парков без специального разрешения.

Кроме этого, как отметил Маркиян, в Канаде очень много приватизированных территорий, на которых нет табличек. Поэтому можно случайно зайти на чужой участок, собрать грибы и получить за это наказание. По этой причине найти в Канаде участок для легального сбора грибов почти невозможно.

Какой штраф можно получить за сбор грибов в Канаде

Поскольку Канада является федерацией, законы несколько отличаются в разных ее уголках. Но, например, в Онтарио или Торонто за незаконный сбор грибов в национальном парке можно получить штраф в размере до 25 тысяч канадских долларов.

Смотрите видео о том, почему в Канаде лучше не собирать грибы:

О персоне: Канадский Марк Канадский Марк - украинский блогер Маркиян, родом из Львова. Проживает в Канаде и делает видео на различные темы касающиеся жизни за рубежом. На его канал на YouTube подписались более 200 тысяч пользователей.

