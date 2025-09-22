Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войны

Вы узнаете:
- Кто такие хасиды и в чем суть хасидизма
- Почему они приезжают именно в Умань
Каждый сентябрь тысячи паломников-хасидов приезжают в украинский город Умань. Несмотря на войну и опасность, этот год не стал исключением.
Многие задаются вопросами: почему хасиды приезжают именно в Умань, в чем суть хасидизма и почему Умань считается святым местом для евреев?
Кто такие хасиды и в чем суть хасидизма?
Хасидизм — мистическое течение иудаизма, возникшее в XVIII веке на территории Украины. Его основателем считается Баал Шем Тов (Исраэль бен Элизер), живший в селе Окопы (ныне Тернопольская область). Слово "хасид" переводится с иврита как "благочестивый". В основе учения — погружение в кабалу, стремление к духовному очищению и радостному служению Богу.
Сегодня хасидизм широко распространён в мире: крупнейшие общины находятся в США, Израиле и Великобритании, однако центром паломничества остаётся Украина.
Почему Умань святое место для евреев?
В конце жизни в Умань переехал цадик Нахман из Брацлава — правнук основателя хасидизма. Он завещал похоронить себя именно там, поскольку город стал местом гибели тысяч евреев во время Колиивщины.
Его последняя проповедь была произнесена в Рош ха-Шана (иудейский Новый год). Цадик велел своим последователям каждый год приезжать на его могилу в Умань. С тех пор это место стало святым центром для хасидов.
Почему хасиды приезжают именно в Умань даже во время войны?
Несмотря на военные действия, хасиды считают своим духовным долгом прибыть к могиле Нахмана в праздник Рош ха-Шана. Для них это не просто паломничество, а исполнение религиозного завета и возможность получить духовное очищение и благословение на год вперёд.
Тысячи верующих ежегодно отправляются в Украину, потому что Умань для них — это центр хасидской духовности и символ верности традиции.
Смотрите видео о том, почему паломники не боятся войны:
