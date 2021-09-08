Эвакуировали весь дом: в Умани загорелась арендованная хасидами квартира

На место прибыли спасатели и полицейские / скриншот

В Умани, в квартире, где проживают паломники-хасиды , загорелся кондиционер. Пожар повредил газопровод, а спасателям пришлось эвакуировать дом из-за опасности взрыва.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины в Facebook, инцидент произошел вечеров, 7 сентября, в одной из квартир многоэтажного дома произошло короткое замыкание и возгорание кондиционера.

"Чтобы предотвратить взрыв, полицейские Черкасской области перекрыли подачу газа, а спасатели ДСНС Украины оперативно ликвидировали возгорание", — говорится в сообщении.

После проведения всех необходимых мероприятий паломники-хасиды вернулись в свои дома. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

Стоит отметить, что это далеко не первый инцидент с паломниками-хасидами, который произошел во время их пребывания в Умани на праздновании Нового года (Рош ха-Шана).

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Ранее группа хасидов решила пожарить шашлык прямо на балконе . Однако им это не удалось, так как вспыхнул пожар.На помощь отдыхающим приехали пожарные, которые потушили костер с помощью огнетушителя.

В прошлом году представители еврейской национальности устроили развлечения на одной из заправок города Чоп Закарпатской области. Пассажиры автобуса, в частности, хасиды, решили размять свое тело после долгой поездки и начали танцевать.