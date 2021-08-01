Прямо посреди ночи: на украинской заправке станцевали хасиды

Люди решили размяться после длительной поездки.
Представители еврейской национальности устроили развлечения на одной из заправок города Чоп Закарпатской области. Пассажиры автобуса, в частности, хасиды, решили размять свое тело после долгой поездки и начали танцевать.
Как пишут СМИ, дэнс-вечеринка произошла в ночь на 30 июля, пока водитель автобуса заправлял транспортное средство.
Соответствующее видео появилось в Сети. Отмечается, что кадры запечатлели очевидцы, которые случайно оказались на АЗС.
Также известно, что дело было ночью. Хасиды весело провели время, выделенное на вынужденную остановку общественного транспорта.
Напомним, в прошлом году, после того как паломники-хасиды покинули пункт пропуска Яриловичи на границе с Украиной, в стране остались горы мусора.
Замминистра МВД Украины рассказал, что хасиды покинули территории возле украинской границы и поблагодарил пограничников за работу.