Прямо посреди ночи: на украинской заправке станцевали хасиды

Хасиды решили размяться / Скриншот

Представители еврейской национальности устроили развлечения на одной из заправок города Чоп Закарпатской области. Пассажиры автобуса, в частности, хасиды, решили размять свое тело после долгой поездки и начали танцевать.

Как пишут СМИ, дэнс-вечеринка произошла в ночь на 30 июля, пока водитель автобуса заправлял транспортное средство.

Соответствующее видео появилось в Сети. Отмечается, что кадры запечатлели очевидцы, которые случайно оказались на АЗС.

Также известно, что дело было ночью. Хасиды весело провели время, выделенное на вынужденную остановку общественного транспорта.

Напомним, в прошлом году, после того как паломники-хасиды покинули пункт пропуска Яриловичи на границе с Украиной, в стране остались горы мусора.

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Замминистра МВД Украины рассказал, что хасиды покинули территории возле украинской границы и поблагодарил пограничников за работу.