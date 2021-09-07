Шашлык дожаривать помогали спасатели: в Умани хасиды устроили зону барбекю прямо на балконе

Пожарные тушили огонь огнетушителем / ГСЧС

В Умани продожается еврейский новый год. Паломники из всего мира съехались в город и празднуют Рош ха-Шана. Как и всегда, в этом году также не обошлось без инцидентов.

По данным ГСЧС Украины, группа хасидов решила пожарить шашлык прямо на балконе. Однако им это не удалось, так как вспыхнул пожар.

На помощь отдыхающим приехали пожарные, которые потушили костер с помощью огнетушителя.

Отмечается, что это случилось во вторник, 7 сентября. Причем, сами хасиды в ГСЧС не позвонили. Пожар случайно заметили копы в ходе патрулирования.

В частности, пеший дозор спасателей Главного управления ГМЧС в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.

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"Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости костров на балконе", - говорится в сообщении.

Когда празднуется Рош ха-Шана

Новый 5782 год по иудейскому календарю начали праздновать вечером 6 сентября, а закончат вечером 8 сентября.

Напомним, ранее представители еврейской национальности устроили развлечения на одной из заправок города Чоп Закарпатской области. Пассажиры автобуса, в частности, хасиды, решили размять свое тело после долгой поездки и начали танцевать.