В Украину прилетело свыше 5000 хасидов: сколько еще паломников прибудет на празднование Рош ха-Шана

Точное количество хасидов неизвестно / УНИАН

В Украину на празднование иудейского нового года - Рош ха-Шана уже прибыло больше 5 000 хасидов. Об этом в воскресенье, 29 августа, заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асмана.

"На самом деле, никто не знает точную цифру, ведь хасиды съезжаются со всего мира, не только с Израиля. И, по моей информации, есть более пяти тысяч хасидов уже на месте, наверное, даже значительно больше", - рассказал Моше Реувен Асман.

Также он отметил, что сегодня хасиды находятся не только в Умани Черкасской области, но и в других городах. В частности, они заранее приехали на праздник.

"Каждый день сейчас будет около двух тысяч прилетать. Есть и чартерные рейсы", - добавил Моше Реувен Асман.

Известно, что в Умани на Рош ха-Шана следить за порядком в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов будут свыше полсотни копов.

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"Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднования Рош га-Шана", - указано в сообщении полиции.

Когда празднуется Рош ха-Шана

Новый 5782 год по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября, а закончат вечером 8 сентября.

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Напомним, ранее представители еврейской национальности устроили развлечения на одной из заправок города Чоп Закарпатской области. Пассажиры автобуса, в частности, хасиды, решили размять свое тело после долгой поездки и начали танцевать.

Также в прошлом году, после того как паломники-хасиды покинули пункт пропуска Яриловичи на границе с Украиной, в стране остались горы мусора.