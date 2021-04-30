Трагедия в Израиле: десятки людей погибли во время празднования Лаг ба-Омер

Праздник на горе Мерон стал одним из первых массовых мероприятий в Израиле с начала пандемии COVID-19/ Фото Reuters

В ночь на пятницу, 30 апреля, на севере Израиля произошла трагедия. В результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бара Иохая на горе Мерон погибли по меньшей мере 44 человека. Еще около 150 человек получили травмы.

Праздник на горе Мерон стал одним из первых массовых мероприятий в Израиле с начала пандемии COVID-19. По предварительным данным, участие в нем приняли до 100 тысяч человек. По некоторым данным, давка произошла в результате обрушения трибун, сообщает The Jerusalem Post.

Директор израильской организации United Hatzalah сообщил, что толпа хлынула в закрытый комплекс, в результате чего десятки людей были придавлены к заборам.

"Люди были придавлены без возможности спастись. Некоторым из раненых все еще оказывают помощь на месте происшествия", — рассказал представитель Национальной службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Израиля Заки Хеллер.

Празднование Лаг ба-Омер в Израиле закончилось трагедией / Фото Reuters

В результате давки погибли десятки людей / Фото Reuters

К месту инцидента направили шесть эвакуационных вертолетов, также там установили полевой госпиталь.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "тяжелой катастрофой".

"Мы все молимся за выздоровление раненых. Я прошу усилить спасательные силы, действующие в этом районе", — отметил он.

Полиция Израиля начала расследование причин трагедии.

BREAKING: At least 15 dead and dozens more wounded including critically after a tribune collapsed during a festival in the northern Israeli city of #Meronpic.twitter.com/1Kbk2AJC21 — News_Executive (@News_Executive) April 29, 2021

Справка. Лаг ба-Омер — еврейский праздник, который отмечается в 33-й день Омера (18 ияра). В этот день, в частности, умер главный ученик рабби Акивы — рабби Шимон Бар Иохай. Ежегодно ночью на его могилу на горе Мерон съезжаются тысячи хасидов.

Напомним, в сентябре 2015 года в день празднования Курбан-байрам в Мекке в результате давки погибло 220 мусульман-паломников, 450 пострадали.