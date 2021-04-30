УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трагедия в Израиле: десятки людей погибли во время празднования Лаг ба-Омер

30 апреля 2021, 09:05
Прослушать новость
Остановить

Около 150 человек получили травмы. Люди были придавлены без возможности спастись. Некоторым из раненых все еще оказывают помощь на месте происшествия.

Израиль, хасиды
Праздник на горе Мерон стал одним из первых массовых мероприятий в Израиле с начала пандемии COVID-19/ Фото Reuters

В ночь на пятницу, 30 апреля, на севере Израиля произошла трагедия. В результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бара Иохая на горе Мерон погибли по меньшей мере 44 человека. Еще около 150 человек получили травмы.

Праздник на горе Мерон стал одним из первых массовых мероприятий в Израиле с начала пандемии COVID-19. По предварительным данным, участие в нем приняли до 100 тысяч человек. По некоторым данным, давка произошла в результате обрушения трибун, сообщает The Jerusalem Post.

Директор израильской организации United Hatzalah сообщил, что толпа хлынула в закрытый комплекс, в результате чего десятки людей были придавлены к заборам.

"Люди были придавлены без возможности спастись. Некоторым из раненых все еще оказывают помощь на месте происшествия", — рассказал представитель Национальной службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Израиля Заки Хеллер.

Лаг ба-Омер
Празднование Лаг ба-Омер в Израиле закончилось трагедией / Фото Reuters
Лаг ба-Омер
В результате давки погибли десятки людей / Фото Reuters

К месту инцидента направили шесть эвакуационных вертолетов, также там установили полевой госпиталь.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "тяжелой катастрофой".

"Мы все молимся за выздоровление раненых. Я прошу усилить спасательные силы, действующие в этом районе", — отметил он.

Полиция Израиля начала расследование причин трагедии.

Справка. Лаг ба-Омер — еврейский праздник, который отмечается в 33-й день Омера (18 ияра). В этот день, в частности, умер главный ученик рабби Акивы — рабби Шимон Бар Иохай. Ежегодно ночью на его могилу на горе Мерон съезжаются тысячи хасидов.

Напомним, в сентябре 2015 года в день празднования Курбан-байрам в Мекке в результате давки погибло 220 мусульман-паломников, 450 пострадали.

праздник Биньямин Нетаньяху новости Израиля
Сейчас вы просматриваете новость «Трагедия в Израиле: десятки людей погибли во время празднования Лаг ба-Омер». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День пограничника 2021 – поздравления, картинкиДень пограничника 2021 – поздравления, картинки Поздравления с Днем казначейства: открытки, проза и стихиПоздравления с Днем казначейства: открытки, проза и стихи Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20 Спасибо Илье Киве за "диссертацию"Спасибо Илье Киве за "диссертацию" Лунный посевной календарь на май 2021: подробный планЛунный посевной календарь на май 2021: подробный план

Последние новости

11:07
Как пройдут праздничные службы на Пасху: ПЦУ, УПЦ и УГКЦ дали ответ
11:00
В EGS раздают одну игру и специальное предложение ценностью свыше $100 Видео
10:55
Порошенко и Кравчуку в РФ грозят уголовные дела: выдвинуто громкое обвинение Видео
10:54
Злата Огневич впервые прокомментировала участие в Холостячке 2021
10:52
Взрывной земельный вопрос: как власть роет себе могилу мнение
Реклама
10:49
В двух регионах Украины нормализировался уровень COVID-госпитализаций
10:40
Разбор завалов и настрой на добро: что обещает Козерогу гороскоп на май
10:24
Украина закрыла границу для иностранцев из Индии: кому разрешат въезд Видео
09:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот Видео
09:33
Вслед за столицей Киевщина также может выйти из "красной зоны"
09:29
Украинцев предупредили о мощных дождях с грозами и новом ударе холода Видео
09:10
Конфликт в Нафтогазе: что будет с тарифами и какими проблемами грозит
09:05
Трагедия в Израиле: десятки людей погибли во время празднования Лаг ба-Омер Видео
09:04
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
08:51
"Слуги народа" сцепились в прямом эфире из-за дивизии Галичина Видео
08:41
Горькая правда о земельной реформе мнение
08:16
"Слуг народа" в локдаун застукали в элитном ресторане под Киевом Видео
08:15
Коронавирус в Украине 30 апреля: число жертв болезни немного снизилось Видео
08:10
Подробный гороскоп на май для Стрельца: чего ждать и на что обратить внимание
07:46
Погода на Пасху в Украине: какие города накроют ливни Видео
Реклама
07:44
Захват Украины Россией: эксперт назвал главное условие атаки армии РФ Видео
07:13
Леся Никитюк обнажилась на пикантных фото в ванной
07:07
Индию накрыл коронавирусный "шторм": в ВОЗ предупредили об опасности для Европы Видео
06:55
Почему увольнение Коболева выйдет Украине боком мнение
06:32
Эксперт объяснил, чем обернется Москве отключение России от SWIFT Видео
06:17
Блинкен подтвердил свой визит в Киев и назвал сроки приезда Видео
06:01
Эксперт назвал готовые ударить по Украине части армии РФ Видео
05:28
Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит цвет ногтей
05:04
День пограничника 2021 – поздравления, картинки
04:23
Журналист объявил о сценарии переговоров Зеленского и Путина Видео
03:50
Каким людям нельзя употреблять рыбий жир - ответ ученых
03:01
Эксперт озвучил реальные сроки встречи Зеленского и Байдена Видео
02:20
Гаджет дня: умные наушники, подбирающие музыку под настроение Видео
02:17
Победительница Холостяка бесстыже обнажила грудь на горячем фото
00:55
Ученые предупредили о новом пути заражения COVID-19 в самолете
00:19
Со Страстной пятницей! Как поздравить в этот праздник и с чем Фото
00:09
В разведке США раскрыли детали прогноза по войне Украины и РФ на Донбассе Видео
29 апреля, четверг
23:18
США предупредили Москву из-за ситуации с войсками у границ Украины Видео
22:56
Штабы Навального сворачивают свою работу: выяснилась причина Видео
22:29
Инфекционист пояснил, почему опасно делать COVID-прививки в больницах Видео
Реклама
22:25
Повышение зарплаты и лидерство: что сулит гороскоп на май Рыбам
22:19
Стало известно о планах Украины по ситуации с водой в Крыму Видео
22:13
Бородавки: четыре домашних способа избавиться от них Видео
22:07
Итальянская пасха Панеттоне: потрясающий рецепт кулича Видео
21:56
Пицца: больше пользы или вреда для здоровья Видео
21:52
Оккупанты Ялты вносят изменения в водоснабжение города
21:31
Правильно ли пользоваться дезодорантом сразу после душа: врачи дали ответ Видео
21:29
В России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с Донбассом Видео
21:12
Тищенко рассказал о реакции Зеленского на скандальную вечеринку Видео
20:49
Степанов сказал, когда в Украину привезут сотни тысяч доз вакцины CoronaVac Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять