Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предки

Наверное все слышали о кровянке. Ее можно назвать традиционной украинской колбасой, которая является частью культуры. Наши предки любили это блюдо и часто готовили его для праздничного стола.
Что известно о кровянке
Как известно, кровянку изготавливают из смеси круп, свиной крови, субпродуктов и специй, упакованных в натуральные оболочки.
Она сочетает высокое содержание белка и гемового железа, которое легко усваивается организмом. Благодаря крупе, которая является неотъемлемой частью колбасы, она также обеспечивает организм клетчаткой и сложными углеводами. В то же время, это блюдо также имеет высокое содержание калорий, насыщенных жиров и холестерина.
Можно ли христианам есть кровянку
Бакалавр богословия Сергей Степанюк в своем видео на YouTube рассказал, позволяет ли Библия употреблять кровь в пищу.
По его словам, изначально Бог создал человека вегетарианцем, а до потопа мяса не ели.
"Когда Господь разрешил после потопа употреблять мясо, он сделал маленькое уточнение: только мяса с кровью его, с душой его не будете есть. Эта же заповедь повторяется еще несколько раз в Библии", - подчеркнул он.
Степанюк отметил, что Библия четко запрещает употреблять в пищу кровь, поэтому христианам блюда из крови лучше не употреблять.
Можно ли есть кровянку - видео:
О персоне: Сергей Степанюк
Сергей Степанюк - телеведущий, блогер, христианин. Бакалавр богословия, имеет большой опыт работы священнослужителем. Ведет свой канал на YouTube, на который уже подписалось более 6 тысяч пользователей. В своих видео он отвечает на важные вопросы через призму Библии.
