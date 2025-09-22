Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предки

Кровянку можно назвать традиционной украинской колбасой.

https://glavred.info/life/mozhno-li-est-krovyanku-sekrety-blyuda-kotoroe-cenili-nashi-predki-10700306.html Ссылка скопирована

Можно ли есть кровянку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое кровянка

Можно ли христианам ее есть

Наверное все слышали о кровянке. Ее можно назвать традиционной украинской колбасой, которая является частью культуры. Наши предки любили это блюдо и часто готовили его для праздничного стола.

Главред решил разобраться, полезно ли есть кровянку.

видео дня

Что известно о кровянке

Как известно, кровянку изготавливают из смеси круп, свиной крови, субпродуктов и специй, упакованных в натуральные оболочки.

Она сочетает высокое содержание белка и гемового железа, которое легко усваивается организмом. Благодаря крупе, которая является неотъемлемой частью колбасы, она также обеспечивает организм клетчаткой и сложными углеводами. В то же время, это блюдо также имеет высокое содержание калорий, насыщенных жиров и холестерина.

Можно ли христианам есть кровянку

Бакалавр богословия Сергей Степанюк в своем видео на YouTube рассказал, позволяет ли Библия употреблять кровь в пищу.

По его словам, изначально Бог создал человека вегетарианцем, а до потопа мяса не ели.

"Когда Господь разрешил после потопа употреблять мясо, он сделал маленькое уточнение: только мяса с кровью его, с душой его не будете есть. Эта же заповедь повторяется еще несколько раз в Библии", - подчеркнул он.

Степанюк отметил, что Библия четко запрещает употреблять в пищу кровь, поэтому христианам блюда из крови лучше не употреблять.

Можно ли есть кровянку - видео:

Читайте также:

О персоне: Сергей Степанюк Сергей Степанюк - телеведущий, блогер, христианин. Бакалавр богословия, имеет большой опыт работы священнослужителем. Ведет свой канал на YouTube, на который уже подписалось более 6 тысяч пользователей. В своих видео он отвечает на важные вопросы через призму Библии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред