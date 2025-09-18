Можно ли ставить горячую еду в холодильник: назван неожиданный ответ

Ключевое:
Многие из нас еще с детства слышали от старших, что горячую еду нельзя убирать в холодильник. Однако редко объяснялось, почему именно. До сих пор многие придерживаются этого правила, даже не понимая его сути. Эксперты УНИАН разобрались, откуда взялся этот запрет и действительно ли он имеет под собой основания, пишет Главред.
Почему горячие блюда вредят холодильнику
Холодильник не производит холод, а отводит тепло наружу. Если поместить внутрь кастрюлю с горячим борщом или супом, температура в камере резко возрастает. Это создает дополнительную нагрузку на компрессор, ускоряет его износ и может вызвать обледенение стенок из-за влаги от пара. В результате техника работает хуже и быстрее выходит из строя.
Еще один важный момент - другие продукты в холодильнике. Горячее блюдо нагревает соседние емкости с едой, из-за чего они быстрее портятся. В теплой среде активнее размножаются бактерии, что увеличивает риск пищевого отравления.
Именно поэтому у старших людей так прочно закрепилось мнение о ''запрете горячего'': советские холодильники были менее надежными, и такая практика действительно вредила технике.
Что может произойти, если нарушить правило
Результат непредсказуем: в лучшем случае ничего страшного не произойдет, в худшем - вы получите испорченные продукты уже на следующий день или ускорите поломку холодильника.
Поэтому специалисты советуют перед тем, как поставить блюдо в холодильник, хотя бы немного охладить его - например, поставить кастрюлю в большую миску с холодной водой. Если времени нет, лучше разложить еду по герметичным контейнерам - так она остынет быстрее и не навредит соседним продуктам.
Есть ли исключения
Для современных холодильников с системой "No Frost" резкий перепад температур менее критичен - они способны справиться с нагрузкой. Но и в этом случае злоупотреблять не стоит. Если же у вас старая техника, лучше вообще не рисковать и дождаться, пока блюдо остынет естественным путем.
Что интересно, многие используют холодильник неправильно. Эксперты объяснили, какие продукты нельзя замораживать.
