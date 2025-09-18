Можно ли ставить горячую еду в холодильник: назван неожиданный ответ

Чтобы быстро охладить блюдо, можно поставить кастрюлю в холодную воду или разложить еду в небольшие контейнеры перед помещением в холодильник.

https://glavred.info/dim/mozhno-li-stavit-goryachuyu-edu-v-holodilnik-nazvan-neozhidannyy-otvet-10699283.html Ссылка скопирована

Действительно ли горячие блюда вредят холодильнику / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое:

Что будет, если поставить горячую еду в холодильник

Как охлаждать блюда перед хранением в холодильнике

Многие из нас еще с детства слышали от старших, что горячую еду нельзя убирать в холодильник. Однако редко объяснялось, почему именно. До сих пор многие придерживаются этого правила, даже не понимая его сути. Эксперты УНИАН разобрались, откуда взялся этот запрет и действительно ли он имеет под собой основания, пишет Главред.

Почему горячие блюда вредят холодильнику

Холодильник не производит холод, а отводит тепло наружу. Если поместить внутрь кастрюлю с горячим борщом или супом, температура в камере резко возрастает. Это создает дополнительную нагрузку на компрессор, ускоряет его износ и может вызвать обледенение стенок из-за влаги от пара. В результате техника работает хуже и быстрее выходит из строя.

видео дня

Еще один важный момент - другие продукты в холодильнике. Горячее блюдо нагревает соседние емкости с едой, из-за чего они быстрее портятся. В теплой среде активнее размножаются бактерии, что увеличивает риск пищевого отравления.

Именно поэтому у старших людей так прочно закрепилось мнение о ''запрете горячего'': советские холодильники были менее надежными, и такая практика действительно вредила технике.

Что может произойти, если нарушить правило

Результат непредсказуем: в лучшем случае ничего страшного не произойдет, в худшем - вы получите испорченные продукты уже на следующий день или ускорите поломку холодильника.

Поэтому специалисты советуют перед тем, как поставить блюдо в холодильник, хотя бы немного охладить его - например, поставить кастрюлю в большую миску с холодной водой. Если времени нет, лучше разложить еду по герметичным контейнерам - так она остынет быстрее и не навредит соседним продуктам.

​ Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Есть ли исключения

Для современных холодильников с системой "No Frost" резкий перепад температур менее критичен - они способны справиться с нагрузкой. Но и в этом случае злоупотреблять не стоит. Если же у вас старая техника, лучше вообще не рисковать и дождаться, пока блюдо остынет естественным путем.

Что интересно, многие используют холодильник неправильно. Эксперты объяснили, какие продукты нельзя замораживать.

Больше интересных новостей:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред