Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

Считается, что существует прямая связь между датой рождения и прошлой жизнью человека. Кроме того, дата рождения может содержать много ответов о дальнейшей судьбе.

Как рассчитать код даты рождения

Нумеролог Мария Летай говорит, что числа в нашей дате рождения много говорят о самых сильных чертах и навыках, которые мы можем не замечать, пишет YourTango.

По ее словам, что чтобы выяснить детали о прошлой жизни и то, как она влияет на судьбу, нужно сложить все цифры даты рождения.

Например, если вы родились 8 июня 1995 года, вам нужно добавить все цифры: 8+6+1+9+9+5=38. Это и есть ваше число судьбы.

Кто по дате рождения имеет особую судьбу

Даты рождения с суммой 30

Если сумма цифр равна 30, это расшифровывается как "универсальный код учителя".

Эта сумма может свидетельствовать о том, что вы были учителем в прошлой жизни. В этой жизни это означает, что вы, вероятно, человек с природным талантом делиться знаниями с другими. Вы преуспеваете в обучении других по различным темам.

Те, кто родился с "универсальным кодом учителя", достигают успехов в академических занятиях, а также являются превосходными стратегами. Это делает их успешными в военной карьере и в корпоративной среде.

Даты рождения с суммой 22

Людей с этим кодом описывают как тех, которые решили не стремиться к личному или профессиональному росту в своей прошлой жизни. Однако в этой жизни вы хотите сделать наоборот.

Считается, что это самое мощное число в нумерологии, потому что эти люди имеют силу превратить любую мечту в реальность. Важно, чтобы вы упорно работали и были сосредоточены на росте и эволюции.

Те, кто имеет сумму 22, способны достичь более высокого потенциала, чем другие, но есть уроки, которые нужно пережить и усвоить, чтобы реализовать этот потенциал.

Даты рождения с суммой 33

Если сумма чисел вашей даты рождения равна 33, она представляет три ключевые сферы жизни, которые необходимо поддерживать в равновесии: ваша личная жизнь и семья, ваша карьера и ваше творчество. Если вы пренебрегаете любой из этих сфер, это может нарушить две другие, что может привести к ощущению нестабильности и потери в вашей повседневной жизни.

По мнению нумерологов, это число обладает большой силой. Оно олицетворяет чистую любовь.

Даты рождения с суммой 20

Если дата рождения равна 20, то вы имеете целительские способности. Вы можете иметь спокойную энергию вокруг себя, что означает, что вы можете чувствовать влечение или интерес к духовным и целостным практикам.

Возможно, вы должны помогать другим и использовать свои знания духовного мира, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Эти люди служат опекунами или даже советчиками. Благодаря естественному состраданию люди могут чувствовать притяжение к вашей энергии и безопасность в вашей компании, что делает вас человеком, который может сделать много добра в этом мире и для людей вокруг вас.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

