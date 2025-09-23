Можно ли прикасаться к грибам в лесу и чем это грозит: мифы и реальность

Вы узнаете:
- Говорят, что если вы увидели гриб, его нужно обязательно забрать
- На самом деле это миф, ведь гриб – это лишь плод, как яблоко
В народе существуют многочисленные приметы и поверья, связанный с собиранием грибов в лесах.
Якобы, если человек прикоснется к грибу, то он больше не вырастет и остановиться в росте, говорится в опубликованном видео на YouTube-канале Характерник.
В древности говорили, что если вы дотронулись до него, он может обидеться и больше не расти.
Говорят, что если вы увидели гриб, его нужно обязательно забрать, иначе он перестанет расти.
Нередко это говорили детям для того, чтобы они не топтали и не ломали грибы, которые можно собирать.
На самом деле это миф, ведь гриб – это лишь плод, как яблоко, но основная его система прячется под землей и прикосновение не мешает его росту.
Грибы продолжают свой рост несмотря на то, коснулись мы их или нет.
Где искать грибы в Украине: советы экспертов
К числу самых богатых на грибы регионов Украины традиционно относят Карпаты — особенно окрестности Верховины и Яремче, а также Полесье и Галичину.
Отдельно стоит выделить Закарпатье: здесь грибные места настолько щедрые, что местные в шутку предлагают добавить изображение гриба на герб области. Особенно урожайными считаются леса в районе озера Синевир.
Смотрите видео - что нужно знать о грибах:
Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб. Что интересно, у этого гриба нет ядовитых двойников.
Как писал ранее Главред, в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб. Гриб растет у основания дубов или буков и появляется только в определенные годы и при благоприятных условиях.
