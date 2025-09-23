Можно ли прикасаться к грибам в лесу и чем это грозит: мифы и реальность

Якобы, если человек прикоснется к грибу, то он больше не вырастет и остановиться в росте.

Развенчан миф о грибах / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Говорят, что если вы увидели гриб, его нужно обязательно забрать

На самом деле это миф, ведь гриб – это лишь плод, как яблоко

В народе существуют многочисленные приметы и поверья, связанный с собиранием грибов в лесах.

Якобы, если человек прикоснется к грибу, то он больше не вырастет и остановиться в росте, говорится в опубликованном видео на YouTube-канале Характерник.

В древности говорили, что если вы дотронулись до него, он может обидеться и больше не расти.

Говорят, что если вы увидели гриб, его нужно обязательно забрать, иначе он перестанет расти.

Нередко это говорили детям для того, чтобы они не топтали и не ломали грибы, которые можно собирать.

На самом деле это миф, ведь гриб – это лишь плод, как яблоко, но основная его система прячется под землей и прикосновение не мешает его росту.

Грибы продолжают свой рост несмотря на то, коснулись мы их или нет.

/ Инфографика: Главред

Где искать грибы в Украине: советы экспертов

К числу самых богатых на грибы регионов Украины традиционно относят Карпаты — особенно окрестности Верховины и Яремче, а также Полесье и Галичину.

Отдельно стоит выделить Закарпатье: здесь грибные места настолько щедрые, что местные в шутку предлагают добавить изображение гриба на герб области. Особенно урожайными считаются леса в районе озера Синевир.

Смотрите видео - что нужно знать о грибах:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

