Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповал

Вы узнаете:
- Где в Украине лучше всего собирать грибы
- Условия, в которых растут грибы
- Где искать грибы в лесу
Лучше всего собирать грибы в корзины из ивовой лозы — они обеспечивают вентиляцию и предотвращают порчу урожая.
Ведра, а тем более полиэтиленовые пакеты, не подходят: в них грибы быстро перегреваются и портятся, говорится в материале Главреда.
Где в Украине лучше всего собирать грибы
Одними из самых грибных регионов Украины традиционно считаются Карпаты, особенно районы Верховины и Яремче, а также Полесье и Галичина.
Особое внимание стоит уделить Закарпатской области — грибные места здесь настолько обильны, что местные жители шутят: пора добавить гриб на герб региона. Особенно много грибов можно найти в лесах вокруг озера Синевир.
Условия, в которых растут грибы
Грибы предпочитают влажные и теплые леса, где много мха, травы и опавшей листвы. Лучшие места — у подножия деревьев, особенно дубов и берез, а также по берегам ручьев и мелких речек, где сохраняется влага.
Где искать грибы в лесу
- Под деревьями, особенно дубами и березами
- На опушках и в лиственных рощах
- Возле ручьев и в низинах, где дольше сохраняется влага
Самые популярные грибы в Украине
- Белый гриб – один из самых ценных и вкусных
- Зеленушка (рядовка зеленая) – пластинчатый гриб, хорошо растёт на песчаной почве
- Подберёзовики – встречаются в березовых и смешанных лесах
- Подосиновики – легко узнаются по красной шляпке
- Маслята – часто растут большими группами
- Опята – любимцы грибников, особенно осенью
- Рыжики – можно жарить без предварительной варки
- Лисички – ценятся за вкус и устойчивость к червивости
Необычный гриб в центре города: что говорят эксперты
На улице Магистратской в Чернигове местный житель наткнулся на неожиданную находку — огромный гриб-дождевик. По размерам он впечатлял, но, увы, был уже переспелым и непригодным для употребления.
Такой гриб в народе называют "пырхалкой" или "пыльником" — за то, что при прикосновении или нажатии из него вырывается облако спор, похожее на пыль.
Грибы: способы применения
Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни многих народов мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, производство материалов для грибоводов-любителей. Микроскопические грибы используются в пищевой промышленности для приготовления напитков способом брожения, ферментации различных пищевых продуктов. Грибы — один из важнейших объектов биотехнологии, применяемых для производства антибиотиков и других лекарственных средств, некоторых химических веществ, используемых в пищевой промышленности и в технических целях, сообщает Википедия.
При этом не стоит забывать, что существуют виды грибов, опасные для человека, животных и селького хозяйства.
