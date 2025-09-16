Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповал

Грибы предпочитают влажные и теплые леса, где много мха, травы и опавшей листвы.

https://glavred.info/life/gde-bolshe-vsego-gribov-v-ukraine-neozhidannyy-otvet-srazit-prosto-napoval-10698680.html Ссылка скопирована

Где лучше искать грибы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где в Украине лучше всего собирать грибы

Условия, в которых растут грибы

Где искать грибы в лесу

Лучше всего собирать грибы в корзины из ивовой лозы — они обеспечивают вентиляцию и предотвращают порчу урожая.

Ведра, а тем более полиэтиленовые пакеты, не подходят: в них грибы быстро перегреваются и портятся, говорится в материале Главреда.

видео дня

Где в Украине лучше всего собирать грибы

Одними из самых грибных регионов Украины традиционно считаются Карпаты, особенно районы Верховины и Яремче, а также Полесье и Галичина.

Особое внимание стоит уделить Закарпатской области — грибные места здесь настолько обильны, что местные жители шутят: пора добавить гриб на герб региона. Особенно много грибов можно найти в лесах вокруг озера Синевир.

Условия, в которых растут грибы

Грибы предпочитают влажные и теплые леса, где много мха, травы и опавшей листвы. Лучшие места — у подножия деревьев, особенно дубов и берез, а также по берегам ручьев и мелких речек, где сохраняется влага.

/ Инфографика: Главред

Где искать грибы в лесу

Под деревьями, особенно дубами и березами

На опушках и в лиственных рощах

Возле ручьев и в низинах, где дольше сохраняется влага

Самые популярные грибы в Украине

Белый гриб – один из самых ценных и вкусных

Зеленушка (рядовка зеленая) – пластинчатый гриб, хорошо растёт на песчаной почве

Подберёзовики – встречаются в березовых и смешанных лесах

Подосиновики – легко узнаются по красной шляпке

Маслята – часто растут большими группами

Опята – любимцы грибников, особенно осенью

Рыжики – можно жарить без предварительной варки

Лисички – ценятся за вкус и устойчивость к червивости

Необычный гриб в центре города: что говорят эксперты

На улице Магистратской в Чернигове местный житель наткнулся на неожиданную находку — огромный гриб-дождевик. По размерам он впечатлял, но, увы, был уже переспелым и непригодным для употребления.

Такой гриб в народе называют "пырхалкой" или "пыльником" — за то, что при прикосновении или нажатии из него вырывается облако спор, похожее на пыль.

Смотрите видео - сказочный поиск грибов в Карпатах:

Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб. Что интересно, у этого гриба нет ядовитых двойников.

Как писал ранее Главред, в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб. Гриб растет у основания дубов или буков и появляется только в определенные годы и при благоприятных условиях.

Читайте также:

Грибы: способы применения Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни многих народов мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, производство материалов для грибоводов-любителей. Микроскопические грибы используются в пищевой промышленности для приготовления напитков способом брожения, ферментации различных пищевых продуктов. Грибы — один из важнейших объектов биотехнологии, применяемых для производства антибиотиков и других лекарственных средств, некоторых химических веществ, используемых в пищевой промышленности и в технических целях, сообщает Википедия. При этом не стоит забывать, что существуют виды грибов, опасные для человека, животных и селького хозяйства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред