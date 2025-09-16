Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповал

Алексей Тесля
16 сентября 2025, 20:53
147
Грибы предпочитают влажные и теплые леса, где много мха, травы и опавшей листвы.
Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповал
Где лучше искать грибы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где в Украине лучше всего собирать грибы
  • Условия, в которых растут грибы
  • Где искать грибы в лесу

Лучше всего собирать грибы в корзины из ивовой лозы — они обеспечивают вентиляцию и предотвращают порчу урожая.

Ведра, а тем более полиэтиленовые пакеты, не подходят: в них грибы быстро перегреваются и портятся, говорится в материале Главреда.

видео дня

Где в Украине лучше всего собирать грибы

Одними из самых грибных регионов Украины традиционно считаются Карпаты, особенно районы Верховины и Яремче, а также Полесье и Галичина.

Особое внимание стоит уделить Закарпатской области — грибные места здесь настолько обильны, что местные жители шутят: пора добавить гриб на герб региона. Особенно много грибов можно найти в лесах вокруг озера Синевир.

Условия, в которых растут грибы

Грибы предпочитают влажные и теплые леса, где много мха, травы и опавшей листвы. Лучшие места — у подножия деревьев, особенно дубов и берез, а также по берегам ручьев и мелких речек, где сохраняется влага.

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповал
/ Инфографика: Главред

Где искать грибы в лесу

  • Под деревьями, особенно дубами и березами
  • На опушках и в лиственных рощах
  • Возле ручьев и в низинах, где дольше сохраняется влага

Самые популярные грибы в Украине

  • Белый гриб – один из самых ценных и вкусных
  • Зеленушка (рядовка зеленая) – пластинчатый гриб, хорошо растёт на песчаной почве
  • Подберёзовики – встречаются в березовых и смешанных лесах
  • Подосиновики – легко узнаются по красной шляпке
  • Маслята – часто растут большими группами
  • Опята – любимцы грибников, особенно осенью
  • Рыжики – можно жарить без предварительной варки
  • Лисички – ценятся за вкус и устойчивость к червивости

Необычный гриб в центре города: что говорят эксперты

На улице Магистратской в Чернигове местный житель наткнулся на неожиданную находку — огромный гриб-дождевик. По размерам он впечатлял, но, увы, был уже переспелым и непригодным для употребления.

Такой гриб в народе называют "пырхалкой" или "пыльником" — за то, что при прикосновении или нажатии из него вырывается облако спор, похожее на пыль.

Смотрите видео - сказочный поиск грибов в Карпатах:

Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб. Что интересно, у этого гриба нет ядовитых двойников.

Как писал ранее Главред, в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб. Гриб растет у основания дубов или буков и появляется только в определенные годы и при благоприятных условиях.

Читайте также:

Грибы: способы применения

Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни многих народов мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, производство материалов для грибоводов-любителей. Микроскопические грибы используются в пищевой промышленности для приготовления напитков способом брожения, ферментации различных пищевых продуктов. Грибы — один из важнейших объектов биотехнологии, применяемых для производства антибиотиков и других лекарственных средств, некоторых химических веществ, используемых в пищевой промышленности и в технических целях, сообщает Википедия.

При этом не стоит забывать, что существуют виды грибов, опасные для человека, животных и селького хозяйства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

грибы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

20:21Синоптик
Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

20:12Мир
Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

20:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Последние новости

22:06

Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке пересечь границу - Sport Arena

21:49

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

21:47

Его "красные флаги" в отношениях по знаку зодиака: предупреждения от астрологов

20:53

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:51

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилийВидео

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - ЖироховРоссия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов
20:40

Броня нашего Востока: в ВСУ показали, как войска формируют цитадель для защиты от РФ

20:21

Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

20:12

Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

20:07

Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

Реклама
20:01

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

20:01

Молитва, творящая чудеса: как обратиться к Богу за исцелением и защитой здоровьяВидео

19:51

Хитрый трюк: эксперт объяснил, как избежать воды в топливном баке

19:41

Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет

19:26

"Вы очень вредите": Трамп начал угрожать журналисту после неудобного вопросаВидео

19:11

Россия готовит новую стратегию: сколько "Шахедов" враг планирует выпускать ежемесячно

19:10

Как Польша готовится к новым атакам РФ?мнение

18:52

Сухой посол сала: секретная добавка и деликатес становится "волшебным"Видео

18:45

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:28

Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает

17:51

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

Реклама
17:48

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум ЕвропеВидео

17:44

В Украине изменился курс доллара и евро: сколько теперь стоит валюта

17:40

"Спрашивали, чего не на фронте": Игорь Ласточкин передал сообщение с передовой

17:09

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там былоВидео

17:08

"Ей не больно": Зеленский эмоционально отреагировал на непрекращающиеся атаки РФФотоВидео

16:56

Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сыростиВидео

16:55

Тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов прокомментировал расставание со своей девушкой

16:42

Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

16:41

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

16:37

Не Оливье и не Цезарь: салат из трех ингредиентов, который съедят за 5 минут

16:35

На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

16:24

"Уши режет": "звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

16:15

В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку

16:04

В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно

16:03

Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедеврВидео

15:57

Имеет более 20 компонентов из США: ГУР рассекретило "начинку" одного из дронов РФ

15:56

В США скончался популярный американский актер

15:54

Известный певец рассказал об интимной встрече с Ириной Билык

15:46

Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов

15:32

Эксперты призвали в сентябре натирать окна корицей: зачем это делать

Реклама
15:20

Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснилВидео

15:19

Фильм Птушкина "Антарктида" стал абсолютным рекордсменом: в чем достижениеВидео

15:12

Хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весныВидео

15:03

ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций: у Зеленского назвали причину

14:51

НАБУ три года уничтожало отечественного производителя тепловизоров – эксперт о скандале с "Арчер"

14:49

Такие носили только дворяне - какие фамилии выдают благородное происхождение

14:35

"Наш роман продолжается": Константин Грубич высказался о Пугачевой

14:35

Где девятка среди шестерок: только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд

14:34

Учителям в 2026 году повысят зарплаты: сколько они будут получать

14:29

Разберут со стола первой: рецепт очень вкусной горячей закуски

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять