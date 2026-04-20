"Бухалово" и "Деньги": настоящая история самых странных названий украинских сел и городов

Марина Иваненко
20 апреля 2026, 22:21
Самые интересные и необычные названия сел Украины: происхождение, легенды и факты. Почему населенные пункты получили такие названия и какие истории за ними скрываются.
Украина известна не только своей природой, но и тем, что имеет много интересных и оригинальных топонимов. На карте можно увидеть много названий населенных пунктов, которые способны вызвать удивление, улыбку или интерес у путешественников — Главред расскажет о самых интересных из них.

Борщи (Одесская область)

Как рассказывает СтопКор, название этого села происходит от популярного блюда. В XVIII веке здесь работал трактир, где готовили очень вкусный борщ. Из-за популярности заведения название блюда со временем стало названием всего села.

Сальник (Винницкая область)

По преданию, название появилось после курьеза: в болоте застряла телега с салом. Купцы не захотели ее вытаскивать, поскольку у них было много другого товара. Место запомнили как "там, где сало", и впоследствии назвали село Сальником.

Счастье (Луганская область)

Село было основано беглецами от крепостного права в конце XVII века. Люди, которые наконец обрели свободу и свободную землю, называли себя счастливыми. Именно это ощущение свободы и дало название поселению.

Песец (Хмельницкая область)

Согласно легенде, село основал князь Даниил Галицкий. Название оно получило потому, что именно в этой местности князь когда-то смог добыть песца.

Деньги (Черкасская область)

Село назвали в честь первого поселенца — казака по фамилии Деньга. Он был состоятельным человеком татарского происхождения. Его прозвище стало официальным названием населенного пункта.

Печихвосты (Львовская область)

Название связано с тем периодом, когда происходили татарские нападения. Местные жители прятались от врагов в пещерах. Чтобы не умереть от голода, они запекали хвосты животных — именно это событие и было запечатлено в названии.

Москали (Сумская область)

Название село получило из-за того, что когда-то здесь поселились военные из Московии. Это произошло после того, как Любецкая волость отошла к Литовскому княжеству.

Терпение (Запорожская область)

Поселение было основано староверами в начале XIX века. Они подвергались многим преследованиям за свою веру, поэтому название села символизирует их выдержку и смирение перед испытаниями.

Скоморохи (Житомирская область)

Скоморохами раньше называли странствующих актеров. В этом месте была стоянка или постоянное поселение таких артистов, которые выступали на ярмарках.

Бухалово (Полтавская и Сумская области)

Это название не связано с алкоголем. Оно происходит от фамилии основателя — Бухал. Также "бухалом" называли птицу бугая из-за его характерного громкого крика или человека с низким голосом.

Об источнике: "Стопкор"

"СтопКор" — это украинское антикоррупционное издание и общественная организация, основанная журналистом Романом Бочкалой и правозащитником Богданом Хмельницким. Медиа специализируется на журналистских расследованиях, разоблачении схем и мониторинге власти, сочетая освещение новостей с юридической защитой граждан. Помимо основной тематики, портал публикует широкий спектр контента: от политики и экономики до полезных советов и интересных фактов в разделе лайфстайл. Издание имеет сеть региональных отделений и работает как мультимедийная платформа с охватом на сайте, в YouTube и соцсетях.

"Самый быстрый сценарий завершения войны: Зеленский сделал важное заявление"

Самый быстрый сценарий завершения войны: Зеленский сделал важное заявление

21:59Война
Названы цели и регионы под угрозой: РФ планирует новый массированный обстрел

Названы цели и регионы под угрозой: РФ планирует новый массированный обстрел

21:41Война
"Тяжелые бои, РФ пытается прорваться": россияне штурмуют Сумскую область

"Тяжелые бои, РФ пытается прорваться": россияне штурмуют Сумскую область

19:58Фронт
