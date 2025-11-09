Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

Марина Иваненко
9 ноября 2025, 20:46
47
Украинская природа оживает после захода солнца. Кто царит в темноте: ночные хищники, санитары и краснокнижные виды, о которых мало кто знает.
Ночные животные Украины
Ночные животные Украины / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие животные охотятся ночью
  • Являются ли эти животные опасными для человека

Как только солнце прячется за горизонт, природа Украины не замирает - наоборот, она оживает в новом, ночном измерении. Поля, леса и степи становятся ареной для созданий, которые владеют темнотой - от хищников до природных "санитаров". Эти обитатели ночи, о которых часто слагают легенды, играют чрезвычайно важную роль в поддержании экологического равновесия. В то же время многие из них оказались на грани исчезновения. Главред расскажет более подробно.

Летучая мышь Подковонос малый

Первым в ночной темноте появляется Летучая мышь Подковонос Малый. Несмотря на мифы о вампирах, это млекопитающее - природный санитар: оно способно уничтожить несколько тысяч вредных насекомых за одну ночь, что составляет до половины его собственного веса. Летучие мыши ориентируются с помощью эхолокации, издавая ультразвуки, которые по громкости можно сравнить с реактивным двигателем на взлете. Это позволяет им видеть даже объекты размером в несколько миллиметров. Чаще всего подковоноса можно встретить на Закарпатье и Подолье. Из-за уничтожения мест обитания вид занесен в Красную книгу Украины.

видео дня

Серая сова

Серая Сова - еще одна хозяйка ночного леса. Она имеет почти идеально круглое лицо и перья, похожие на кору деревьев, что делает ее почти невидимой днем. Сова - безжалостный, но чрезвычайно точный ночной охотник. Секрет ее успеха кроется в бесшумном полете благодаря особому строению перьев и исключительному слуху: она способна услышать грызуна, который прячется под снегом, с расстояния почти километра.В украинской культуре сова символизирует мудрость, но сейчас ее существованию угрожают вырубка старых лесов и отравление грызунов.

Барсук европейский

Среди млекопитающих особенно выделяется барсук европейский. Его легко узнать по черно-белым полосам на морде. Этот зверь обитает почти по всей территории Украины, где есть леса и мягкая почва. Барсуки строят сложные, многоуровневые норы, которые могут существовать десятилетиями и передаваться от поколения к поколению. Активность барсука приходится на сумерки и предрассветные часы, когда прохлада помогает ему избегать перегрева. Эти животные моногамны, имеют крепкие семейные связи и сейчас находятся в статусе вида наименьшей угрозы.

Видео о ночных животных Украины можно посмотреть здесь:

Тушканчик Большой

В ночных степях Украины можно встретить Тушканчика Большого - грызуна с непропорционально длинными задними лапками, который передвигается прыжками, подобно кенгуру. Он активен только ночью, ведь солнечный свет для него слишком яркий и жаркий. Тушканчик - настоящий "олимпиец" среди грызунов: способен прыгать на расстояние, в двадцать раз превышающее длину его тела, и развивать значительную скорость. Из-за уменьшения площади пастбищ этот вид занесен в Красную книгу Украины.

Саламандра Пятнистая

Во влажных карпатских лесах после дождя можно встретить Саламандру Пятнистую. Ее ярко-желтые и черные пятна являются предупреждением для хищников: кожа животного выделяет горькую, ядовитую слизь, что делает ее невкусной для врагов. Саламандра активизируется ночью или после дождя, когда влажность воздуха самая высокая. Если ее схватить за хвост, она просто отбросит его и убежит. Вид занесен в Красную книгу Украины в категории "уязвимые".

Ночной мир Украины - это удивительная экосистема, в которой каждое создание имеет свое место и роль. Защита этих животных и их природных домов - залог здоровья окружающей среды и гармонии в природе.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Знаешь или нет?"

YouTube-канал "Знаешь или нет?" - украинский познавательный проект, который простым языком рассказывает о природе, животных, науке и интересных фактах. Видео сочетают яркую визуализацию с легкой подачей. Канал имеет около 25 000 подписчиков и регулярно обновляется.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

животные интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:33Украина
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:55Война
Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Последние новости

22:48

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

22:10

Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весныВидео

21:36

Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

21:33

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:20

Загадочный "крик из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
20:55

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:46

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

Реклама
19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

18:52

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

18:35

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезлиВидео

18:28

Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредительФото

18:26

Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

18:01

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

Реклама
17:48

"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

17:28

Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

17:26

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

16:26

Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

16:17

Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многихВидео

15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

15:40

Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

15:21

Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:02

США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

14:56

"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

14:37

Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

13:30

Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

13:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

13:20

Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

Реклама
12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

12:12

Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты - генерал назвал причину

11:43

Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

11:38

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:33

Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

10:55

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

10:46

Анджелина Джоли рассказала об опасном моменте во время визита в Украину: что произошло

10:38

Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФВидео

10:24

Невеста Дмитрия Кулебы посветила обручальным колечком от политика

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять