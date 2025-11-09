Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

Украинская природа оживает после захода солнца. Кто царит в темноте: ночные хищники, санитары и краснокнижные виды, о которых мало кто знает.

https://glavred.info/life/pod-pokrovom-nochi-kogo-na-samom-dele-mozhno-vstretit-v-ukrainskoy-dikoy-prirode-10713860.html Ссылка скопирована

Ночные животные Украины / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие животные охотятся ночью

Являются ли эти животные опасными для человека

Как только солнце прячется за горизонт, природа Украины не замирает - наоборот, она оживает в новом, ночном измерении. Поля, леса и степи становятся ареной для созданий, которые владеют темнотой - от хищников до природных "санитаров". Эти обитатели ночи, о которых часто слагают легенды, играют чрезвычайно важную роль в поддержании экологического равновесия. В то же время многие из них оказались на грани исчезновения. Главред расскажет более подробно.

Летучая мышь Подковонос малый

Первым в ночной темноте появляется Летучая мышь Подковонос Малый. Несмотря на мифы о вампирах, это млекопитающее - природный санитар: оно способно уничтожить несколько тысяч вредных насекомых за одну ночь, что составляет до половины его собственного веса. Летучие мыши ориентируются с помощью эхолокации, издавая ультразвуки, которые по громкости можно сравнить с реактивным двигателем на взлете. Это позволяет им видеть даже объекты размером в несколько миллиметров. Чаще всего подковоноса можно встретить на Закарпатье и Подолье. Из-за уничтожения мест обитания вид занесен в Красную книгу Украины.

видео дня

Серая сова

Серая Сова - еще одна хозяйка ночного леса. Она имеет почти идеально круглое лицо и перья, похожие на кору деревьев, что делает ее почти невидимой днем. Сова - безжалостный, но чрезвычайно точный ночной охотник. Секрет ее успеха кроется в бесшумном полете благодаря особому строению перьев и исключительному слуху: она способна услышать грызуна, который прячется под снегом, с расстояния почти километра.В украинской культуре сова символизирует мудрость, но сейчас ее существованию угрожают вырубка старых лесов и отравление грызунов.

Барсук европейский

Среди млекопитающих особенно выделяется барсук европейский. Его легко узнать по черно-белым полосам на морде. Этот зверь обитает почти по всей территории Украины, где есть леса и мягкая почва. Барсуки строят сложные, многоуровневые норы, которые могут существовать десятилетиями и передаваться от поколения к поколению. Активность барсука приходится на сумерки и предрассветные часы, когда прохлада помогает ему избегать перегрева. Эти животные моногамны, имеют крепкие семейные связи и сейчас находятся в статусе вида наименьшей угрозы.

Видео о ночных животных Украины можно посмотреть здесь:

Тушканчик Большой

В ночных степях Украины можно встретить Тушканчика Большого - грызуна с непропорционально длинными задними лапками, который передвигается прыжками, подобно кенгуру. Он активен только ночью, ведь солнечный свет для него слишком яркий и жаркий. Тушканчик - настоящий "олимпиец" среди грызунов: способен прыгать на расстояние, в двадцать раз превышающее длину его тела, и развивать значительную скорость. Из-за уменьшения площади пастбищ этот вид занесен в Красную книгу Украины.

Саламандра Пятнистая

Во влажных карпатских лесах после дождя можно встретить Саламандру Пятнистую. Ее ярко-желтые и черные пятна являются предупреждением для хищников: кожа животного выделяет горькую, ядовитую слизь, что делает ее невкусной для врагов. Саламандра активизируется ночью или после дождя, когда влажность воздуха самая высокая. Если ее схватить за хвост, она просто отбросит его и убежит. Вид занесен в Красную книгу Украины в категории "уязвимые".

Ночной мир Украины - это удивительная экосистема, в которой каждое создание имеет свое место и роль. Защита этих животных и их природных домов - залог здоровья окружающей среды и гармонии в природе.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Знаешь или нет?" YouTube-канал "Знаешь или нет?" - украинский познавательный проект, который простым языком рассказывает о природе, животных, науке и интересных фактах. Видео сочетают яркую визуализацию с легкой подачей. Канал имеет около 25 000 подписчиков и регулярно обновляется.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред