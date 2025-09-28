Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животное

Вы узнаете:
- Что за животное саламандра огненная
- Почему она опасна
Знаменитые горы Украины считаются огромным зоопарком под открытым небом. Животный мир Карпат богат и удивителен, чему способствует разнообразный ландшафт. Однако, в этой местности можно встретить довольно много опасных обитателей.
Главред решил разобраться, какие опасные животные обитают в Карпатах.
Какое животное является символом Карпат
Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что настоящий символ Карпат - это саламандра огненная.
По его словам, она не опасна, если не брать ее в руки.
Чем опасна саламандра огненная
Отмечается, что саламандра не нападает и не кусает, но ее кожа выделяет токсичный секрет.
"Этот яд служит защитой от хищников. Во рту он вызывает жжение и тошноту, а в больших дозах может парализовать нервную систему мелких хищников", - говорится в видео.
Может ли саламандра навредить человеку
Мужчина отметил, что от прикосновения к саламандре человек не отравится, если потом просто помыть руки с мылом.
Он также добавил, что смертельной угрозы для человека нет, но дискомфорт может быть серьезным.
"Но лучше не трогать их вообще. Если же после контакта потереть глаза или совать руки в рот, возможно сильное жжение, воспаление слизистых, иногда тошнота", - подытожил автор видео.
Что известно о саламандре огненной - видео:
