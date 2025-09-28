Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животное

Некоторые животные, которые обитают в Карпатах, могут быть ядовитыми.

https://glavred.info/culture/rukami-luchshe-ne-trogat-v-karpatah-zhivet-opasnoe-i-yadovitoe-zhivotnoe-10701995.html Ссылка скопирована

В Карпатах живет опасное животное / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что за животное саламандра огненная

Почему она опасна

Знаменитые горы Украины считаются огромным зоопарком под открытым небом. Животный мир Карпат богат и удивителен, чему способствует разнообразный ландшафт. Однако, в этой местности можно встретить довольно много опасных обитателей.

Главред решил разобраться, какие опасные животные обитают в Карпатах.

видео дня

Какое животное является символом Карпат

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что настоящий символ Карпат - это саламандра огненная.

По его словам, она не опасна, если не брать ее в руки.

Чем опасна саламандра огненная

Отмечается, что саламандра не нападает и не кусает, но ее кожа выделяет токсичный секрет.

"Этот яд служит защитой от хищников. Во рту он вызывает жжение и тошноту, а в больших дозах может парализовать нервную систему мелких хищников", - говорится в видео.

Может ли саламандра навредить человеку

Мужчина отметил, что от прикосновения к саламандре человек не отравится, если потом просто помыть руки с мылом.

Он также добавил, что смертельной угрозы для человека нет, но дискомфорт может быть серьезным.

"Но лучше не трогать их вообще. Если же после контакта потереть глаза или совать руки в рот, возможно сильное жжение, воспаление слизистых, иногда тошнота", - подытожил автор видео.

Что известно о саламандре огненной - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред