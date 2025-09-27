Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историки

Украинский историк рассказал, что герб России с двуглавым орлом имеет совсем другое происхождение, чем утверждает официальная версия российских историков.

Что означает и как появился герб России - о чем молчат российской историки / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Каково происхождение герба России происхождения происхождения

Двуглавый орел символ России - что он означает

Какова тайна герба России

Главный символ современной России двуглавый орел имеет происхождение, о котором в самой Москве предпочитают молчать. Об истинных корнях этого герба рассказал в видео на YouTube историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.

Главред выяснил, истинное происхождение герба России.

Как появился двуглавый орел символ России

По официальной российской версии, двуглавый орел попал в Москву после брака Ивана III с византийской принцессой Софией Палеолог в 1472 году. Якобы именно с ней герб Византии перешел в Московское княжество.

Однако, как иронично отмечает Александр Алферов, эта история выглядит довольно сомнительно.

"София Полиолог имела одновременно еще одного мужа, тверского князя Михаила, у которого на монетах тоже изображался двуглавый орел. Иначе объяснить это невозможно. По четным дням в Москве одного мужа, по нечетным - во дворе другого мужа. Или как они там меняли свою гербоносную жену?", - иронизирует он.

Смотрите видео о том, что означает герб России:

Откуда взялся двуглавый орел - почему герб России двуглавый орел

Алферов объясняет, что и Москва, и Тверь были частями Золотой Орды. Именно это, по его мнению, и является ключом к разгадке.

"Все становится проще, когда мы поймем, что Московское и что Тверское княжества были составными частями Золотой Орды. Посмотрите на герб Золотой Орды, который чеканили на ее монетах", - указывает он.

Таким образом, российский герб совсем не связан с "византийским наследием", о котором так любят говорить в Кремле.

Настоящее происхождение герба России

На самом деле двуглавый орел - это символ, унаследованный от Золотой Орды. И именно эта правда, отмечает Алферов, скрывается от российского общества.

"Итак, герб современной России - это наследство Золотой Орды", - резюмировал он.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

