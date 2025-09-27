Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историки

О чем идет речь в материале:
Главный символ современной России двуглавый орел имеет происхождение, о котором в самой Москве предпочитают молчать. Об истинных корнях этого герба рассказал в видео на YouTube историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.
Главред выяснил, истинное происхождение герба России.
Как появился двуглавый орел символ России
По официальной российской версии, двуглавый орел попал в Москву после брака Ивана III с византийской принцессой Софией Палеолог в 1472 году. Якобы именно с ней герб Византии перешел в Московское княжество.
Однако, как иронично отмечает Александр Алферов, эта история выглядит довольно сомнительно.
"София Полиолог имела одновременно еще одного мужа, тверского князя Михаила, у которого на монетах тоже изображался двуглавый орел. Иначе объяснить это невозможно. По четным дням в Москве одного мужа, по нечетным - во дворе другого мужа. Или как они там меняли свою гербоносную жену?", - иронизирует он.
Откуда взялся двуглавый орел - почему герб России двуглавый орел
Алферов объясняет, что и Москва, и Тверь были частями Золотой Орды. Именно это, по его мнению, и является ключом к разгадке.
"Все становится проще, когда мы поймем, что Московское и что Тверское княжества были составными частями Золотой Орды. Посмотрите на герб Золотой Орды, который чеканили на ее монетах", - указывает он.
Таким образом, российский герб совсем не связан с "византийским наследием", о котором так любят говорить в Кремле.
Настоящее происхождение герба России
На самом деле двуглавый орел - это символ, унаследованный от Золотой Орды. И именно эта правда, отмечает Алферов, скрывается от российского общества.
"Итак, герб современной России - это наследство Золотой Орды", - резюмировал он.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
