Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле 'крестил Русь', открытие удивит

Вопросом о том, действительно ли князь Владимир был первым крестителем Руси уже давно интересует историков. Есть версия, что христианство пришло на наши земли задолго до официального Крещения Руси. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2.
Был ли апостол Андрей первым проповедником
"Существует версия, что Русь стала христианской страной задолго до Владимира, и он лишь официально поставил точку в долгом процессе христианизации. Как я уже упоминал, автор повести рассказывает нам историю об Андрее Первозванном, который проповедовал на украинских землях", - рассказывает Аким Галимов.
Впрочем, он подчеркивает, что никаких других подтверждений этому нет.
"Сегодня ученые склоняются к тому, что это чисто литературный сюжет, так же как основание Киева тремя братьями или княжение легендарного Рюрика", - добавляет он.
Легенда об Аскольде и ее московское происхождение
Среди украинцев популярно мнение, что Киевскую Русь окрестил князь Аскольд. Однако исторические источники этого не подтверждают.
"Никаких доказательств христианизации Руси во времена Аскольда мы не имеем", - отмечает эксперт.
По его словам, сама идея происходит из XVI века.
"В Москве была написана так называемая Никоновская летопись. Россияне взяли известные русские летописи и дополнили их новыми несуществующими мифическими деталями. И вот в этом описании XVI века появляется история о том, что Аскольд во время похода крестился в Константинополе и взял крестильное имя Николай", - говорится в видео.
Интересно, что эта легенда настолько укоренилась, что даже в 2013 году Православная Церковь Киевского Патриархата канонизировала Аскольда как мученика за веру.
Кто был первым христианином в Киевской Руси
В отличие от сомнительных версий, крещение княгини Ольги считается фактом.
"Ольга крестилась в Константинополе и взяла себе крестильное имя Елена. Об этом есть сведения как в русских летописях, так и в византийских источниках", - объясняет Галимов.
Именно княгиня Ольга стала первым реальным шагом к христианизации, который позже завершил Владимир Великий.
Почему версия о "первом крестителе" нуждается в пересмотре
"Если мы говорим об истории как науке, должен подытожить: никаких доказательств христианизации Руси во времена Аскольда мы не имеем", - резюмирует Галимов.
Итак, крещение Киевской Руси следует рассматривать не как открытие новой веры, а как официальное государственное решение. Владимир не столько ввел христианство, сколько легитимизировал его, сделав государственной религией. Этот шаг укрепил международный авторитет Руси и интегрировал ее в европейский культурный и политический контекст.
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
