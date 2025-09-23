Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивит

Юрий Берендий
23 сентября 2025, 19:18
98
Крещение Руси оказывается не одномоментным событием при князе Владимире, а сложным процессом с легендами, мифами и первыми шагами еще до его правления.
Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле 'крестил Русь', открытие удивит
Кто крестил Русь - кто был первым христианином в Киевской Руси / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кто на самом деле крестил Русь
  • Кто крестил Русь в 988 году
  • Почему Русь выбрала христианство

Вопросом о том, действительно ли князь Владимир был первым крестителем Руси уже давно интересует историков. Есть версия, что христианство пришло на наши земли задолго до официального Крещения Руси. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2.

Главред выяснил, кто крестил Русь.

видео дня

Был ли апостол Андрей первым проповедником

"Существует версия, что Русь стала христианской страной задолго до Владимира, и он лишь официально поставил точку в долгом процессе христианизации. Как я уже упоминал, автор повести рассказывает нам историю об Андрее Первозванном, который проповедовал на украинских землях", - рассказывает Аким Галимов.

Впрочем, он подчеркивает, что никаких других подтверждений этому нет.

"Сегодня ученые склоняются к тому, что это чисто литературный сюжет, так же как основание Киева тремя братьями или княжение легендарного Рюрика", - добавляет он.

Легенда об Аскольде и ее московское происхождение

Среди украинцев популярно мнение, что Киевскую Русь окрестил князь Аскольд. Однако исторические источники этого не подтверждают.

"Никаких доказательств христианизации Руси во времена Аскольда мы не имеем", - отмечает эксперт.

По его словам, сама идея происходит из XVI века.

"В Москве была написана так называемая Никоновская летопись. Россияне взяли известные русские летописи и дополнили их новыми несуществующими мифическими деталями. И вот в этом описании XVI века появляется история о том, что Аскольд во время похода крестился в Константинополе и взял крестильное имя Николай", - говорится в видео.

Интересно, что эта легенда настолько укоренилась, что даже в 2013 году Православная Церковь Киевского Патриархата канонизировала Аскольда как мученика за веру.

Смотрите видео о том, откуда взялось христианство в Киевской Руси:

Кто был первым христианином в Киевской Руси

В отличие от сомнительных версий, крещение княгини Ольги считается фактом.

"Ольга крестилась в Константинополе и взяла себе крестильное имя Елена. Об этом есть сведения как в русских летописях, так и в византийских источниках", - объясняет Галимов.

Именно княгиня Ольга стала первым реальным шагом к христианизации, который позже завершил Владимир Великий.

Почему версия о "первом крестителе" нуждается в пересмотре

"Если мы говорим об истории как науке, должен подытожить: никаких доказательств христианизации Руси во времена Аскольда мы не имеем", - резюмирует Галимов.

Итак, крещение Киевской Руси следует рассматривать не как открытие новой веры, а как официальное государственное решение. Владимир не столько ввел христианство, сколько легитимизировал его, сделав государственной религией. Этот шаг укрепил международный авторитет Руси и интегрировал ее в европейский культурный и политический контекст.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:46Синоптик
РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

19:30Украина
Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на Москву

Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на Москву

18:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

Последние новости

19:46

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:37

Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

19:30

РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

19:30

Трамп разозлился и выдал громкое заявление на Генассамблее ООНВидео

19:18

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивитВидео

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
19:17

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

19:10

Бои и окружение: что происходит в районе Добропольямнение

18:50

Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на МосквуВидео

18:49

Пятна с ковров исчезнут за 15 минут: какое средство поможет

Реклама
18:43

Обстрел Киева 7 сентября: умерла роженица, пострадавшая от удара "Шахеда"

18:42

Как хранить оснастки, которые уже были в использовании - лайфхак

18:37

Модные аксессуары, которые произведут впечатление новости компании

18:20

Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФФото

18:18

Преемник Путина: названа неожиданное имя и главное условие смены властиВидео

17:55

Быстрое и очень вкусное блюдо: рецепт салата Венеция

17:39

Дочь Пескова сбежала из России за день до "большой войны" – СМИ

17:34

Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответилВидео

17:26

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и РоссииВидео

17:26

Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяекВидео

17:13

Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

Реклама
17:10

Никак не из-за внешности: ТОП-4 неочевидных признака, что вы очаровываете людей

17:02

Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала ЗапорожьеФотоВидео

17:02

Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь

16:46

"Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы

16:34

Россия готовит новую массированную атаку по Украине - названы возможные цели удара

16:33

Заключение до 10 лет и взыскания: украинцев начали штрафовать за "уборку"

16:26

Его считают "отцом гривни": в США умер украинский художник Василий Лопата

16:23

Авто не реагирует на ключ - что делать и как понять, что иммобилайзер "умер"Видео

16:21

РФ придумала новый способ, как победить Украину: что задумали российские оккупантыВидео

16:06

HBO Max в Украине: топ 5 сериалов, которые стоит смотреть в первую очередьВидео

15:38

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

15:24

"Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео

15:17

В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего

15:16

Российские Ту-95 уже в зоне пусковых рубежей: есть угроза ракетного удара по Украине

15:00

Убирать или нет: что делать с гнилыми яблоками на участкеВидео

14:55

Партию Порошенко раздирают скандалы: отдых на Мальдивах, часы за $50 тысяч и ОПЗЖ в руководстве, – эксперт

14:47

Удары Tomahawk по Алабуге и Ижевску: Свитан об ответе Запада на провокации РФВидео

14:45

"Да плевать я хотела": в Молдове запретили советскую комедию, в РФ отреагировали

14:40

Их носили легендарные воины и гетманы - какие фамилии выдают казацкое происхождение

14:37

Может убить животное: клинический случай доказал, какой продукт нельзя давать котам

Реклама
14:22

Проговорился: Дмитрий Монатик случайно раскрыл, кто родится у известной певицыВидео

14:20

Рыбак с Киевщины поймал карпа-гиганта весом почти 31 кг: удивительные кадры

14:09

Область Украины с наибольшим количеством соседей: простой вопрос взорвал TikTok

14:03

Заморозки ударят в Украине: украинцам выдали важное предупреждение

13:58

Главный секрет Путина: какой на самом деле рост у российского диктатора

13:40

"Путин уже будет не нужен": названо главное условие переворота в КремлеВидео

13:39

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

13:35

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФВидео

13:30

Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины

13:04

Шоу Джимми Киммела теперь снова будет в эфире - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять