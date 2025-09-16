Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

О чем идет речь в материале:
- Какой самый большой клад Украины
- Какой клад нашли на Полтавщине
- Что известно о кладе в Малой Перещепине
Самый большой клад в истории Украины случайно открыли двое сельских подростков на Полтавщине более ста лет назад, и эта находка до сих пор поражает масштабами и загадками происхождения. Об этом рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.
Главред выяснил, где нашли самый большой клад в истории Украины.
Где в Украине нашли золото и серебро
По словам Алферова, в 1912 году возле села Малая Перещепина (ныне Полтавский район Полтавской области) 11-летний Федор Деркач и 14-летний Карп Маджа, выпасая скот, случайно обнаружили в провале песчаного холма золотой предмет.
"Самый большой клад в Украине нашли два парня. Изделия весили 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра", - подчеркнул историк.
На место сразу приехали археолог Иван Зарецкий и местные власти.
Смотрите видео о самом большом кладе Украины:
Клад в Малой Перещепине - что там нашли
По словам Алферова, в кладе насчитывалось более 800 золотых и серебряных предметов, а также остатки шелка и деревянных конструкций. Это указывало на то, что речь шла не просто о наборе драгоценностей, а о погребальном саркофаге.
"А вот чей? Друзья, на одном из перстней было имя Кубрат, а это один из потомков властителя Гуннской империи Аттилы", - отметил эксперт.
Кому принадлежал самый большой клад Восточной Европы
Как объясняет историк, Кубрат - это основатель государства Великая Булгария, которая существовала в степной зоне современной Украины в VII веке. Именно с его именем связывают легендарную находку на Полтавщине.
"Этот Кубрат создал государство Великая Булгария, которая находилась в степной зоне современной Украины в VII веке", - добавил Алферов.
Где сейчас хранится самый большой украинский клад
Клад, который считается крупнейшим в Восточной Европе, сразу после находки был передан в Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
"Конечно же, клад сразу забрали в Эрмитаж, в Санкт-Петербург. Что ж, будем этот клад, самый большой клад Восточной Европы, проворачивать с репарациями", - резюмировал историк.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
