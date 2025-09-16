Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

На Полтавщине двое парней случайно наткнулись на самый большой клад в истории Украины, который впоследствии связали с легендарным правителем, указывает историк.

Самый большой клад в истории Украины случайно открыли двое сельских подростков на Полтавщине более ста лет назад, и эта находка до сих пор поражает масштабами и загадками происхождения. Об этом рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

Где в Украине нашли золото и серебро

По словам Алферова, в 1912 году возле села Малая Перещепина (ныне Полтавский район Полтавской области) 11-летний Федор Деркач и 14-летний Карп Маджа, выпасая скот, случайно обнаружили в провале песчаного холма золотой предмет.

"Самый большой клад в Украине нашли два парня. Изделия весили 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра", - подчеркнул историк.

На место сразу приехали археолог Иван Зарецкий и местные власти.

Клад в Малой Перещепине - что там нашли

По словам Алферова, в кладе насчитывалось более 800 золотых и серебряных предметов, а также остатки шелка и деревянных конструкций. Это указывало на то, что речь шла не просто о наборе драгоценностей, а о погребальном саркофаге.

"А вот чей? Друзья, на одном из перстней было имя Кубрат, а это один из потомков властителя Гуннской империи Аттилы", - отметил эксперт.

Кому принадлежал самый большой клад Восточной Европы

Как объясняет историк, Кубрат - это основатель государства Великая Булгария, которая существовала в степной зоне современной Украины в VII веке. Именно с его именем связывают легендарную находку на Полтавщине.

"Этот Кубрат создал государство Великая Булгария, которая находилась в степной зоне современной Украины в VII веке", - добавил Алферов.

Где сейчас хранится самый большой украинский клад

Клад, который считается крупнейшим в Восточной Европе, сразу после находки был передан в Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

"Конечно же, клад сразу забрали в Эрмитаж, в Санкт-Петербург. Что ж, будем этот клад, самый большой клад Восточной Европы, проворачивать с репарациями", - резюмировал историк.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

