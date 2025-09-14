Укр
  Жизнь

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Юрий Берендий
14 сентября 2025, 19:15
Вопрос восстановления Каховской ГЭС в Украине закрыт - вместо новой дамбы территория должна стать крупнейшим заповедником Европы, убежден эколог.
Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе
Отстройка Каховской ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС
  • Реально ли восстановить Каховскую ГЭС
  • Что будет на территории Каховского водохранилища

В Украине все чаще обсуждают, что делать с территорией бывшего Каховского водохранилища. Одни предлагают отстроить гидроэлектростанцию, другие - создать новое природоохранное пространство. Эколог Вадим Манюк в видео проекта "Реальная история" отмечает, что восстановление ГЭС станет катастрофой, а единственный правильный путь - предоставить этой местности статус заповедника.

Главред выяснил, будут ли отстраивать Каховскую ГЭС.

Что должно быть на месте Каховского водохранилища

Эколог Вадим Манюк отмечает: вместо планов восстановления Каховской ГЭС эта территория должна получить статус природоохранной зоны самого высокого уровня.

"Это должна быть природоохранная территория с максимально высоким статусом. Это может быть, например, международный биосферный заповедник, национальный парк, где-то такого уровня", - пояснил он.

По его словам, уже сейчас бывшее Каховское водохранилище входит в изумрудную сеть Европы. Это аналог системы Natura 2000, который действует для стран-кандидатов в члены ЕС.

Смотрите видео о том, стоит ли восстанавливать Каховскую ГЭС:

Почему нельзя восстанавливать Каховскую ГЭС

Манюк подчеркивает, что возвращение к проекту гидроэлектростанции было бы катастрофическим решением.

"Планы восстановления Каховской ГЭС - это самое страшное, что может быть. На самом деле, ни в коем случае нельзя допускать восстановление Каховской ГЭС. Она именно в начале была не только ошибкой. Это не ошибка, это преступление", - подчеркнул эколог.

Он напомнил, что создание водохранилища уничтожило уникальные плавни, изменило гидрологический режим и даже климат в регионе.

"Это водохранилище поглотило ценные плавни, оно изменило полностью гидрорежим этой местности, изменило климат, уничтожило тот аутентичный ландшафт, который был, по сути, основой для самоидентичности... Для запорожцев Великий Луг - это колыбель идентичности. Ее полностью уничтожили. И повторить это - это будет наивысшим безумием", - отметил он.

Каково будущее территории бывшего Каховского водохранилища

Эколог подчеркнул, что будущее территории - в развитии туризма под строгим контролем природоохранных органов, а не в промышленном использовании.

"Здесь может быть какое-то любительское рыболовство, это может быть прекрасное развитие для рекреации и туризма, но рекреация и туризм под контролем природоохранных органов", - пояснил Манюк.

Если предоставить территории официальный заповедный статус, она станет крупнейшим по площади заповедником в Украине - даже больше Чернобыльского биосферного заповедника.

"Это будет одна из крупнейших природоохранных территорий Европы. И также это будет самое большое водно-болотное угодье степной речной зоны", - подытожил эколог.

Кроме того, ученые также отмечают, что возможно восстановление и восстановление Великого Луга, как сакрального места для Украины и для украинцев.

"С одной стороны, это трагедия, потому что часть населения, кто-то даже погиб во время подрыва россиянами Каховской дамбы. Но, с другой стороны, с точки зрения науки и культуры, мы имеем шанс исследовать Сечи, которые были затоплены коммунистами. Мы имеем шанс исследовать корабли, мы имеем шанс исследовать сотни поселений скифского времени, бронзового времени. И, самое главное, мы можем восстановить Великий Луг, каким он был до затопления Каховской дамбой. Мы очень часто любили говорить, что наши святыни были затоплены коммунистами, а сейчас оказывается, что мы тоже будем затапливать свои святыни без коммунистов", - говорится в видео.

Почему в Украине нужно закрывать ГЭС - мнение эксперта

Как писал Главред, международная практика, в частности примеры Нидерландов, Германии и США, свидетельствует, что еще с середины ХХ века там действуют государственные программы демонтажа плотин. Во многих странах от них отказываются как от неэффективных сооружений, освобождая большие площади земель. Эти территории можно использовать под сельское хозяйство, восстановление лесов или создание заповедников. В США уже демонтированы сотни дамб. Об этом рассказал эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

"У нас, к сожалению, еще ни власть, ни общественность до этого не додумались. А это уже пора делать", - указывает он.

Он также отметил, что сравнение площадей, затопленных водохранилищами на Днепре, с территориями, которые орошались благодаря им, демонстрирует невыгодность такой политики. В частности, водохранилищами было залито более миллиона гектаров плодородных земель, тогда как под орошение попало всего 300-400 тысяч гектаров. Это свидетельствует о крайне нерациональном и бесхозяйственном отношении к земельным ресурсам, характерном для советской власти, которая не принимала во внимание реальные экономические расчеты.

Я, как эколог, категорически против (восстановления Каховской ГЭС, - ред.). Я считаю, что Украина уже давно должна была начать убирать плотины. Многие гидростанции, особенно на реках в Карпатах, давно пора закрывать.

Каховская ГЭС - другие новости по теме

Как ранее сообщал Главред, после подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину. В Украине быстро увеличивается популяция обыкновенного шакала (Canis aureus). Если раньше этого хищника можно было встретить в основном на юге, то сейчас он появляется уже в центральных и даже западных областях. Журналист Александр Тимошенко отмечает, что речь идет не о новом виде, а о возвращении животного в свой исторический ареал.

Также, экологи бьют тревогу: разрушение Каховской дамбы обернулось новым бедствием. Госэкоинспекция сообщает, что после разрушения Каховской дамбы водоем полностью высох, а его бывшее дно превратилось в сухую равнину. Сейчас эта территория регулярно подвергается возгоранию, что наносит значительный ущерб дикой природе: уничтожаются места обитания животных и усложняется восстановление экосистемы.

О персоне: Вадим Манюк

Вадим Манюк - эколог из Днепра, кандидат биологических наук, который активно исследует экосистемные изменения на месте бывшего Каховского водохранилища (Великий Луг) после разрушения Каховской ГЭС.

Он обращает внимание на образование ивового леса на сухом дне водохранилища, постепенное восстановление флоры, адаптацию растительности и появление лугов и болотных группировок, которые ранее были затоплены.

17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

16:40

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:01

Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

15:59

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

15:56

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

15:26

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

15:14

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:04

Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

14:36

Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

14:35

Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

14:29

"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

14:16

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

13:56

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

13:54

Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

13:53

Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

13:38

Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

13:25

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

12:57

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

12:54

"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

12:50

Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

12:43

Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:41

Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

10:39

Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицыВидео

10:29

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

10:09

Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

09:58

Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

09:05

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

08:54

Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

08:46

Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗВидео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

Не из-за атаки РФ: на Киевщине прогремели взрывы, есть повреждения - детали

