Обман на века: почему в СССР "выдумали" дату крещения Руси и когда оно было

Юрий Берендий
27 сентября 2025, 18:05
Историки доказывают, что распространенная в СССР дата Крещения Руси 28 июля 988 года является мифом, созданным по политическим причинам, указывает Галимов.
Крещение Руси - одно из ключевых событий украинской истории, но точная дата этого события до сих пор вызывает споры. Как отмечает в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, версия, которую распространяли в советские времена, имеет политическую подоплеку.

Главред выяснил, когда на самом деле Владимир Великий крестил Русь.

Мифы о воспитании Владимира

"Владимир Великий канонизирован церковью и является святым и в украинской, и в русской христианской традициях. Считается, что именно он крестил Русь в 988 году. Россияне отмечают этот день 28 июля. Мы, украинцы, 15 июля", - указывает он.

Аким Галимов отмечает, что распространенный миф о воспитании князя Владимира бабушкой Ольгой не имеет исторического подтверждения.

"Воспитание Владимира бабушкой - это миф, основанный лишь на том факте, что Ольга тоже приняла христианство", - говорится в видео.

Почему Владимир крестил Русь

Согласно летописям, в 988 году Владимир Великий помог византийскому императору Василию II во время гражданской войны.

"Это событие произошло в конце 988 года и зафиксировано сразу в нескольких источниках - в византийских, арабских и русских", - добавляет Галимов.

По словам Галимова, именно в этот момент и начали разворачиваться события, которые привели князя к крещению.

"В обмен на военную помощь византийский император согласился выдать за Владимира свою сестру Анну. Но чтобы стать мужем византийской принцессы, Владимир должен был принять христианство и стать обладателем христианского государства", - отметил Галимов.

Где крестился Владимир

По одной из версий, Владимир принял участие в подавлении мятежа против императора Василия II в Крыму и освободил от повстанцев Корсунь (Херсонес).

В то время это был крупнейший центр Крыма под властью Византии, руины которого ныне расположены в пределах современного Севастополя. В то же время существует и другая версия - что князь самостоятельно воспользовался ослаблением императора и захватил Корсунь по собственной инициативе.

В любом случае город оказался под властью Владимира. Его мотивы понятны и заключались в стремлении получить новые торговые привилегии от Василия ІІ и укрепить собственный авторитет.

"И, судя по всему, прямо там в Херсонесе Владимир и крестился, взяв крестное имя Василий. Не исключено, что в честь своего византийского визави".

Среди других возможных мест крещения князя упоминают Киев или Васильков. Однако вероятнее всего, что эти легенды появились в XI-XII веках, когда составлялась Повесть временных лет. Ведь сам летописец, описывая события, будто замечает, что распространяются выдумки о крещении Владимира в русских городах, хотя на самом деле оно произошло именно в Корсуне.

"Сам летописец опровергает киевскую или васильковскую версию и отстаивает версию Корсуня. И она, на самом деле, очень логична".

Почему летописная легенда о "выборе веры" - выдумка

"Он действовал импульсивно на призыв о помощи от Василия II. После похода? Тоже вряд ли, потому что уже крестился в Корсуни. Поэтому я считаю, сам поход Владимира на Корсунь противоречит летописной легенде о выборе веры и ставит точку в этом вопросе. Ярмарки конфессий не было. Был политический процесс", - отмечает Галимов.

Когда же крестили Русь

По словам Галимова, точная дата неизвестна.

"Современные историки убеждены, что киевлян Владимир мог окрестить не раньше весны-лета 989 года. Ему банально нужно было время, чтобы сходить в поход, провести переговоры с Василием II, креститься самому, жениться и вернуться обратно в Киев", - указывает он.

Как появилась дата 28 июля 988 года

"В конце 80-х советская власть, которая взяла курс на перестройку и восстановление церкви, хотела помпезно отметить тысячелетний юбилей крещения Руси. Точной даты никто не знал. Знали лишь приблизительный год крещения самого Владимира, 988", - утверждает Галимов.

Именно тогда и появилась "официальная" дата.

"Празднование юбилея решили провести в 1988 году. Это произошло в июне, но позже установили точную дату для празднования - 15 июля. Это день смерти и чествования самого Владимира Великого. А поскольку, в отличие от всего цивилизованного мира, русская церковь живет не по Григорианскому, а по Юлианскому календарю, эту дату перенесли на 28 июля. И вот так получилось 28 июля 988 года. Сегодня украинская церковь перешла с устаревшего юлианского на новый юлианский календарь. То есть все постоянные церковные праздники, как и остальной цивилизованный мир, мы отмечаем теперь по Григорианскому календарю. Соответственно, День крещения Руси украинцы теперь празднуют не 28, а 15 июля. Что по крайней мере логично, потому что Владимир умер именно 15 июля", - резюмирует Галимов.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

