Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

Веселецкое озеро - уникальное природное явление в Хмельницкой области, вблизи села Веселец. Оно появляется лишь раз в десять лет и превращает долину в огромный водоем, длиной до трех километров.
Веселецкое озеро является настоящим природным феноменом, который привлекает исследователей, орнитологов и любителей природы. Благодаря редким условиям формирования, здесь сохраняются редкие виды флоры и фауны, включая те, которые занесены в Красную книгу Украины.
Когда и где появляется озеро
Озеро расположено вблизи села Веселец в Хмельницкой области. Ежегодно местные жители наблюдают, как долина превращается в водную гладь площадью около 350 гектаров. Длина водоема достигает 3,2-3,4 км, а ширина - 1,1-1,3 км. Особенно интересно, что сама долина периодически затапливается только на площади примерно 130 гектаров, а полное раскрытие озера длится до года.
Цикличность формирования озера до сих пор остается загадкой для науки. Местные жители отмечают, что его появление не всегда связано с интенсивностью осадков - бывает, что обильные дожди не приводят к формированию водоема, а иногда озеро появляется даже в сухой год.
Почему озеро появляется только раз в 10 лет
Тайна Веселецкого озера кроется в особом геологическом строении местности. Долина, в которой оно появляется, имеет форму полукотловины, образованную глинами неогенового периода, которые не пропускают воду вглубь. Эти глины являются остатками доисторических рек, когда-то протекавших на месте современного Подолья. Поэтому атмосферные осадки накапливаются и превращают долину в озеро.
Исторически эта местность была заболоченной долиной бассейна реки Сквила. В 1970-х годах дренажные каналы частично осушались для сельского хозяйства, но впоследствии заилились, и озеро стало появляться лишь периодически.
Какая история Веселецкого озера
На топографических картах XIX-XX веков эта местность обозначена как заболоченная долина, принадлежавшая к бассейну реки Сквила, пишет D.UA Туризм. В 1970-х годах там работали студенческие мелиоративные отряды, которые осушали черноземы для сельского хозяйства. Однако впоследствии дренажный канал заилился, а приток воды уменьшился, и водоем стал появляться лишь периодически.
Местные краеведы, в частности Александр Клец, отмечают, что тайна озера кроется в естественной котловине, остатках доисторических рек, когда-то протекавших на Подолье. Местные жители заметили цикличность его появления: примерно раз в 7-10 лет.
Какова экологическая ценность озера
Веселецкое озеро имеет важное экологическое значение. Во время его заполнения здесь формируются благоприятные условия для редких видов флоры и фауны. Водоем становится домом для белых и серых цапель, диких уток, а на берегу расцветают орхидеи и гнездовки, занесенные в Красную книгу Украины.
Местность вокруг озера - полукотловина с интересными геоморфологическими особенностями. Она обеспечивает естественную изоляцию водоема, а ее глинистые породы не позволяют водам мигрировать вглубь, что создает уникальную среду для развития биоразнообразия.
Какие легенды и местные предания связаны с озером
Местные жители утверждают, что озеро появляется независимо от погодных условий. Вода прибывает постепенно, а полный расцвет водоем приобретает примерно через год.
Есть даже примета: "Если в Хоптинецком колодце появляется вода, вскоре наступит и заполнение озера". То есть, колодец "живет" вместе с озером, вместе с ним и высыхает.
Местные также отмечают, что рыбалка в "озере-призраке" очень удачная, а отдыхать здесь - очень уютно.
