Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

Водоем появляется лишь периодически, независимо от осадков, благодаря уникальному геологическому строению местности.

https://glavred.info/culture/chudo-prirody-poyavlyaetsya-raz-v-10-let-gde-v-ukraine-nahoditsya-ozero-prizrak-10705472.html Ссылка скопирована

Веселецкое озеро / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Александр Клец

Вы узнаете:

Где расположено Веселецкое озеро

Почему озеро появляется лишь раз в десять лет

Какие местные приметы связаны с появлением озера

Веселецкое озеро - уникальное природное явление в Хмельницкой области, вблизи села Веселец. Оно появляется лишь раз в десять лет и превращает долину в огромный водоем, длиной до трех километров.

Главред узнал о феномене Веселецкого озера.

видео дня

Веселецкое озеро является настоящим природным феноменом, который привлекает исследователей, орнитологов и любителей природы. Благодаря редким условиям формирования, здесь сохраняются редкие виды флоры и фауны, включая те, которые занесены в Красную книгу Украины.

Когда и где появляется озеро

Озеро расположено вблизи села Веселец в Хмельницкой области. Ежегодно местные жители наблюдают, как долина превращается в водную гладь площадью около 350 гектаров. Длина водоема достигает 3,2-3,4 км, а ширина - 1,1-1,3 км. Особенно интересно, что сама долина периодически затапливается только на площади примерно 130 гектаров, а полное раскрытие озера длится до года.

Цикличность формирования озера до сих пор остается загадкой для науки. Местные жители отмечают, что его появление не всегда связано с интенсивностью осадков - бывает, что обильные дожди не приводят к формированию водоема, а иногда озеро появляется даже в сухой год.

Почему озеро появляется только раз в 10 лет

Тайна Веселецкого озера кроется в особом геологическом строении местности. Долина, в которой оно появляется, имеет форму полукотловины, образованную глинами неогенового периода, которые не пропускают воду вглубь. Эти глины являются остатками доисторических рек, когда-то протекавших на месте современного Подолья. Поэтому атмосферные осадки накапливаются и превращают долину в озеро.

Исторически эта местность была заболоченной долиной бассейна реки Сквила. В 1970-х годах дренажные каналы частично осушались для сельского хозяйства, но впоследствии заилились, и озеро стало появляться лишь периодически.

Какая история Веселецкого озера

На топографических картах XIX-XX веков эта местность обозначена как заболоченная долина, принадлежавшая к бассейну реки Сквила, пишет D.UA Туризм. В 1970-х годах там работали студенческие мелиоративные отряды, которые осушали черноземы для сельского хозяйства. Однако впоследствии дренажный канал заилился, а приток воды уменьшился, и водоем стал появляться лишь периодически.

Местные краеведы, в частности Александр Клец, отмечают, что тайна озера кроется в естественной котловине, остатках доисторических рек, когда-то протекавших на Подолье. Местные жители заметили цикличность его появления: примерно раз в 7-10 лет.

Какова экологическая ценность озера

Веселецкое озеро имеет важное экологическое значение. Во время его заполнения здесь формируются благоприятные условия для редких видов флоры и фауны. Водоем становится домом для белых и серых цапель, диких уток, а на берегу расцветают орхидеи и гнездовки, занесенные в Красную книгу Украины.

Местность вокруг озера - полукотловина с интересными геоморфологическими особенностями. Она обеспечивает естественную изоляцию водоема, а ее глинистые породы не позволяют водам мигрировать вглубь, что создает уникальную среду для развития биоразнообразия.

Какие легенды и местные предания связаны с озером

Местные жители утверждают, что озеро появляется независимо от погодных условий. Вода прибывает постепенно, а полный расцвет водоем приобретает примерно через год.

Есть даже примета: "Если в Хоптинецком колодце появляется вода, вскоре наступит и заполнение озера". То есть, колодец "живет" вместе с озером, вместе с ним и высыхает.

Местные также отмечают, что рыбалка в "озере-призраке" очень удачная, а отдыхать здесь - очень уютно.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: D.UA Туризм D.UA Туризм создан для освещения актуальной и интересной информации о туристических местах, природных объектах, культурных достопримечательностях и событиях в Украине и за рубежом. Ресурс направлен на популяризацию внутреннего туризма и повышение интереса к украинской природе, истории и культуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред