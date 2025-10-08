С казацких времен в Днепре была улица с 'московским следом': какое ее новое название

В 2015 году одна из центральных улиц Днепра, которая более двух веков носила русское название, получила новое имя.

Вы узнаете:

Когда улица Московская в Днепре получила новое имя

Почему было принято решение переименовать улицу

Когда возникла улица Московская и как связана с казацким поселением

В 2015 году одна из центральных улиц Днепра получила новое имя. В течение более чем двух веков она носила название Московская и ни разу не меняла его с момента основания города в XVIII веке.

Однако с началом российской агрессии украинская власть решила отказаться от названий, которые имели "признаки подчинения России". В рамках процесса декоммунизации и дерусификации улицу переименовали в честь киевского князя Владимира Мономаха - символа государственности, мудрости и объединения земель Руси.

Главред узнал историю улицы Московской в Днепре.

Когда возникла улица Московская

Точное время возникновения этой улицы остается неизвестным, пишет Телеграф. Историки считают, что она существовала еще во времена казацкого поселения Половицы, то есть до официального основания Екатеринослава.

Уже на плане города 1793 года Московская улица была обозначена с застройкой. Она начиналась от нынешнего проспекта Дмитрия Яворницкого и тянулась вплоть до Сичеславской Набережной.

С годами улица стала одной из главных транспортных и культурных артерий города. Теперь к ней примыкают улицы Князя Владимира Великого, Королевы Елизаветы II и Театральный бульвар. Здесь сохранилось немало исторических сооружений, формирующих архитектурное лицо старого Днепра.

Дом Шишмана - архитектурная жемчужина начала ХХ века

Одним из самых известных сооружений на улице Владимира Мономаха является дом Шишмана - трехэтажное здание с дополнительным двухэтажным крылом, построенное в 1903-1905 годах. Изначально это был торгово-деловой центр, где располагались магазины, купеческий союз взаимного кредита, городская публичная библиотека, а также несколько ресторанов и контор.

В 2011 году после масштабной реконструкции здание превратили в современный торговый центр Library, который сохранил исторический фасад и часть оригинальных декоративных элементов.

Бывшая женская гимназия Нестелевых

Еще один архитектурный памятник - здание по адресу улица Владимира Мономаха, 6. Его возвели в 1912 году по проекту архитектора Дмитрия Скоробогатова для 3-й женской гимназии имени Нестелевых.

После революционных событий гимназия была закрыта, а здание много раз меняло назначение, сегодня оно используется как офисный центр, сохраняя при этом оригинальные архитектурные черты начала ХХ века.

Какое историческое здание утрачено

Не все исторические здания на этой улице дошли до наших дней. На углу нынешнего проспекта Яворницкого и улицы Мономаха когда-то стоял уникальный дом со стеклянным шаром на крыше - настоящий символ модерна начала ХХ века.

Его построили в 1913 году, и там действовала ювелирная мастерская Бориса Грановского, известная своими украшениями и антикварными часами. Во время Второй мировой войны здание было разрушено, а сегодня на его месте стоит неработающая "Ротонда" - молчаливое напоминание об утраченной архитектурной красоте старого города.

