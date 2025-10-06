Укр
Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих пор

Юрий Берендий
6 октября 2025, 14:27
Исследователи истории рассказали, какие народы стали предками современных украинцев и как их наследие повлияло на формирование нашей нации и государственности.
Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих пор
Какие народы были предками украинцев - как появились украинцы / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Украинский народ сформировался под влиянием многих племен и цивилизаций, которые на протяжении веков проживали или проходили через наши земли. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, какие теории происхождения украинцев.

Какое происхождение украинцев

По словам Галимова, историческая наука сегодня предлагает не сужать взгляд только до происхождения славян.

"Современные украинцы являются потомками одновременно и славянских племен, и какой-то части гуннских племен, и немцев, и поляков, и чехов, и так далее. То есть миграции никто не отменял. Все народы, которые проходили через наши земли до основания Киевской Руси, оставили что-то после себя и в культуре, и в быту. И эти влияния мы видим до сих пор", - рассказал украинский видеоблогер, педагог, методист по истории, соавтор учебников по истории Украины для общеобразовательных школ, а также автор популярного YouTube-канала по истории "Vox Veritatis" Виталий Дрибница.

Он отмечает, что украинский этнос формировался благодаря многочисленным миграциям.

"Миграции же никто не отменял, поэтому этот процесс не надо так примитизировать, что только мы являемся потомками вот этих славян. Мы являемся потомками всех народов, которые здесь проживали на нашей территории", - подчеркивает Дрибница.

Откуда пошли украинцы

Дрибница напоминает, что даже венгры и булгары, которые временно проходили через украинские земли, оставили свой след.

"Даже венгры, которые там кратковременно или булгар, проходили через территорию Украины и оставили свои и культурные следы, и биологические следы, скажем так, украинскому народу", - отмечает он.

Кем раньше были украинцы

Особое внимание в видео Акима Галимова уделяется булгарам и хазарам.

"Булгары пришли вроде бы с Северного Кавказа... Часть Булгар пошла на Север и достигла современного Татарстана, где основала государство Великая Булгария. А часть пошла на Восток и захватила власть над южными славянами на территории современной Булгарии", - рассказывает исследователь.

По словам Виталия Дрибницы, в VIII веке булгары исчезли с территории южной Украины, уступив место новым кочевникам - хазарам.

"Они тоже смогли создать собственное государственное образование, которое в истории носит название Хазария или же Хазарский Каганат... Географически центром Хазарского Каганата было где-то около Астрахани и Тиль. Это нижняя Волга, северная часть Каспийского моря. Тоже государство, которое сочетало в себе традиции и кочевого скотоводства, и часть хазар уже занималась и земледелием. Географически на восток где-то достигали они Киева. Потому что есть там упоминание, что есть известный еврейский манускрипт, который был открыт британскими историками и Емельяном Прицаком. То, возможно, территория Киева контролировалась Хазарским Каганатом и была примерно такой восточной точкой этого государства", - уточняет блогер.

Таким образом, формирование украинского народа - это результат многовекового смешения племен и культур. Славяне стали его основой, однако влияние гуннов, германцев, булгар и венгров также оставило глубокий след в культуре, антропологии и языке.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

