Почему отец короля Даниила Галицкого 'был крокодилом': историк раскрыл нюанс

Историк рассказал, почему в летописях отца короля Даниила Галицкого Романа Мстиславовича называли "крокодилом" и что скрывает это необычное сравнение.

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов объяснил, почему в летописях отца короля Даниила Галицкого называли "крокодилом" и что означал этот образ в контексте средневековой Руси. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

"Роман Мстиславович был назван крокодилом"

"Отец короля Даниила был крокодилом, друзья. Ну, так его называли. Сейчас я вам все объясню", - отметил историк.

Речь идет о великом князе Романе Мстиславовиче - выдающемся правителе и полководце, который погиб в 1204 году. Как подчеркнул Алферов, даже в древних летописях его описывали как бесстрашного и могущественного правителя, который поражал врагов своей яростью и силой.

Как летописец описывал князя Романа Мстиславовича

Историк процитировал отрывок из летописи.

"По смерти же великого князя Романа, викоповного самодержца всей Руси, который одолел все языческие народы мудростью, соблюдая заповеди божьи, ибо он был бросился на плохих, как тот лев, сердить же был, как рысь, и губил их, как тот крокодил", - говорится в видео.

По мнению историка, это описание не случайно и несет более глубокий символизм.

Что символизировал "крокодил" в средневековом контексте

"Действительно, очень странно ассоциировать украинского средневекового князя с крокодилом, который здесь не водились. Но, друзья, в то время знали, что существует такое животное, хищный зверь, который живет в воде, который может напасть и съесть все, до чего он дотянется", - пояснил Алферов.

Таким образом, летописец использовал сравнение с крокодилом, чтобы подчеркнуть силу, хищность и неумолимость князя в борьбе с врагами. Это сравнение имело не буквальное, а символическое значение - как образ непобедимого воина, который не оставляет противникам ни единого шанса.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

