Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почему отец короля Даниила Галицкого "был крокодилом": историк раскрыл нюанс

Юрий Берендий
5 октября 2025, 19:43
55
Историк рассказал, почему в летописях отца короля Даниила Галицкого Романа Мстиславовича называли "крокодилом" и что скрывает это необычное сравнение.
Почему отец короля Даниила Галицкого 'был крокодилом': историк раскрыл нюанс
История Украины - почему отца Даниила Галицкого называли крокодилом / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Как называли князя Романа Мстиславовича
  • Кем был отец Даниила Галицкого

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов объяснил, почему в летописях отца короля Даниила Галицкого называли "крокодилом" и что означал этот образ в контексте средневековой Руси. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

Главред выяснил, почему Романа Мстиславовича называли "крокодилом".

видео дня

"Роман Мстиславович был назван крокодилом"

"Отец короля Даниила был крокодилом, друзья. Ну, так его называли. Сейчас я вам все объясню", - отметил историк.

Речь идет о великом князе Романе Мстиславовиче - выдающемся правителе и полководце, который погиб в 1204 году. Как подчеркнул Алферов, даже в древних летописях его описывали как бесстрашного и могущественного правителя, который поражал врагов своей яростью и силой.

Смотрите видео о том, кем был отец Даниила Романовича:

Как летописец описывал князя Романа Мстиславовича

Историк процитировал отрывок из летописи.

"По смерти же великого князя Романа, викоповного самодержца всей Руси, который одолел все языческие народы мудростью, соблюдая заповеди божьи, ибо он был бросился на плохих, как тот лев, сердить же был, как рысь, и губил их, как тот крокодил", - говорится в видео.

По мнению историка, это описание не случайно и несет более глубокий символизм.

Что символизировал "крокодил" в средневековом контексте

"Действительно, очень странно ассоциировать украинского средневекового князя с крокодилом, который здесь не водились. Но, друзья, в то время знали, что существует такое животное, хищный зверь, который живет в воде, который может напасть и съесть все, до чего он дотянется", - пояснил Алферов.

Таким образом, летописец использовал сравнение с крокодилом, чтобы подчеркнуть силу, хищность и неумолимость князя в борьбе с врагами. Это сравнение имело не буквальное, а символическое значение - как образ непобедимого воина, который не оставляет противникам ни единого шанса.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Алферов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

20:05Синоптик
"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:52Фронт
Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:47Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

Последние новости

20:42

"Целью не является поражение РФ": Фицо сделал резкое заявление о войне в Украине

20:41

Молчунья Ева Бушмина засветилась в Киеве - детали

20:05

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

20:02

Убийство украинки в США: в одном из штатов приняли "Закон Ирины"

19:54

Даст ли Трамп Томагавки Украине?мнение

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
19:52

"Агрессор" требует "справедливости" - в РФ возмущены решением ФИФА по Израилю

19:43

Почему отец короля Даниила Галицкого "был крокодилом": историк раскрыл нюансВидео

19:37

Четыре знака зодиака, которые становятся самыми ленивыми мужьями

19:26

Китайский гороскоп на завтра 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

Реклама
18:52

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:47

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:47

Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

18:01

Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

17:59

Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняетсяВидео

17:42

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьейФото

17:36

Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

17:32

"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

17:07

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

16:30

Россия нанесла самый мощный удар по Львову с начала войнымнение

16:17

Люди, родившиеся в эти даты, будут самыми преданными друзьями

Реклама
15:50

Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССРВидео

15:34

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

15:14

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:12

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

14:42

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

14:29

Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

14:29

Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

14:18

Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенцаВидео

14:06

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлениемВидео

13:50

Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт

13:39

Безработная Оксана Баюл распродает имущество в США - подробности

13:23

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовкиВидео

12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

12:18

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

12:07

Прицельный удар дрона: РФ убила на Донбассе известного французского журналиста

11:07

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

11:02

Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрелаФото

10:56

Прорыв в переговорах Украины и РФ: в Турции назвали главное условие

Реклама
10:41

В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 октября: Водолеям - сомнения, Рыбам - сказка

10:00

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

09:59

РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожарыВидео

09:51

Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

09:10

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

08:59

"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожарыФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

РФ била по жилым домам в Запорожье: что известно о жертве, раненых и прилетахФото

07:21

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"Видео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять