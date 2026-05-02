Как увеличить урожай: названы лучшие соседи для свеклы на грядке

Анна Ярославская
2 мая 2026, 10:23
Эксперты назвали лучшие растения-соседи для свеклы и рассказали, с чем нельзя выращивать свеклу на одной грядке.
Названы растения, которые помогут свекле вырасти крупной и сладкой

Вы узнаете:

  • Какие травы можно посадить рядом со свеклой
  • Какие цветы хорошо работают как защитники от вредителей
  • После каких культур не стоит сажать свеклу на участке

Правильное размещение, подкормка и полив — наиболее важные факторы, влияющие на урожайность овощей. Также важно учитывать соседство на грядке. Чтобы получить действительно крупные и вкусные плоды свеклы, нужно высаживать рядом с ней растения, которые не будут конкурировать за питательные вещества и защитят ее от болезней и вредителей.

Главред разобрался, что можно и нельзя выращивать вместе со свеклой.

Какие хорошие соседи для свеклы

Свеклу высевают в апреле и мае, а сбор урожая обычно происходит с лета до начала осени. Как и для многих культур, правильные условия имеют решающее значение, пишет Deccoria.

Свеклу нужно сажать на участке с хорошим солнечным освещением, суглинистой или песчано-глинистой почвой, богатой гумусом.

Хорошими соседями для свеклы станут крестоцветные овощи, такие как капуста, брокколи, кольраби и цветная капуста.

Лук, чеснок, огурцы, фасоль, цуккини, лук-порей и редис также хорошо растут рядом со свеклой. Наличие фасоли и гороха дополнительно обогащает почву азотом.

Правильно подобранные растения могут положительно повлиять на рост свеклы. Некоторые из них источают ароматы, отпугивающие вредителей и даже препятствующие развитию болезней.

Такие травы, как чабер садовый, мята, майоран, орегано, кориандр и тмин, особенно полезны для защиты грядок, поскольку помогают отпугивать грызунов.

Помимо овощей и трав, рядом со свеклой стоит высаживать декоративные растения с фитосанитарными свойствами, то есть те, которые поддерживают здоровье почвы и ограничивают развитие некоторых болезней и вредителей. К таким видам относятся бархатцы, календула и настурция, которые естественным образом снижают численность личинок и нематод, повреждающих корни.

Свекла также хорошо растет рядом с земляникой и дикой земляникой, которые уменьшают испарение воды и рост сорняков, посколбку быстро покрывают почву.

Овощи, которые нельзя сажать рядом

Что нельзя выращивать вместе со свеклой

Свекла не любит соседство со шпинатом, горчицей, картофелем и морковью.

Эти виды активно конкурируют за воду и питательные вещества и часто поражаются схожими болезнями (особенно корневыми) и вредителями.

Морковь, петрушка и сельдерей имеют схожие потребности в питательных веществах и подвержены корневым заболеваниям.

Картофель и помидоры могут быть переносчиками грибковых заболеваний, которые также легко распространяются на свеклу.

Горчица выделяет вещества, которые могут препятствовать правильному развитию свеклы.

Что нельзя сажать перед свеклой

Важно учитывать и севооборот, то есть то, что росло на данном участке в предыдущие сезоны. Неправильный выбор растений также может негативно сказаться на урожае.

Свеклу не следует сеять после корнеплодов или шпината — даже в течение четырех лет. Выращивание ее на одном и том же месте каждый год и посев после рапса, ревеня или картофеля также нежелательно.

Грамотно спланированная севооборотная система улучшает качество почвы, повышает активность полезных организмов и снижает риск заболеваний, вредителей и сорняков. Она также защищает почву от эрозии и вымывания питательных веществ.

Хорошими предшественниками свеклы являются: зерновые, кукуруза, клевер, люцерна, лук, лук-порей, огурцы, помидоры, салат, горох, вика, бобы, фасоль, фасоль или даже горчица.

Бобовые особенно полезны, положительно влияя на структуру и плодородие почвы – в хорошо спланированном огороде их доля в севообороте оптимально составляет около 25-33%.

Также стоит чередовать растения с глубокой корневой системой и растения с более поверхностной корневой системой, а также виды с высокими потребностями в питательных веществах с менее требовательными.

Как писал Главред, в августе нужно обязательно подкормить свеклу, чтобы получить сладкие и сочные корнеплоды. Этот способ, который часто называют "дедовским", позволит вырастить корнеплоды, которые будут не только крупными, но и невероятно сладкими, без жестких прожилок.

Смотрите видео - Чем подкормить свеклу в августе:

О ресурсе: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

