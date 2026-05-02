Как увеличить урожай: названы лучшие соседи для свеклы на грядке

Вы узнаете:
- Какие травы можно посадить рядом со свеклой
- Какие цветы хорошо работают как защитники от вредителей
- После каких культур не стоит сажать свеклу на участке
Правильное размещение, подкормка и полив — наиболее важные факторы, влияющие на урожайность овощей. Также важно учитывать соседство на грядке. Чтобы получить действительно крупные и вкусные плоды свеклы, нужно высаживать рядом с ней растения, которые не будут конкурировать за питательные вещества и защитят ее от болезней и вредителей.
Главред разобрался, что можно и нельзя выращивать вместе со свеклой.
Какие хорошие соседи для свеклы
Свеклу высевают в апреле и мае, а сбор урожая обычно происходит с лета до начала осени. Как и для многих культур, правильные условия имеют решающее значение, пишет Deccoria.
Свеклу нужно сажать на участке с хорошим солнечным освещением, суглинистой или песчано-глинистой почвой, богатой гумусом.
Хорошими соседями для свеклы станут крестоцветные овощи, такие как капуста, брокколи, кольраби и цветная капуста.
Лук, чеснок, огурцы, фасоль, цуккини, лук-порей и редис также хорошо растут рядом со свеклой. Наличие фасоли и гороха дополнительно обогащает почву азотом.
Правильно подобранные растения могут положительно повлиять на рост свеклы. Некоторые из них источают ароматы, отпугивающие вредителей и даже препятствующие развитию болезней.
Такие травы, как чабер садовый, мята, майоран, орегано, кориандр и тмин, особенно полезны для защиты грядок, поскольку помогают отпугивать грызунов.
Помимо овощей и трав, рядом со свеклой стоит высаживать декоративные растения с фитосанитарными свойствами, то есть те, которые поддерживают здоровье почвы и ограничивают развитие некоторых болезней и вредителей. К таким видам относятся бархатцы, календула и настурция, которые естественным образом снижают численность личинок и нематод, повреждающих корни.
Свекла также хорошо растет рядом с земляникой и дикой земляникой, которые уменьшают испарение воды и рост сорняков, посколбку быстро покрывают почву.
Что нельзя выращивать вместе со свеклой
Свекла не любит соседство со шпинатом, горчицей, картофелем и морковью.
Эти виды активно конкурируют за воду и питательные вещества и часто поражаются схожими болезнями (особенно корневыми) и вредителями.
Морковь, петрушка и сельдерей имеют схожие потребности в питательных веществах и подвержены корневым заболеваниям.
Картофель и помидоры могут быть переносчиками грибковых заболеваний, которые также легко распространяются на свеклу.
Горчица выделяет вещества, которые могут препятствовать правильному развитию свеклы.
Что нельзя сажать перед свеклой
Важно учитывать и севооборот, то есть то, что росло на данном участке в предыдущие сезоны. Неправильный выбор растений также может негативно сказаться на урожае.
Свеклу не следует сеять после корнеплодов или шпината — даже в течение четырех лет. Выращивание ее на одном и том же месте каждый год и посев после рапса, ревеня или картофеля также нежелательно.
Грамотно спланированная севооборотная система улучшает качество почвы, повышает активность полезных организмов и снижает риск заболеваний, вредителей и сорняков. Она также защищает почву от эрозии и вымывания питательных веществ.
Хорошими предшественниками свеклы являются: зерновые, кукуруза, клевер, люцерна, лук, лук-порей, огурцы, помидоры, салат, горох, вика, бобы, фасоль, фасоль или даже горчица.
Бобовые особенно полезны, положительно влияя на структуру и плодородие почвы – в хорошо спланированном огороде их доля в севообороте оптимально составляет около 25-33%.
Также стоит чередовать растения с глубокой корневой системой и растения с более поверхностной корневой системой, а также виды с высокими потребностями в питательных веществах с менее требовательными.
О ресурсе: Deccoria
Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.
Входит в медиагруппу Interia — одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.
Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.
