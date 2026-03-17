Почему в СССР массово строили из стеклоблоков: советский строительный феномен

В СССР стеклоблоки использовали из-за прочности, теплоизоляции и экономии. Они заменяли окна в школах и больницах, а сейчас возвращаются в современные интерьеры.

Зачем в СССР использовали стеклоблоки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Зачем в Советском Союзе использовали стеклоблоки

Используют ли их сейчас

Стеклянные блоки стали одним из самых узнаваемых элементов советской архитектуры благодаря своей универсальности и практичности. Их использовали не как декоративное украшение, а как полноценный строительный материал, который одновременно выполнял функции кирпича и окна. Во времена массовой застройки этот материал позволял решать сразу несколько задач: обеспечивать помещение естественным светом, сохранять тепло и экономить на дорогом остеклении больших площадей. Такая комбинация прочности и светопроницаемости сделала стеклоблоки стандартом для больниц, заводов, школ и многих общественных объектов. Главред расскажет более подробно.

Почему в СССР использовали стеклоблоки

Как рассказывают на канале"Историк", главным преимуществом стеклоблоков была их способность сохранять тепло. Поскольку внутри блока есть полость с воздухом, он работает по принципу термоса и не выпускает тепло из помещения. Это давало возможность строить большие светлые стены даже в регионах с суровым климатом. Согласно техническим нормам, эти блоки "должны были выдерживать значительные перепады температуры от -40 до +40 °C", что делало их универсальными для любой местности.

Почему использование стеклянных стен было практичным

Стеклянные стены помогали значительно экономить на электроэнергии, поскольку пропускали естественный свет в коридоры, подъезды и цеха. При этом они обеспечивали приватность: из-за рифленой поверхности не было видно, что происходит внутри, поэтому их часто устанавливали в душевых или больницах. Более того, стеклоблоки были намного прочнее обычного стекла — их почти невозможно было разбить случайным ударом или камнем.

Простота и низкая стоимость

Для государства производство таких блоков было очень дешевым, а их перевозка — намного проще, чем транспортировка больших листов хрупкого стекла. Процесс строительства также не требовал специальных технологий, ведь монтаж "был простым и аналогичным кирпичной кладке".

Используют ли стеклоблоки сегодня

Сегодня стеклоблоки переживают своеобразное возрождение, но уже как стильный элемент современного интерьера. Если раньше их выбирали практически только из-за дефицита других материалов или потребности в максимальной прочности, то современные архитекторы ценят их за уникальные визуальные эффекты и возможность интересно зонировать пространство.

Современные аналоги значительно превосходят советские по разнообразию форм, фактур и широкой палитре цветов, что позволяет создавать мягкое освещение. Кроме того, на фоне мирового спроса на энергоэффективность этот материал снова стал актуальным, ведь его способность пропускать солнечный свет при высоких показателях теплоизоляции идеально соответствует требованиям экологического строительства.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

