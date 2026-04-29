Не температура: что на самом деле означают цифры на регуляторе в холодильнике

Неправильная настройка может привести к серьезным последствиям.

Что на самом деле означают цифры на регуляторе в холодильнике

Многие уверены, что цифры на регуляторе холодильника показывают температуру внутри. Однако это распространенное заблуждение. Эксперты объяснили, что на самом деле означают цифры на холодильнике и как правильно их использовать.

Что означают цифры на холодильнике

Как оказалось, цифры на регуляторе холодильника — это не градусы, пишет TheWestSide.

Они показывают уровень мощности охлаждения, то есть интенсивность работы компрессора.

низкое значение (например, 1) — минимальное охлаждение

высокое значение (например, 7 или 10) — максимальная мощность

При этом фактическая температура внутри зависит от множества факторов: частоты открытия дверцы, загрузки и температуры в помещении.

Почему это важно знать

Неправильная настройка может привести к серьезным последствиям:

продукты быстрее портятся

увеличивается риск размножения бактерий

растут счета за электроэнергию

техника быстрее изнашивается

Эксперты отмечают, что оптимальная температура в холодильнике должна быть около +4 °C, и не превышать +7 °C.

Как правильно настроить холодильник

Эксперты советуют ориентироваться не на цифры, а на баланс:

для шкалы 1–5 — ставьте 3

для шкалы 1–7 — около 4

для шкалы 1–10 — примерно 6

Это примерно 60% мощности, что считается оптимальным режимом.

После настройки важно подождать несколько часов и при необходимости скорректировать режим.

Как проверить температуру

Самый надежный способ — использовать бытовой термометр.

Если температура внутри держится в пределах +3…+5 °C, значит холодильник настроен правильно.

