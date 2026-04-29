Не температура: что на самом деле означают цифры на регуляторе в холодильнике

Вы узнаете:
- Как настроить холодильник
- Какая оптимальная температура в холодильнике
Многие уверены, что цифры на регуляторе холодильника показывают температуру внутри. Однако это распространенное заблуждение. Эксперты объяснили, что на самом деле означают цифры на холодильнике и как правильно их использовать.
Что означают цифры на холодильнике
Как оказалось, цифры на регуляторе холодильника — это не градусы, пишет TheWestSide.
Они показывают уровень мощности охлаждения, то есть интенсивность работы компрессора.
- низкое значение (например, 1) — минимальное охлаждение
- высокое значение (например, 7 или 10) — максимальная мощность
При этом фактическая температура внутри зависит от множества факторов: частоты открытия дверцы, загрузки и температуры в помещении.
Почему это важно знать
Неправильная настройка может привести к серьезным последствиям:
- продукты быстрее портятся
- увеличивается риск размножения бактерий
- растут счета за электроэнергию
- техника быстрее изнашивается
Эксперты отмечают, что оптимальная температура в холодильнике должна быть около +4 °C, и не превышать +7 °C.
Как правильно настроить холодильник
Эксперты советуют ориентироваться не на цифры, а на баланс:
- для шкалы 1–5 — ставьте 3
- для шкалы 1–7 — около 4
- для шкалы 1–10 — примерно 6
Это примерно 60% мощности, что считается оптимальным режимом.
После настройки важно подождать несколько часов и при необходимости скорректировать режим.
Как проверить температуру
Самый надежный способ — использовать бытовой термометр.
Если температура внутри держится в пределах +3…+5 °C, значит холодильник настроен правильно.
