Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблем

Одна из главных проблем — незаметная потеря холода. Если внутрь начинает проникать тёплый воздух, еда быстрее портится.

Как проверить главную функцию холодильника

Одна из главных проблем — незаметная потеря холода

Проверить это можно простым способом

Владельцам домов стоит внимательнее относиться к работе холодильника, особенно в тёплый сезон, когда нагрузка на него возрастает.

В этот период техника чаще открывается, и поддержание стабильной низкой температуры становится критически важным для сохранности продуктов, пишет Express.

Одна из главных проблем — незаметная потеря холода. Если внутрь начинает проникать тёплый воздух, еда быстрее портится, а внутри появляется неприятный запах. Чаще всего причина кроется в износе или повреждении уплотнителя дверцы, из-за чего холодильник перестаёт закрываться герметично.

Проверить это можно простым способом: зажмите полоску пищевой плёнки дверцей так, чтобы часть оставалась снаружи. Если после закрытия она легко вытягивается, значит, в этом месте есть утечка воздуха и уплотнение работает плохо.

Нарушенная герметичность приводит к перепадам температуры, что напрямую влияет на срок хранения продуктов. Поэтому при обнаружении проблемы лучше не откладывать её устранение.

Также важно правильно распределять продукты внутри. Например, дверца — самое тёплое место, хотя многие по привычке держат там молоко. Гораздо лучше ставить его ближе к задней стенке на средней или нижней полке, где холод держится стабильнее. Самую нижнюю полку разумно отвести под сырое мясо, рыбу и птицу — там холоднее всего и меньше риск, что соки попадут на другие продукты.

С приходом тепла полезно провести и "генеральную уборку" холодильника. Чтобы избавиться от запахов, можно приготовить простой натуральный абсорбент: смесь лимонного сока, соли и пищевой соды. Её достаточно поставить внутрь — она будет постепенно нейтрализовать лишние ароматы.

Ещё один действенный способ — обычный молотый кофе. Небольшая миска с кофейной гущей способна за сутки впитать даже резкие запахи, такие как рыба или лук, благодаря своим природным свойствам поглощать и нейтрализовать запахи.

Видео о правильном хранении овощей в холодильнике:

В нём автор показывает свой способ, который помогает дольше сохранять свежесть овощей и зелени. Она объясняет, что стандартный ящик холодильника не всегда даёт нужный эффект, поэтому предпочитает использовать закрывающиеся контейнеры, которые можно ставить на любую полку.

Перед тем как убрать продукты на хранение, их моют и слегка подсушивают, оставляя немного влаги. Затем раскладывают по пакетам и помещают в контейнер. По словам автора, благодаря этому зелень дольше остаётся свежей и не вянет.

Кроме того, такой метод удобен в использовании: продукты можно доставать небольшими порциями, а сами контейнеры — регулярно мыть и обновлять.

Ранее сообщалось о том, что делать, если холодильник плохо морозит. От состояния одной простой детали зависит, насколько эффективно работает ваш холодильник.

Ранее на Главреде были опубликованы рекомендации о том, что делать, чтобы холодильник держал холод в два раза дольше. Продукты будут оставаться свежими гораздо дольше, если воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

