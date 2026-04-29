Что нельзя делать в праздник 30 апреля: строгие приметы

30 апреля церковь почитает память апостола Иакова. Как сообщает Главред, он был родом из семьи рыбака Зеведея и жил в Галилее. Вместе со своим братом Иоанном он занимался рыболовством. Однажды они встретили Иисуса Христа, оставили свое ремесло и последовали за ним.
Иаков стал одним из ближайших учеников Христа. После Воскресения Христа он активно проповедовал Евангелие. Он укреплял первые христианские общины, а его служение стало частью великой миссии.
Иаков стал первым апостолом, который принял мученическую смерть за веру. Его казнили по приказу царя Ирода Агриппы I.
Что можно делать 30 апреля
- В этот день нужно помолиться. У святых просят мудрости в сложных ситуациях.
- В этот день нужно встретить восход или закат солнца. Предки верили, что это принесет гармонию и спокойствие.
- В этот день можно начинать сажать картошку.
Что нельзя делать 30 апреля
1. Нельзя 30 апреля отправляться в дальние поездки. Считается, что дорога может быть неудачной.
2. Нельзя 30 апреля конфликтовать и обижаться. Предки верили, что негативные мысли могут притянуть болезни и неприятности.
Приметы 30 апреля
- Если в этот день поет кукушка, то будет потепление.
- Если в этот день пошел град, то в июне будет гроза.
- Если в этот день на березе уже есть листья, то лето будет засушливым.
- Если в этот день ясно, то будет раннее лето.
Вас также заинтересует:
- Когда переводят часы на летнее время в 2026 году: известна дата
- Мужчина зашел на чердак и был удивлен: такого никто не ожидал
- Рискуете навлечь на себя беду: чего нельзя делать в Страстную пятницу
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
