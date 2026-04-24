Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Названы лучшие породы собак: подходят для семьи и не требуют особого ухода

Юрий Берендий
24 апреля 2026, 05:09
Выбрать собаку, которая будет неприхотливой в уходе и повседневной жизни, поможет подборка пород с уравновешенным характером и хорошей адаптацией
Названы лучшие породы собак: подходят для семьи и не требуют особого ухода
Какие породы собак лучше всего подходят для семьи — породы собак, не требующие особого ухода

О чем идет речь в материале:

  • Какие породы собак лучше всего подходят для жизни в доме
  • Как выбрать породу собак для семьи

Выбрать собаку, которая будет комфортной в быту и не потребует сложного ухода — одна из главных задач для будущих владельцев. Особенно это актуально для семей с детьми, занятых людей или тех, кто заводит питомца впервые.

Эксперты проекта World of Animal Foundation объясняют, что существует ряд пород, которые сочетают простоту ухода, уравновешенный характер и способность легко адаптироваться к различным условиям жизни.

видео дня

"За собаками, не требующими особого ухода, обычно легче ухаживать: у них простые требования к уходу, умеренный уровень энергичности и гибкий характер, подходящий как для спокойных домов, так и для людей с насыщенным графиком. Независимо от того, заводите ли вы собаку впервые, работаете ли вы или имеете многодетную семью, правильный выбор собаки может принести вам уют, общение и счастье, не требуя постоянного внимания", — отмечают эксперты.

Японский чин — компактный и спокойный компаньон

Японский чин — небольшая декоративная собака, которая хорошо подходит для жизни в квартире. Она известна своей шелковистой шерстью, выразительными глазами и спокойным поведением.

Эта порода легко адаптируется к ограниченному пространству и не нуждается в высоких физических нагрузках. В то же время она остается игривой и любит взаимодействие с хозяином.

Ее часто описывают как "кошачью" — чин может долго сидеть на мебели или просто спокойно отдыхать рядом с человеком. Несмотря на общительность в семье, с незнакомыми людьми она может вести себя сдержанно, поэтому важна ранняя социализация.

Уход за шерстью не сложен: достаточно расчесывания несколько раз в неделю. Важно учитывать чувствительность к жаре из-за строения мордочки.

Аффенпинчер — маленький, но с характером

Аффенпинчер — компактная, крепкая собака с характерной "лохматой" внешностью и живым темпераментом.

Она хорошо приспосабливается к жизни в квартире, легко переносится на руках и не требует больших пространств. В то же время эта порода очень любознательна и любит взаимодействовать с людьми и окружающей средой.

Аффенпинчер предан своей семье и может проявлять бесстрашие, несмотря на небольшой размер. Обычно он не слишком шумный, но внимательно реагирует на необычные ситуации.

Уход включает регулярное расчесывание и периодическую стрижку шерсти, а физические нагрузки ограничиваются короткими прогулками и играми.

Мопс — идеальный семейный питомец

Мопсы — одни из самых популярных собак-компаньонов, которые известны своей доброжелательностью и любовью к людям.

Они прекрасно подходят для семей, ведь любят проводить время с хозяевами и быстро привязываются к ним. Их игривое и даже "клоунское" поведение делает их любимцами детей.

Несмотря на небольшие размеры, мопсам нужна ежедневная активность, однако из-за особенностей строения морды они быстро устают, поэтому нагрузки должны быть умеренными.

Уход за шерстью несложный, но важно регулярно следить за складками кожи, чтобы избежать раздражений.

Бассет-хаунд — спокойный и надежный

Бассет-хаунды известны своим уравновешенным темпераментом и кротким характером.

Они хорошо ладят с людьми, в частности с детьми, и часто становятся прекрасными семейными собаками. С возрастом их активность снижается, и они становятся еще спокойнее.

В то же время им нужны регулярные прогулки, ведь это собаки с развитым обонянием, которые любят исследовать окружающую среду.

Уход за шерстью минимальный, но нужно следить за состоянием ушей и кожи.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — универсальный компаньон

Эта порода сочетает в себе кроткость, ум и высокую адаптивность.

Кавалеры легко подстраиваются под образ жизни владельца: могут как активно играть, так и спокойно отдыхать. Они хорошо ладят с детьми и другими животными.

Собаки этой породы быстро обучаются благодаря позитивному взаимодействию и сильно привязываются к хозяину, поэтому не любят оставаться одни надолго.

Уход за шерстью относительно прост — регулярного расчесывания достаточно для поддержания хорошего вида.

Грейхаунд — спокойный дома, активный на улице

Грейхаунды известны как быстрые бегуны, но в домашних условиях они неожиданно спокойны.

После удовлетворения потребностей в физической активности эти собаки с удовольствием отдыхают и не нуждаются в постоянном движении.

Им достаточно примерно часа активности в день, причем они больше любят короткие спринты, чем долгие прогулки.

Короткая шерсть значительно упрощает уход, а спокойный характер делает их комфортными в быту.

Виппет — тихая и нежная порода

Виппеты — это элегантные собаки среднего размера, которые сочетают в себе скорость и спокойный характер.

Они редко лают, хорошо ладят с семьей и другими собаками и не создают лишнего шума.

Эти собаки чувствительны к настроению хозяина и лучше всего реагируют на мягкую, позитивную дрессировку.

Уход минимальный: короткая шерсть не требует сложных процедур, а регулярная активность позволяет им оставаться уравновешенными.

Почему эти породы считаются лучшими для дома

Все перечисленные собаки имеют общие черты:

  • умеренная активность
  • простой уход
  • адаптивность к жизни в квартире или доме
  • доброжелательный характер

Именно это делает их оптимальным выбором для большинства семей.

Смотрите видео о 10 лучших породах собак для занятых владельцев:

Об источнике: World Animal Foundation

World Animal Foundation (WAF) — это международная некоммерческая организация, основанная с целью защиты прав животных и охраны природы. Она занимается просветительской деятельностью, предоставляя информацию о проблемах, возникающих из-за разрушения окружающей среды, жестокого обращения с животными и экологических катастроф. Организация активно работает над поддержкой законодательных инициатив, защищающих животных, и проводит кампании по изменению общественных представлений и отношения к природе. WAF также способствует созданию приютов для животных, борьбе с браконьерством и защите морских экосистем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять