Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людей

Собаку без болезней отправили на эвтаназию, но в последний момент ее спасли. Пес пережил стресс и получил шанс на новую жизнь.

Собаку хотели усыпить без причины

Пожилой чихуахуа по кличке Пип оказался на грани эвтаназии, несмотря на то, что у него не было серьезных проблем со здоровьем. История спасения собаки в последний момент вызвала бурную реакцию и волну обсуждений в сети.

11-летнего пса передали в приют прежние владельцы, объяснив свое решение тем, что он не ужился с новой собакой. При этом никаких медицинских показаний для усыпления у Пипа не было. Сотрудники приюта начали срочно искать спасательные организации, чтобы дать животному шанс. Историей домашнего животного поделились в TikTok.

Спасение в последний момент

Решение нашлось буквально в последний момент. Пипа забрала организация по спасению чихуахуа. В тот же день его передали на передержку, однако состояние пса оказалось тяжелым. Из-за сильного стресса он отказывался есть и пить, дрожал и почти не двигался.

Пипа забрала организация по спасению чихуахуа

Приемная семья незамедлительно отвезла его в ветеринарную клинику. После обследования стало ясно, что угрозы для жизни животного нет. Симптомы были вызваны сильным нервным потрясением.

Медленное восстановление

В течение нескольких дней Пип начал постепенно приходить в себя. Он стал выходить на прогулки, начал есть и пить, а его состояние стабилизировалось.

Позже псу провели необходимые процедуры, включая кастрацию и лечение зубов. Несмотря на осложнение в виде гематомы, его состояние продолжает улучшаться.

Сейчас Пип уже чувствует себя уверенно в новом доме. Он проявляет характер, любит гулять и отдыхать в своей лежанке. Даже возможные проблемы со слухом и зрением не мешают ему наслаждаться жизнью.

Смотрите в видео о том, как пожилую собаку смогли вернуть к нормальной жизни:

@ohmyope Meet Peep! This sweet old man was taken in to be euthanized by his owners. They stated that he just didn’t get along with their new dog. Since he didn’t have any medical need to be euthanized, the shelter reached out to rescues to save him. Thankfully, @Chihuahua Rescue Ind was able to grab him. He’s stressed and probably very confused, but at least now he is receiving the love and care deserves! #adoptdontshop #fosteringsaveslives ♬ suara asli - rvyy

