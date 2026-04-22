Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людей

Константин Пономарев
22 апреля 2026, 15:18
Собаку без болезней отправили на эвтаназию, но в последний момент ее спасли. Пес пережил стресс и получил шанс на новую жизнь.
Собаку хотели усыпить без причины
Собаку хотели усыпить без причины / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, tiktok.com/@ohmyope

  • Почему прежние хозяева решили избавиться от здорового пса
  • Что произошло в последний момент и спасло пса
  • Как стресс едва не погубил пса после спасения

Пожилой чихуахуа по кличке Пип оказался на грани эвтаназии, несмотря на то, что у него не было серьезных проблем со здоровьем. История спасения собаки в последний момент вызвала бурную реакцию и волну обсуждений в сети.

11-летнего пса передали в приют прежние владельцы, объяснив свое решение тем, что он не ужился с новой собакой. При этом никаких медицинских показаний для усыпления у Пипа не было. Сотрудники приюта начали срочно искать спасательные организации, чтобы дать животному шанс. Историей домашнего животного поделились в TikTok.

видео дня

Спасение в последний момент

Решение нашлось буквально в последний момент. Пипа забрала организация по спасению чихуахуа. В тот же день его передали на передержку, однако состояние пса оказалось тяжелым. Из-за сильного стресса он отказывался есть и пить, дрожал и почти не двигался.

Пипа забрала организация по спасению чихуахуа / Фото: tiktok.com/@ohmyope

Приемная семья незамедлительно отвезла его в ветеринарную клинику. После обследования стало ясно, что угрозы для жизни животного нет. Симптомы были вызваны сильным нервным потрясением.

Медленное восстановление

В течение нескольких дней Пип начал постепенно приходить в себя. Он стал выходить на прогулки, начал есть и пить, а его состояние стабилизировалось.

Позже псу провели необходимые процедуры, включая кастрацию и лечение зубов. Несмотря на осложнение в виде гематомы, его состояние продолжает улучшаться.

Сейчас Пип уже чувствует себя уверенно в новом доме. Он проявляет характер, любит гулять и отдыхать в своей лежанке. Даже возможные проблемы со слухом и зрением не мешают ему наслаждаться жизнью.

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Смотрите в видео о том, как пожилую собаку смогли вернуть к нормальной жизни:

@ohmyope Meet Peep! This sweet old man was taken in to be euthanized by his owners. They stated that he just didn’t get along with their new dog. Since he didn’t have any medical need to be euthanized, the shelter reached out to rescues to save him. Thankfully, @Chihuahua Rescue Ind was able to grab him. He’s stressed and probably very confused, but at least now he is receiving the love and care deserves! #adoptdontshop#fosteringsaveslives♬ suara asli - rvyy

Ранее Главред писал о том, что пара провела тест, чтобы выяснить кого пес любит больше. Эксперимент, вдохновленный популярным трендом, быстро превратился в вирусное видео и вызвал бурную реакцию в сети.

Также сообщалось о том, что собака увидела хозяина на экране ноутбука. Реакция животного поразила всех. Питомец сразу не смог понять, где человек, и пытался найти его за экраном.

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
