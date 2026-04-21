Девушка нашла в приюте "двойника" умершей собаки: что она сделала

Константин Пономарев
21 апреля 2026, 13:14
После смерти любимого питомца женщина случайно увидела его "копию" в приюте и решилась на шаг, который подарил собаке новую жизнь.
Женщина нашла в приюте "двойника" умершей своей собаки
Женщина нашла в приюте "двойника" умершей своей собаки

Вы узнаете:

  • Почему пес выглядел точь-в-точь как погибший любимец
  • Как пожилой пес оказался на грани смерти
  • Чем закончилась встреча, к которой женщина не была готова

Потеря домашнего питомца может стать настоящим ударом, сравнимым с утратой близкого человека. Именно через такую боль прошла жительница США Руби, когда в августе 2024 года ей пришлось попрощаться со своим любимым псом по кличке Альфи.

Решение об эвтаназии далось тяжело, но было принято по рекомендации ветеринара. После этого в жизни девушки образовалась пустота, которую ничто не могло заполнить. По ее словам, вся повседневность раньше была связана с заботой о питомце, и его уход стал одним из самых сложных испытаний. Своей историей американка поделилась в одном из видео в TikTok.

Горе, которое не проходит быстро

Исследования показывают, что утрата собаки нередко вызывает сильные эмоциональные реакции: тревогу, чувство вины, одиночество и даже симптомы, схожие с травматическими переживаниями. Именно с этим столкнулась Руби, переживая потерю Альфи на протяжении долгого времени.

Прошел почти год, прежде чем в ее жизни произошел неожиданный поворот. Просматривая ленту, она наткнулась на публикацию о собаке из приюта по кличке Тайни. Уже с первого взгляда женщина почувствовала странное сходство.

Сходство оказалось настолько сильным, что Руби решила узнать больше. Девушку поразило не только мордочка собаки, но и тот факт, что Тайни находился в том же приюте, откуда когда-то был взят Альфи.

Алфи и Тайни (слева направо)
Алфи и Тайни (слева направо)

Осознав, что пожилому псу может грозить эвтаназия из-за возраста и состояния здоровья, женщина приняла решение действовать. Она обратилась к волонтерам и предложила взять Тайни на передержку, если его удастся забрать из приюта.

Вскоре американка отправилась за сотни километров, чтобы лично встретиться с собакой. Момент их первой встречи оказался настолько эмоциональным, что был запечатлен на видео.

Как понять, что собака счастлива

@rainbowbrighttt My love for Alfie was so powerful, it willed Tiny into my life. A crusty white dog stan until there is no longer breathe in my lungs. I love you, my boys ❤️ #fyp#foryou#dog♬ Drag Path - twenty one pilots

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве

Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве

"В одно мгновение я остался ни с чем": "Флеш" показал последствия покушения РФ

"В одно мгновение я остался ни с чем": "Флеш" показал последствия покушения РФ

Новая угроза: Игнат раскрыл, как РФ управляет "Шахедами" в реальном времени

Новая угроза: Игнат раскрыл, как РФ управляет "Шахедами" в реальном времени

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

