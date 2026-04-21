Девушка нашла в приюте "двойника" умершей собаки: что она сделала

После смерти любимого питомца женщина случайно увидела его "копию" в приюте и решилась на шаг, который подарил собаке новую жизнь.

Женщина нашла в приюте "двойника" умершей своей собаки

Потеря домашнего питомца может стать настоящим ударом, сравнимым с утратой близкого человека. Именно через такую боль прошла жительница США Руби, когда в августе 2024 года ей пришлось попрощаться со своим любимым псом по кличке Альфи.

Решение об эвтаназии далось тяжело, но было принято по рекомендации ветеринара. После этого в жизни девушки образовалась пустота, которую ничто не могло заполнить. По ее словам, вся повседневность раньше была связана с заботой о питомце, и его уход стал одним из самых сложных испытаний. Своей историей американка поделилась в одном из видео в TikTok.

Горе, которое не проходит быстро

Исследования показывают, что утрата собаки нередко вызывает сильные эмоциональные реакции: тревогу, чувство вины, одиночество и даже симптомы, схожие с травматическими переживаниями. Именно с этим столкнулась Руби, переживая потерю Альфи на протяжении долгого времени.

Прошел почти год, прежде чем в ее жизни произошел неожиданный поворот. Просматривая ленту, она наткнулась на публикацию о собаке из приюта по кличке Тайни. Уже с первого взгляда женщина почувствовала странное сходство.

Неожиданная встреча

Сходство оказалось настолько сильным, что Руби решила узнать больше. Девушку поразило не только мордочка собаки, но и тот факт, что Тайни находился в том же приюте, откуда когда-то был взят Альфи.

Алфи и Тайни (слева направо) / Фото: tiktok.com/@rainbowbrighttt

Осознав, что пожилому псу может грозить эвтаназия из-за возраста и состояния здоровья, женщина приняла решение действовать. Она обратилась к волонтерам и предложила взять Тайни на передержку, если его удастся забрать из приюта.

Вскоре американка отправилась за сотни километров, чтобы лично встретиться с собакой. Момент их первой встречи оказался настолько эмоциональным, что был запечатлен на видео.

