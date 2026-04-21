Почему собака портит вещи и лает: ветеринары назвали причину, которая удивит

Анна Ярославская
21 апреля 2026, 03:31
Собака создает проблемы совсем не потому, что принадлежит к "сложной" породе.
Вы узнаете:

  • Почему "трудных" пород собак на самом деле не существует
  • Что важно учитывать перед тем, как завести питомца

Эксперты утверждают, что ярлык "трудная порода" часто вешается на домашних любимцев несправедливо. Проблема обычно кроется не в характере собаки, а в несоответствии его природных данных современному ритму жизни человека.

Ветеринар Натаниэль Ракестроу объяснила, что сегодня считается деструктивным поведением (постоянный лай, гиперактивность, охрана ресурсов), когда-то было жизненно важным для выживания. Собаки, выведенные для многочасовой охоты или охраны стада, генетически не приспособлены к тому, чтобы целый день в одиночестве ждать хозяина в четырех стенах, пишет Newsweek.

Деби Кассилл, доцент и исследователь поведения животных в Университете Южной Флориды, пояснила, что модели поведения, несовместимые с современными условиями жизни, изначально были адаптивными. Например, пастушьи собаки были отобраны за бдительность, выносливость и быструю реакцию на движение.

В более спокойных домах те же самые черты могут проявляться в виде беспокойства, покусывания или компульсивного поведения. Сторожевых собак могут называть "трудными", когда их естественная подозрительность проявляется при частых визитах гостей или в непредсказуемой обстановке. На самом деле это не недостатки породы, а несоответствия, сформированные эволюцией.

Оба эксперта сходятся на том, что поведение — это сочетание генетики и среды. Генетическая база определяет уровень энергии и силу инстинктов.

В то же время дрессировка, ранняя социализация и предсказуемая обстановка в доме решают, как именно проявятся природные задатки. Даже самая "сложная" порода может быть идеально уравновешенной, если владелец обеспечивает ей необходимую нагрузку и последовательное воспитание.

Стоит учитывать, что высокий интеллект собаки — это не только бонус, но и вызов. Умные собаки мгновенно запоминают не только команды, но и вредные привычки, если хозяин непоследователен. Без постоянной умственной стимуляции такие питомцы начинают скучать и искать развлечения самостоятельно, что часто приводит к порче имущества.

Доктор Ракестроу подчеркнула: "плохих" собак почти не бывает, есть несовпадение образов жизни. Активный щенок станет "кошмаром" для малоподвижного человека, но окажется идеальным спутником для того, кто ценит дисциплину и длительные прогулки.

Самая частая ошибка — выбор питомца по внешности или моде. Например, "умные" или гипоаллергенные породы часто требуют гораздо больше времени на уход и занятия, чем ожидает будущий владелец.

Лучший способ избежать проблем — честная оценка своих возможностей еще до того, как вы принесли собаку в дом. Успех отношений зависит не от родословной, а от того, насколько поведенческие потребности животного вписываются в реальный график и привычки владельца.

Ранее Главред писал, что собаки не умеют говорить, но тем не менее они постоянно "общаются" с нами с помощью жестов, позы и мимики. Понимание языка тела питомца помогает лучше узнать его настроение, вовремя заметить тревогу или радость и укрепить доверие между человеком и животным. Детальнее читайте в материале: Что хочет сказать ваша собака: 12 сигналов, которые должен знать каждый хозяин.

Вам также может быть интересно:

Ответ баллистике: Зеленский поручил создать собственный аналог Patriot

Украина возобновит работу нефтепровода "Дружба": названы условия и сроки

Самый быстрый сценарий завершения войны: Зеленский сделал важное заявление

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

"Украл моего сына": Киркоров пошел на крайние меры из-за ребенка

Китайский гороскоп на завтра, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

Орхидея снова начнет пышно цвести: трюк, который ускорит появление новых бутонов

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточкиВидео

Тепло на паузе: синоптики предупредили о резком изменении погоды на Днепропетровщине

"Бухалово" и "Деньги": настоящая история самых странных названий украинских сел и городов

Гороскоп на завтра, 21 апреля: Ракам — интриги, Скорпионам — успех

Небольшой "минус" и шквальный ветер: Тернопольщину скоро накроет непогода

Шесть матчей ожидания: "Шахтер" одержал победу над "Полесьем", подробности

Названы цели и регионы под угрозой: РФ планирует новый массированный обстрел

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Какую технику нельзя подключать к удлинителю - риск возгорания

Как правильно пользоваться ручками над дверями в авто: просто держаться не стоитВидео

Мужчина косил траву и нашел под ногами клад на 40 000 евро: что там былоВидео

Чтобы всё пошло в рост: "золотые" даты посадки в мае по лунному календарюВидео

"Тяжелые бои, РФ пытается прорваться": россияне штурмуют Сумскую область

Колорадский жук не подойдёт: 5 растений-спасителей, которые должны быть на грядке

Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

"Меня не спасайте, помогите папе": опубликовали видео с камер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

Терехов об отсрочке введения НДС для индивидуальных предпринимателей: "Это — общая победа людей, малого бизнеса и общин"

"Это не игра": Мадьяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

Можно ли выгуливать кошку на поводке: что об этом говорят эксперты

Трагедия в Киеве как симптом войны: Маляр о новых вызовах для украинцевмнение

Чтобы деньги не "утекали" из дома: где должен лежать кошелек ночью

Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" РоссииВидео

В ЕС готовят для Украины "облегченное" членство: что предлагают

Унитаз снова засияет, если нанести на него простую смесь из 3 веществ

"Стыдно смотреть": Дэниел Рэдклифф назвал худшие и лучшие фильмы о Гарри Поттере

Больше не секрет: кем на самом деле были первые масоны, объяснение удивитВидео

Цены на бензин и дизель скоро рухнут: насколько подешевеет топливо

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Мобилизация, штрафы и тюрьма: в ЕС готовят депортацию мужчин в Украину, что их ждетВидео

Большие и сладкие плоды гарантированы: чем подкормить арбузы и дыни после всходов

Войска РФ массово минируют побережье Крыма: Волошин раскрыл задум оккупантов

"Любит Украину, живет там": известный ведущий раскрыл "патриотическую" позицию Ямы

Коснутся не только Украины, но и стран ЕС: названы угрозы со стороны Беларуси

Зачем в СССР прятали лавровый лист под кровать: лайфхак, о котором знают единицы

Новая волна заморозков и дождей накроет Житомирщину: какие дни будут самыми холодными

РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударовВидео

Светлицкая раскрыла, что делала с Цимбалюком во время ДТП: "Поддержала его"

"Он пробил стальные двери": Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

Вблизи Ровно прогремел мощный взрыв: много раненых, двое - в тяжелом состоянии

Никакие не "анютины глазки": как на украинском правильно назвать эти цветы

Предал Украину и воевал на стороне РФ: ВСУ уничтожили экс-игрока "Зари" и "Шахтера"

Салат из редиса, который понравится всем: простой рецепт за 10 минут

Украинские военные назвали "нецелесообразным" удерживать Мирноград – СМИ

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

