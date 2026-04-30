Все будет сверкать: копеечное средство удалит жир с кухни

Что узнаете:
- Чем помыть кухню
- Чем отмыть жир
- Как помыть кухню содой
Каждая хозяйка проводит на кухне много времени. Ведь так хочется порадовать семью чем-то вкусным. Однако после каждой готовки могут оставаться жирные пятна. Конечно, не всегда есть время сразу протереть и этот жир может накапливаться. Главред поделился отличным лайфхаком, который поможет удалить жир с кухни.
Как отмыть жир на кухне
В магазинах есть много агрессивных средств, которыми можно помыть кухню. Однако эти средства не являются безопасными. Опытные хозяйки поделились народными средствами от жира.
Так, например, можно приготовить раствор из моющего средства и воды. Вам понадобится одна столовая ложка моющего и три литра воды. В этом растворе стоит смочить тряпку и протереть кухню. Остатки мыла и жира можно убрать бумажными полотенцами.
Если вы думаете, чем отмыть застарелый жир, то этот метод подойдет больше. Необходимо смешать горчичный порошок и соду в равных пропорциях. Эту кашицу нужно нанести на загрязнения и оставить на 30 минут. После этого можно смыть все водой. Сода не только хорошо очищает, а и убирает неприятный запах.
