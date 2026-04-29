Почему кот разбрасывает наполнитель по квартире: причины, о которых не догадываются

Эксперт по поведению кошек объяснила основные причины, по которым кошки разбрасывают наполнитель из лотка, и дала практические советы, как решить эту проблему.

Почему кот разбрасывает наполнитель — какой наполнитель лучше для кота

Разбросанный по полу наполнитель — одна из самых распространенных жалоб владельцев кошек. Но причина часто не в поведении животного, а в ошибках ухода. Сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube объясняет, почему это происходит и что нужно изменить.

Причина 1. Слишком много наполнителя

Первое, на что стоит обратить внимание — количество наполнителя в лотке. Большинство владельцев ориентируются на рекомендации производителей, но это ошибка.

"Не слушайте производителей наполнителей. Они советуют насыпать в лоток от 7,5 до 12,5 см наполнителя. Это слишком много. Исследования показывают, что кошки предпочитают, чтобы толщина слоя составляла всего 2,5–5 см. Кошки не хотят погружаться в наполнитель", — объясняет Шанни.

Причина такой рекомендации от производителей проста: чем больше наполнителя вы используете, тем быстрее его покупаете снова. Оптимальный слой — не более 5 см.

Причина 2. Лоток слишком мал для вашей кошки

Стандартные лотки из магазина, как правило, не соответствуют реальным потребностям животного.

"Ваш лоток должен быть в полтора-два раза больше, чем расстояние от носа вашей кошки до основания хвоста", — говорит эксперт.

Если кот не может развернуться в лотке, не задев лапами края, он вынужден перемешивать наполнитель — и часть оказывается на полу. Она советует проверить размеры кошачьего лотка, ведь для большинства кошек он должен быть значительно больше, чем тот, что обычно продается в зоомагазинах.

Причина 3. Кошка не воспринимает запах или текстуру наполнителя

Эксперт также отмечает, что не каждый наполнитель одинаково подходит кошкам. Если животному некомфортно — оно будет пытаться вытеснить его из лотка или ограничить контакт с ним.

"Вы должны использовать неароматизированный комкующийся глиняный наполнитель. Научно доказано, что именно его предпочитают кошки", — подчеркивает Шанни.

Ароматизированные наполнители, которые кажутся людям приятными, для кошек часто являются раздражителем — у них чрезвычайно острое обоняние, и синтетические запахи могут отталкивать.

Причина 4. Лоток чистится недостаточно часто

В видео также отмечается, что кот, которому приходится копаться в собственных экскрементах, пытается найти чистое место в лотке — и разбрасывает содержимое во все стороны.

"Ваша кошка вынуждена рыть и толкать лапами, потому что в лотке слишком много экскрементов и комков. Мы должны чистить лотки как минимум два раза в день", — говорит эксперт.

Шанни добавляет, что чистка лотка два раза в день — это не преувеличение. Кошки по своей природе чистоплотные животные, и грязный лоток вызывает стресс и нежелательное поведение.

Причина 5. Коту скучно

Если с первыми четырьмя причинами все в порядке, а наполнитель все равно разлетается по комнате — стоит обратить внимание на уровень активности животного.

"Когда кошки скучают, они попадают в неприятности, а их хозяева реагируют на это и невольно усиливают такое поведение. Поэтому убедитесь, что жизнь вашей кошки достаточно насыщенна. Вы должны играть со своими кошками по крайней мере два раза в день по 10–20 минут", — объясняет Шанни.

Когда владелец реагирует на разбросанный наполнитель — подходит, говорит, убирает — кот получает внимание. И повторяет поведение снова. Разорвать этот круг помогает регулярная игра.

Как сделать лоток для кота

Отдельно Шанни останавливается на закрытых туалетных домиках — они популярны из-за эстетики, но вредны для кошек.

"Крытые коробки для меня — это нет, большое нет, особенно если у вас несколько кошек", — говорит она.

Вместо дорогого магазинного лотка эксперт рекомендует простое и более дешевое решение: большой прозрачный контейнер для хранения без крышки с вырезанным входом. Он дает коту пространство, не ограничивает движений и значительно уменьшает количество наполнителя, вылетающего наружу.

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

