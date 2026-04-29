Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему кот разбрасывает наполнитель по квартире: причины, о которых не догадываются

Юрий Берендий
29 апреля 2026, 03:38
Эксперт по поведению кошек объяснила основные причины, по которым кошки разбрасывают наполнитель из лотка, и дала практические советы, как решить эту проблему.
Почему кот разбрасывает наполнитель — какой наполнитель лучше для кота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот разбрасывает наполнитель
  • Сколько наполнителя насыпать в лоток
  • Какой наполнитель лучше для кота

Разбросанный по полу наполнитель — одна из самых распространенных жалоб владельцев кошек. Но причина часто не в поведении животного, а в ошибках ухода. Сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube объясняет, почему это происходит и что нужно изменить.

Главред выяснил, почему кот разбрасывает наполнитель за пределами лотка.

видео дня

Причина 1. Слишком много наполнителя

Первое, на что стоит обратить внимание — количество наполнителя в лотке. Большинство владельцев ориентируются на рекомендации производителей, но это ошибка.

"Не слушайте производителей наполнителей. Они советуют насыпать в лоток от 7,5 до 12,5 см наполнителя. Это слишком много. Исследования показывают, что кошки предпочитают, чтобы толщина слоя составляла всего 2,5–5 см. Кошки не хотят погружаться в наполнитель", — объясняет Шанни.

Причина такой рекомендации от производителей проста: чем больше наполнителя вы используете, тем быстрее его покупаете снова. Оптимальный слой — не более 5 см.

Причина 2. Лоток слишком мал для вашей кошки

Стандартные лотки из магазина, как правило, не соответствуют реальным потребностям животного.

"Ваш лоток должен быть в полтора-два раза больше, чем расстояние от носа вашей кошки до основания хвоста", — говорит эксперт.

Если кот не может развернуться в лотке, не задев лапами края, он вынужден перемешивать наполнитель — и часть оказывается на полу. Она советует проверить размеры кошачьего лотка, ведь для большинства кошек он должен быть значительно больше, чем тот, что обычно продается в зоомагазинах.

Причина 3. Кошка не воспринимает запах или текстуру наполнителя

Эксперт также отмечает, что не каждый наполнитель одинаково подходит кошкам. Если животному некомфортно — оно будет пытаться вытеснить его из лотка или ограничить контакт с ним.

"Вы должны использовать неароматизированный комкующийся глиняный наполнитель. Научно доказано, что именно его предпочитают кошки", — подчеркивает Шанни.

Ароматизированные наполнители, которые кажутся людям приятными, для кошек часто являются раздражителем — у них чрезвычайно острое обоняние, и синтетические запахи могут отталкивать.

Причина 4. Лоток чистится недостаточно часто

В видео также отмечается, что кот, которому приходится копаться в собственных экскрементах, пытается найти чистое место в лотке — и разбрасывает содержимое во все стороны.

"Ваша кошка вынуждена рыть и толкать лапами, потому что в лотке слишком много экскрементов и комков. Мы должны чистить лотки как минимум два раза в день", — говорит эксперт.

Шанни добавляет, что чистка лотка два раза в день — это не преувеличение. Кошки по своей природе чистоплотные животные, и грязный лоток вызывает стресс и нежелательное поведение.

Смотрите видео о том, как часто чистить кошачий лоток:

Причина 5. Коту скучно

Если с первыми четырьмя причинами все в порядке, а наполнитель все равно разлетается по комнате — стоит обратить внимание на уровень активности животного.

"Когда кошки скучают, они попадают в неприятности, а их хозяева реагируют на это и невольно усиливают такое поведение. Поэтому убедитесь, что жизнь вашей кошки достаточно насыщенна. Вы должны играть со своими кошками по крайней мере два раза в день по 10–20 минут", — объясняет Шанни.

Когда владелец реагирует на разбросанный наполнитель — подходит, говорит, убирает — кот получает внимание. И повторяет поведение снова. Разорвать этот круг помогает регулярная игра.

Как сделать лоток для кота

Отдельно Шанни останавливается на закрытых туалетных домиках — они популярны из-за эстетики, но вредны для кошек.

"Крытые коробки для меня — это нет, большое нет, особенно если у вас несколько кошек", — говорит она.

Вместо дорогого магазинного лотка эксперт рекомендует простое и более дешевое решение: большой прозрачный контейнер для хранения без крышки с вырезанным входом. Он дает коту пространство, не ограничивает движений и значительно уменьшает количество наполнителя, вылетающего наружу.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять