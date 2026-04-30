Россия атаковала Днепр: небо затянуло черным дымом, есть жертвы

Над городом поднялся густой чёрный дым.

Россия нанесла удар по Днепру / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, Днепропетровский областной совет

Что известно:

Российские войска атаковали Днепр

Вспыхнули пожары в магазине, автомобилях и жилом квартале

Погиб один человек, еще пятеро получили ранения

В четверг, 30 апреля, российские войска атаковали Днепр. В результате удара возник пожар, есть жертвы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг атаковал Днепровский район. Произошло возгорание", — заявил он.

По словам главы Днепропетровской ОВА, в результате удара загорелись магазин и стоявшие рядом автомобили. Также зафиксировано сильное возгорание в жилом квартале.

"Один человек погиб, еще один получил ранения в результате атаки россиян на Днепровский район", — добавил Ганжа.

Перед этим Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников в Днепропетровской области. Впоследствии в городе раздалась серия взрывов, после которых в небо поднялся густой черный дым.

В 10:56 военные предупредили о ракете в Донецкой области, которая держит курс на Днепропетровскую область.

БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

По состоянию на 11:22 уже известно о четырех пострадавших. Руководитель ОВА рассказал, что трое человек были госпитализированы.

"65-летний мужчина в тяжелом состоянии. Женщины 43 и 54 лет в состоянии средней тяжести. 59-летнему мужчине оказали помощь на месте", — отметил он.

Также сообщается, что спасатели локализовали пожар, возникший в результате российской атаки.

Момент удара по автобусу в Днепре / Фото: скриншот

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что россияне атаковали Днепр беспилотниками. Он подчеркнул, что угроза в городе сохраняется, и призвал оставаться в укрытиях.

Около 11:47 глава Днепропетровской ОВА уточнил, что в результате вражеского удара пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы.

"Уничтожены автобус и два легковых автомобиля. Еще 8 автомобилей повреждены. Повреждены магазин и многоквартирный дом. Пожар, который вспыхнул на месте атаки, спасатели уже потушили", — добавил он.

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 30 апреля, армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела есть раненые и повреждения жилой и инфраструктурной застройки.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что под удар попала гражданская инфраструктура. По его словам, повреждены жилые дома, гостиница, детский сад, административное здание, автостоянки и транспорт. В нескольких местах возникли пожары.

Всего в ночь на 30 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 206 ударными дронами, запущенными с нескольких направлений. Силы ПВО сбили или подавили 172 БПЛА, однако зафиксировано 32 попадания в 22 локациях и падение обломков еще в 9.

О личности: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

