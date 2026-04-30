В России заговорили о преемнике Путина: политолог объяснил, что задумала ФСБ

Российский диктатор уже начал реагировать на критику в свой адрес.

Угроза нависла над несколькими важными "политическими фигурами" Кремля

Что сказал Лесной:

Пропагандист Ремесло может работать на ФСБ

Вероятно, ФСБ хочет убрать важных для Кремля чиновников

Путин, не дожидаясь отстранения от власти, начинает действовать

Кремлевского диктатора Владимира Путина все чаще критикуют даже те, кто раньше его восхвалял. В частности, пропагандист Илья Ремесло в очередной раз раскритиковал нынешний политический режим и заговорил о перевороте в стране-агрессоре России.

Существует даже версия, что он может быть "консервой" ФСБ. Об этом в интервью 24 каналу рассказал политолог Олег Лесной. По его мнению, Ремесло используют как удар по другим условным башням Кремля, которые не находятся в прямом подчинении силового крыла Путина.

"Когда называется имя какого-то преемника, у лидеров такого типа, как Путин, запускается желание устранить этого человека. Время очень быстро покажет, верна ли версия насчет ФСБ, потому что Путин, как правило, не ждет, пока его начнут отстранять от власти", — пояснил политолог.

Лесной отметил, что сегодня угроза нависает не столько над кремлевским диктатором, сколько над теми, кого ФСБ хочет убрать подальше от власти. В этом списке могут оказаться премьер РФ Мишустин, министр экономического развития Решетников, помощник российского диктатора Дюмин и первый заместитель главы администрации президента Кириенко.

Смена лидера Кремля — последние новости

Напомним, Главред писал , что, по словам руководителя ОП Кирилла Буданова, в Москве заранее готовятся к вероятной смене лидера, хотя конкретные кандидатуры со временем могут меняться.

Ранее в Польше заявляли, что российского диктатора Владимира Путина могут устранить люди из его окружения, после чего переговоры о мире будет вести его преемник.

Накануне стало известно, что если с Путиным внезапно что-то случится, согласно Конституции премьер-министр Михаил Мишустин должен его заменить. Это устроит многих на переходный период.

О личности: Олег Лесной Олег Лесной — украинский политолог, политический комментатор, вице-президент аналитического центра "Политика". До начала российской агрессии интересовался избирательными процессами, психологией и правом.

