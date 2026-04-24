В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

Мария Николишин
24 апреля 2026, 18:10
Глава МИД Польши отметил, что есть факторы, которые загоняют Кремль во всё более тупиковую ситуацию.
В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора
Кто может устранить Путина / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Сикорского:

  • Путина могут устранить люди из его же окружения
  • Российский диктатор считает, что продолжение войны — более безопасный вариант
  • Российские генералы не говорят Путину всей правды о ситуации на фронте

Российского диктатора Владимира Путина могут устранить люди из его окружения, после чего переговоры о мире будет вести его преемник. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Он заявил, что во многих случаях государства заканчивали войны не с тем руководством, с которым вступали в конфликт, и добавил, что многих диктаторов свергало их собственное окружение.

"Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было свергнуто их собственной преторианской гвардией. Диктаторы всегда осознают это очень поздно", — подчеркнул Сикорский.

Дипломат уверен, что Путин считает продолжение неудачной войны более безопасным для себя вариантом, чем ее окончание без видимой победы.

"Проблема диктаторов, вступивших в войну, заключается в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой", — подчеркнул он.

Кроме того, Сикорский добавил, что российские генералы не говорят Путину всей правды о ситуации на фронте, что загоняет Кремль во все более тупиковую ситуацию.

Смена власти в России — последние новости по теме

Как сообщал Главред, генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан говорил, что Путин, вероятно, усилил охрану вокруг своей резиденции и стал реже выезжать. Это может свидетельствовать не только о страхе перед внешними угрозами, но и о нервозности внутри самой российской системы.

Российский оппозиционер Игорь Эйдман заявил, что в марте верхушка РФ устроила сознательную провокацию против диктатора Владимира Путина. По его мнению, складывающиеся сигналы выглядят как информационная подготовка к смене курса режима.

В то же время председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов.

Читайте также:

О личности: Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии "Право и справедливость", в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рождения

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рождения

18:45Украина
В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

18:10Мир
"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенка

"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенка

17:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Последние новости

18:45

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рождения

18:40

"Я пыталась уйти": Злата Огневич призналась, что хотела покончить с собой

18:10

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

18:07

Жена пилота советует туристам отказаться от этого предмета одежды в самолете

18:05

Почему нельзя делать татуировку с именем ребенка: скрытые опасности и советы для родителей

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
18:04

Дата рождения раскрывает "урок души": к чему люди стремятся в жизни

17:56

От +20° до мокрого снега: погода во Львовской области резко ухудшится

17:54

"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенкаФотоВидео

17:34

О секрете в авто знают лишь единицы: одна скрытая деталь меняет всеВидео

Реклама
17:28

Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"Видео

17:23

Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммерВидео

17:15

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

17:06

Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

16:58

Что смотрит Екатерина Кузнецова: 4 артхаусных фильма, которые не оставят равнодушнымВидео

16:47

Нужно ли сажать огурцы на Юрия для хорошего урожая - священники ответилиВидео

16:33

Туристка назвала самую дешевую страну, но местные жители думают иначеВидео

16:27

Пыль исчезнет на недели: один простой трюк — и уборка больше не нужнаВидео

16:20

Дожди и мокрый снег: какая погода будет в Харькове на выходных

16:18

Землю накроет новая мощная магнитная буря: когда ожидать геомагнитный шторм

16:12

"Плюнули в лицо": священник обвинил известного певца в богохульствеВидео

Реклама
15:56

Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитниковФото

15:21

ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

15:18

Битва за контроль над "СКАЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ": Минюст рассмотрит жалобу на возможное рейдерское вмешательство

15:18

Неприятный запах исчезнет за ночь — что нужно положить в холодильникВидео

15:15

"Худший фильм всех времен": Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом

15:10

Боковые кнопки смартфона обладают скрытыми функциями: чем они полезны

14:57

Ощутимое потепление посетит Житомирщину, но радоваться рано: чем расстроит погода

14:47

Трамп накинулся на принца Гарри за визит в Киев: что он сказал

14:14

Гороскоп Таро на завтра 25 апреля: Тельцам наслаждаться, Близнецам - выбор

14:10

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:07

"Боженька меня вывез": Повалий выдала бред о побеге из УкраиныВидео

14:06

Супруги купили дом вслепую и уехали из города в село: итог удивилВидео

14:02

Рассада помидоров побелела после высадки в грунт: как спасти будущий урожай

13:53

В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

13:47

Гороскоп на завтра, 25 апреля: Скорпионам - споры, Рыбам - подарок

13:15

"Ты мне должна": Ани Лорак публично пожаловалась на обнаглевшую дочь

13:09

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

13:05

Борщ и форшмак: чем Ярославский накормил принца Гарри в Киеве

12:35

Голуби исчезнут с балкона навсегда: один простой способ, который действительно работает

12:17

Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поестьВидео

Реклама
12:04

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

12:02

Буданов назвал единство ключом к победе

12:00

Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

11:53

Дерево силы по дате рождения: как определить и можно ли вырастить его дома

11:52

Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

11:34

Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

11:26

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

11:20

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

11:05

Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

10:54

Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

