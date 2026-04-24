В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

Главное из заявления Сикорского:
- Путина могут устранить люди из его же окружения
- Российский диктатор считает, что продолжение войны — более безопасный вариант
- Российские генералы не говорят Путину всей правды о ситуации на фронте
Российского диктатора Владимира Путина могут устранить люди из его окружения, после чего переговоры о мире будет вести его преемник. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Он заявил, что во многих случаях государства заканчивали войны не с тем руководством, с которым вступали в конфликт, и добавил, что многих диктаторов свергало их собственное окружение.
"Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было свергнуто их собственной преторианской гвардией. Диктаторы всегда осознают это очень поздно", — подчеркнул Сикорский.
Дипломат уверен, что Путин считает продолжение неудачной войны более безопасным для себя вариантом, чем ее окончание без видимой победы.
"Проблема диктаторов, вступивших в войну, заключается в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой", — подчеркнул он.
Кроме того, Сикорский добавил, что российские генералы не говорят Путину всей правды о ситуации на фронте, что загоняет Кремль во все более тупиковую ситуацию.
Смена власти в России — последние новости по теме
Как сообщал Главред, генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан говорил, что Путин, вероятно, усилил охрану вокруг своей резиденции и стал реже выезжать. Это может свидетельствовать не только о страхе перед внешними угрозами, но и о нервозности внутри самой российской системы.
Российский оппозиционер Игорь Эйдман заявил, что в марте верхушка РФ устроила сознательную провокацию против диктатора Владимира Путина. По его мнению, складывающиеся сигналы выглядят как информационная подготовка к смене курса режима.
В то же время председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов.
О личности: Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии "Право и справедливость", в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
