Путин может принять важное решение после выборов в США - военный

В связи с осложнением ситуации для РФ диктатор может пойти на отчаянный шаг.

Решение российского диктатора зависит от нескольких факторов

Что сказал Ягун:

Путин может оказывать давление на Беларусь, чтобы начать наступление на Украину с севера

Российский диктатор, скорее всего, не примет решение до середины осени

В Украине в течение последних недель активно обсуждают угрозу нападения Беларуси. И такой сценарий не стоит полностью исключать. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин может принять определенные решения в отношении Беларуси.

"Он (Путин — Главред) может принять такое решение ближе к середине осени. Это тот момент, когда станет понятно, что весенне-летнего наступления не произошло в том формате, который планировали россияне", — пояснил эксперт.

Дополнительным фактором, который будет влиять на решение главы страны-агрессора России, станут выборы в США. Они могут не дать тех перспектив, на которые рассчитывает диктатор.

"В результате ситуация для него будет только усложняться. Поэтому у него (Путина — Главред) есть определенный дедлайн — ориентировочно до середины осени", — добавил Ягун.

Напомним, Главред писал, что Россия продолжает войну против Украины, параллельно формируя новые точки напряжения. По последним данным украинской разведки, в приграничных районах Беларуси фиксируется строительство дорог в направлении украинской территории и обустройство артиллерийских позиций.

Впоследствии в ГПСУ сообщили, что на данный момент на территории Беларуси украинские пограничники не фиксируют перемещение техники или подтягивание к границе войск.

Ранее сообщалось, что среди признаков возможной подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины — длительные военные учения с участием российских инструкторов, усиление внимания к мобилизационной готовности страны, а также углубление координации между армиями двух государств.

О личности: Виктор Ягун Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

