Путин может принять важное решение после выборов в США - военный

Что сказал Ягун:
- Путин может оказывать давление на Беларусь, чтобы начать наступление на Украину с севера
- Российский диктатор, скорее всего, не примет решение до середины осени
В Украине в течение последних недель активно обсуждают угрозу нападения Беларуси. И такой сценарий не стоит полностью исключать. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин может принять определенные решения в отношении Беларуси.
"Он (Путин — Главред) может принять такое решение ближе к середине осени. Это тот момент, когда станет понятно, что весенне-летнего наступления не произошло в том формате, который планировали россияне", — пояснил эксперт.
Дополнительным фактором, который будет влиять на решение главы страны-агрессора России, станут выборы в США. Они могут не дать тех перспектив, на которые рассчитывает диктатор.
"В результате ситуация для него будет только усложняться. Поэтому у него (Путина — Главред) есть определенный дедлайн — ориентировочно до середины осени", — добавил Ягун.
Угроза наступления из Беларуси — последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия продолжает войну против Украины, параллельно формируя новые точки напряжения. По последним данным украинской разведки, в приграничных районах Беларуси фиксируется строительство дорог в направлении украинской территории и обустройство артиллерийских позиций.
Впоследствии в ГПСУ сообщили, что на данный момент на территории Беларуси украинские пограничники не фиксируют перемещение техники или подтягивание к границе войск.
Ранее сообщалось, что среди признаков возможной подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины — длительные военные учения с участием российских инструкторов, усиление внимания к мобилизационной готовности страны, а также углубление координации между армиями двух государств.
О личности: Виктор Ягун
Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
