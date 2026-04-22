Пункты управления и живая сила: Силы обороны нанесли мощный удар по РФ

Под ударами оказался пункт управления движением военных кораблей РФ.

Украина нанесла удары по важным объектам РФ

Что известно:

Силы обороны нанесли удар по РФ

Под атакой оказался пункт управления движением военных кораблей РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления движением военных кораблей и другим целям. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Под ударом оказался пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота "Стрелецкий" в Севастополе.

Также наши защитники атаковали:

пункты управления дронами в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области,

пункт управления дронами "Молния" в районе Добролюбовки в Харьковской области,

пункт управления подразделением противника в районе Вязового Белгородской области,

командно-наблюдательный пункт вблизи Затишного в Донецкой области,

командно-наблюдательный пункт возле Высокого в Белгородской области,

скопление живой силы в районе Графского Донецкой области.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжают принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Атаки на российский Таганрог — что известно

Напомним, в ночь на 30 марта Таганрог уже подвергся массированной атаке. Тогда российские власти сообщали о повреждении промышленных объектов, жилых домов и транспорта, а также об ограничении движения вблизи местного авиационного завода.

Также в ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. Под удар попали предприятие "Атлант-Аэро" и авиаремонтный завод ТАНТК им. Бериева.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины 29 ноября 2025 года нанесли ракетный удар "Нептунами" по авиаремонтному заводу в Таганроге, поразив ангары с самолетами на ремонте. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что в ангарах находилась авиация, которая была более важной целью, чем техника на открытых площадках.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

