'В ангарах самое интересное': появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

В ВМС сообщают, что удары по авиаремонтному заводу в Таганроге стали регулярными и наносят России все более ощутимые потери в авиационной технике.

Появились новые детали удара по Таганрогу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

Силы обороны повредили трубопровод Каспийского консорциума в ходе атаки 29 ноября

Кроме того, были поражены ангары с самолетами в Таганроге

Силы обороны Украины 29 ноября нанесли удар ракетами "Нептун" по авиаремонтному заводу в Таганроге, где, по предварительной информации, удалось попасть в ангары с самолетами, находившимися на ремонте. Об этом в эфире Еспресо сообщил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что важнее атаки по Каспийскому трубопроводному консорциуму 25 ноября является именно операция, проведенная 29 ноября, во время которой этот трубопровод был поврежден.

Это, по его словам, демонстрирует, что сотрудничество с государством-агрессором только способствует его способности финансировать войну против Украины. Все действия в этом регионе направлены на ослабление военно-промышленного потенциала России, который позволяет ей продолжать боевые действия.

Плетенчук подчеркнул, что, учитывая непрекращающиеся атаки на украинские порты, Украина действует зеркально и в дальнейшем будет придерживаться этого подхода.

Представитель ВМС рассказал, что удары по авиаремонтному заводу в Таганроге приобретают систематический характер.

"Мы работаем дальше. К примеру, уничтожение авиаремонтного завода РФ в Таганроге. Произошло это 29 ноября ночью, когда "Нептуны" ВМС Украины попали в ангары с самолетами на этом заводе. Это тот самый завод, где горел тот самый А-50, когда мы в прошлый раз туда попали. Впрочем, то, что стояло на внешних площадках не так интересно, как то, что было в ангарах, ведь там точно были самолеты в работе", - добавил он.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Чем важен авиаремонтный завод в Таганроге - мнение эксперта

Как писал Главред, таганрогский завод "Бериева" - это единственное в России предприятие, которое занималось модернизацией и ремонтом стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель гендиректора компании-производителя средств РЭБ и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что именно завод "Бериева" является единственной российской площадкой, где обновляют и ремонтируют Ту-95МС - самолеты, которые РФ активно использует для пусков крылатых ракет Х-101 и Х-555 по Украине. Ранее предприятие работало над проектами А-50 и А-100, однако их реализацию остановили из-за потери большинства экспериментальных образцов и ключевых компонентов, что делает восстановление этих программ пока невозможным.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины осуществили серию удачных ударов по ключевым военно-экономическим объектам России. Как отмечают в Генштабе ВСУ, в Таганроге Ростовской области была повреждена инфраструктура авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводят модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.

28 ноября на территории временно оккупированного Крыма и в нескольких регионах России прогремели мощные взрывы. Генштаб сообщил об операциях, направленных на ослабление военно-экономического потенциала противника. Среди пораженных целей - Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области.

Во время ночной атаки 25 ноября в Таганроге украинские силы также уничтожили экспериментальный самолет А-60 - воздушную лабораторию, используемую Россией для испытаний лазерного вооружения.

О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

