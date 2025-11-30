Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

Юрий Берендий
30 ноября 2025, 17:41
7701
В ВМС сообщают, что удары по авиаремонтному заводу в Таганроге стали регулярными и наносят России все более ощутимые потери в авиационной технике.
'В ангарах самое интересное': появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали
Появились новые детали удара по Таганрогу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Силы обороны повредили трубопровод Каспийского консорциума в ходе атаки 29 ноября
  • Кроме того, были поражены ангары с самолетами в Таганроге

Силы обороны Украины 29 ноября нанесли удар ракетами "Нептун" по авиаремонтному заводу в Таганроге, где, по предварительной информации, удалось попасть в ангары с самолетами, находившимися на ремонте. Об этом в эфире Еспресо сообщил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что важнее атаки по Каспийскому трубопроводному консорциуму 25 ноября является именно операция, проведенная 29 ноября, во время которой этот трубопровод был поврежден.

видео дня

Это, по его словам, демонстрирует, что сотрудничество с государством-агрессором только способствует его способности финансировать войну против Украины. Все действия в этом регионе направлены на ослабление военно-промышленного потенциала России, который позволяет ей продолжать боевые действия.

Плетенчук подчеркнул, что, учитывая непрекращающиеся атаки на украинские порты, Украина действует зеркально и в дальнейшем будет придерживаться этого подхода.

Представитель ВМС рассказал, что удары по авиаремонтному заводу в Таганроге приобретают систематический характер.

"Мы работаем дальше. К примеру, уничтожение авиаремонтного завода РФ в Таганроге. Произошло это 29 ноября ночью, когда "Нептуны" ВМС Украины попали в ангары с самолетами на этом заводе. Это тот самый завод, где горел тот самый А-50, когда мы в прошлый раз туда попали. Впрочем, то, что стояло на внешних площадках не так интересно, как то, что было в ангарах, ведь там точно были самолеты в работе", - добавил он.

ракета Нептун инфографика
Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Чем важен авиаремонтный завод в Таганроге - мнение эксперта

Как писал Главред, таганрогский завод "Бериева" - это единственное в России предприятие, которое занималось модернизацией и ремонтом стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель гендиректора компании-производителя средств РЭБ и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что именно завод "Бериева" является единственной российской площадкой, где обновляют и ремонтируют Ту-95МС - самолеты, которые РФ активно использует для пусков крылатых ракет Х-101 и Х-555 по Украине. Ранее предприятие работало над проектами А-50 и А-100, однако их реализацию остановили из-за потери большинства экспериментальных образцов и ключевых компонентов, что делает восстановление этих программ пока невозможным.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины осуществили серию удачных ударов по ключевым военно-экономическим объектам России. Как отмечают в Генштабе ВСУ, в Таганроге Ростовской области была повреждена инфраструктура авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводят модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.

28 ноября на территории временно оккупированного Крыма и в нескольких регионах России прогремели мощные взрывы. Генштаб сообщил об операциях, направленных на ослабление военно-экономического потенциала противника. Среди пораженных целей - Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области.

Во время ночной атаки 25 ноября в Таганроге украинские силы также уничтожили экспериментальный самолет А-60 - воздушную лабораторию, используемую Россией для испытаний лазерного вооружения.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВМС ВМС Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

18:28Украина
В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

17:56Война
"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Последние новости

18:28

США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

18:26

Украинцев предупредили о резком скачке цен: какие продукты станут "золотыми"

17:56

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждатьВидео

17:41

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:35

Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
17:26

Как по-украински сказать "кладовка" - правильные варианты знают не всеВидео

17:22

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

17:21

Силы обороны зачистили от россиян Ивановку на Днепропетровщине – DeepState

17:05

Китайский гороскоп на завтра 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

Реклама
16:48

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

16:44

Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

16:28

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

16:24

Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

16:19

Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошлоВидео

15:43

Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

15:33

Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

15:24

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"Видео

15:17

Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

15:13

Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

15:06

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

Реклама
14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

12:18

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

11:58

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

11:45

Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответВидео

11:43

В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

11:32

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожарВидео

11:26

Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение

10:27

Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по ВышгородуВидео

10:16

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

09:55

Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

09:55

Все движется к завершению, нам нужно продержаться три месяцамнение

Реклама
09:50

Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

09:30

Прошел через настоящий ад: погиб сержант разведки "Кинг"Эксклюзив

09:08

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

08:55

РФ жестоко атаковала Киевщину: горит многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

08:13

У Путина не осталось шансов не пойти на мир: РФ поставили жесткий ультиматум

05:37

Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

04:47

"Две сильные любви": Ольга Мартыновская сделала заявление об отношениях

03:41

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

02:21

Больше вреда чем пользы: какие продукты эксперты не советуют мыть перед приготовлением

01:33

Поймают волну удачи: какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в сезон Стрельца

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять