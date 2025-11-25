Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60

Самолетов А-60 всего было выпущено всего два, по состоянию на сегодня - оба уже уничтожены.

Силы обороны уничтожили самый редкий российский самолет в ходе атаки по Таганрогу / Коллаж: Главред

Украина нанесла массированный удар по Таганрогу

В ходе атаки поражен авиазавод им. Бериева

Известно об уничтожении уникальных самолетов РФ А-60 и А-100ЛЛ

В ночь на 25 ноября 2025 года на территории аэродрома и авиазавода в городе Таганрог в России был уничтожен редкий экспериментальный самолет A-60 1А2 - самолет-лаборатория с лазерным оружием, который еще в советские времена создавался для противодействия спутникам и воздушной разведке.

Главред собрал главное, что стоит знать об уникальном российском самолете А-60, который удалось уничтожить.

Генштаб заявил о поражении самолета

25 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы нанесли удары по ряду важных российских объектов, использовав, в частности, ударные БпЛА "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".В Таганроге Ростовской области были поражены Авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятие по производству дронов "Молния" - "Атлант Аэро".

"Во время удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно поражен экспериментальный самолет А-60. Также данное предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - говорится в сообщении.

Ракета Нептун / Инфографика: Главред

Какие самолеты были уничтожены в ходе атаки по Таганрогу

Аналитическая группа "Dnipro Osint" сообщила, что ночной удар по Таганрогу привел к уничтожению двух самолетов на территории авиационного научно-технического комплекса им:

экспериментальной лаборатории А-60, которая является носителем лазерного вооружения,

самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 (без радара).

Также осинтеры отметили, что значительно пострадали производственные помещения, в частности цех финальной сборки. Кроме того, была поражена позиция С-400, однако масштабы повреждений по спутниковым данным определить сложно.

Чем ценен авиазавод им. Бериева

По фото- и видеоматериалам, распространенным местными жителями, украинский удар был направлен на авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева и аэродром "Таганрог-Южный", который используется как основной полигон для испытаний продукции этого предприятия. Об этом сообщает издание "Милитарный".

По данным издания, предприятие "Бериева" занимается проектированием, серийным производством, модернизацией и ремонтом самолетов-амфибий и специализированных авиационных систем, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

А-50 / Инфографика: Главред

Отмечается, что на его мощностях также выполняют капитальные ремонты самолетов ВМФ РФ и модернизацию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МСМ. Завод является частью ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", входящего в российский госконцерн "Ростех".

Чем уникален самолет А-60

Специалисты, проанализировав одно из видео удара, пришли к выводу, что во время атаки была поражена, а вероятно и полностью уничтожена советско-российская летающая лаборатория А-60 с бортовым номером RA-86879, созданная на базе транспортника Ил-76МД. Этот самолет много лет находился на одном месте на территории аэродрома "Таганрог-Южный".

"Самолет стал носителем авиационного варианта мегаваттного лазера, который планировалось вывести в космос как 17Ф19Д "Скиф-Д". С целью размещения лазерной системы базовая конструкция Ил-76 претерпела довольно серьезные изменения. За время проекта в СССР было построено только два опытных образца этой экспериментальной системы", - говорится в материале Милитарного.

Кроме того, по информации Exilenova+, удар также пришелся на ангар авиазавода, где проводят техобслуживание и модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС до версии Ту-95МСМ, способных нести большее количество крылатых ракет Х-101, которые Россия применяет для атак по Украине.

Самолеты серии Ту, которыми Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Какие характеристики самолета А-60

В ночь на 25 ноября ВСУ нанесли удар по авиазаводу в Таганроге, в результате чего был уничтожен уникальный российский самолет А-60 1А2, оснащенный лазерной системой для поражения воздушных целей и спутников. Об этом сообщает Defense Express.

Этот борт более двух десятилетий находился на территории завода, периодически меняя место стоянки, что подтверждается спутниковыми снимками. Последняя зафиксированная позиция самолета совпадает с местом поражения, зафиксированным на обнародованных видео.

"Он был создан на базе самолета Ил-76МД, поэтому имеет одинаковые общие формы. Но, А-60 1А2 можно отличить благодаря характерному носу, и небольшой надстройке на крыше в задней части самолета, что и можно увидеть на видео. Этот самолет был экспериментальной воздушной лабораторией для испытания лазерного оружия воздушного базирования. Планировалось, что такой лазер сможет сбивать самолеты, аэростаты и слепить оптику спутников. Именно для этого А-60 1А2 был вооружен боевым лазером мощностью в 1 МВт, который располагался в задней части в середине фюзеляжа, а и надстройка на крыше между крыльями и килем имела специальные раздвижные створки откуда и работал лазер", - указывают эксперты.

Аналитики объясняют, что самолет был оснащен характерной носовой частью с радиолокационной станцией для обнаружения и сопровождения целей, а также двумя турбогенераторами мощностью 2,1 МВт, расположенными у задних стоек шасси, которые обеспечивали работу лазерной установки. Это делало его легко узнаваемым среди других самолетов на базе Ил-76.

Разработка А-60 началась еще в 1975 году, первый полет прототипа состоялся в 1981-м. В 1984 году самолет впервые поразил воздушную цель - стратосферный аэростат, после чего выполнил десятки подобных испытательных запусков, включая поражение самолета-мишени Ла-17. В 1989 году первый прототип был потерян в пожаре.

В Defense Express отмечают, что эскизный проект авиационного комплекса "Дрейф", созданный на базе самолета-лаборатории Ил-76, позволяет примерно представить внутреннюю конструкцию А-60. После потери предыдущей модификации сразу начали строительство нового А-60 1А2, который сохранил общие черты предшественника, но получил ряд обновлений. В 1991 году эта модернизированная модель совершила первый полет, однако уже через два года работы над программой были приостановлены.

Ил-76 / Инфографика: Главред

В материале сообщается, что в 2009 году испытания А-60 1А2 возобновили. Тогда же провели эксперимент, во время которого лазер самолета был направлен на японский геодезический спутник AJISAI на орбите около 1500 км, и было зафиксировано отражение луча. Несмотря на официальные заявления России о сугубо мирном характере этих полетов, фактически проверяли возможность ослепления разведывательных спутников. Текущее состояние программы остается неизвестным, хотя после 2009 года самолет продолжал проходить модернизацию и обслуживание на заводе, поэтому полностью от проекта, вероятно, не отказались.

"Вполне вероятно, что наработки по этому проекту были использованы или даже легли в основу для создания еще одного российского "аналоговнета" наземного лазера для противодействия спутникам "Пересвет", - резюмируют аналитики.

Реакция россиян

Близкий к российской военной авиации телеграм-канал Fighterbomber сообщил о потере в Таганроге самолета-лаборатории А-60, который Якобы последний раз летал в 2016 году и более десяти лет находился на земле из-за нехватки средств на утилизацию в РФ.

Вторым пораженным самолетом стал А-52ЛЛ - летающая лаборатория для испытания элементов А-100, которая ранее была переделана из военного Ил-76 с минимальным остатком ресурса для исследований "Премьера" и последующей утилизации. Последний полет данного самолета якобы состоялся в 2018 году.

"Собственно А-60 у нас было два. На каждом испытывались "разные" лазеры. Первый А-60 сгорел еще где-то в 2010 году, но там и результаты были не очень. Второй работал до 2016 года. Там результат был хороший", - указывается в сообщении.

Чем важен удар по Таганрогу

Атака на завод "Бериева" в Таганроге ударила по единственному в России предприятию, которое занималось модернизацией и ремонтом стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом в эфире Эспрессо сообщил заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, завод "Бериева" - единственное в РФ предприятие, которое модернизирует и ремонтирует Ту-95МС, самолеты, которые активно применяются для ударов по Украине с помощью крылатых ракет Х-101 и Х-555. Ранее завод занимался проектами А-50 и А-100, но эти программы были приостановлены из-за потери большинства опытных образцов и рабочих элементов, что сейчас делает невозможным их восстановление.

Кроме того, эксперт отметил, что самолет А-60 - старый советский проект, разработанный для ослепления оптических систем спутников раннего предупреждения США лазерным лучом.

"Мы знаем, что Россия использует множество американских компонентов, но при этом угрожает Соединенным Штатам. И здесь возникает казус: если они победят США, то где они будут брать технологии? Заметим, что этот самолет больше представлял угрозу для спутниковых систем США и других стран, потому что мог влиять на их работу", - добавил Храпчинский.

Чем уникален самолет А-100ЛЛ

В Defense Express сообщили, что украинский дальнобойный удар по российскому авиазаводу "ТАНТК им. Бериева" оказался еще более эффективным, ведь кроме уничтожения уникального экспериментального самолета А-60 с боевым лазером, подтверждено также уничтожение важного самолета А-100ЛЛ.

Особое внимание авторы материала обращают на опоры антенны РЛС над крылом А-100ЛЛ, что однозначно идентифицирует его как самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а дополнительная антенна над кабиной отличает его от А-50 и А-50У. Факт его длительного пребывания на площадке "ТАНТК им. Бериева" подтверждает, что речь идет именно о летающей лаборатории А-100ЛЛ на базе Ил-76МД с бортовым номером "52" и регистрацией RF-93953.

Аналитики подчеркивают, что А-100ЛЛ служит фактически наземным стендом для испытания всех систем А-100, на нем проводятся работы по тестированию и оценке оборудования для серийных самолетов. Этот самолет является ключевым активом российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50 и модернизации имеющегося парка.

"И без такого испытательного стенда все эти работы будут качественно сдвинуты в сроках и именно поэтому вражеские убытки после потери А-100ЛЛ в РФ значительно больше, чем потеря самолета. А учитывая то, что в РФ программа создания А-100 "Премьер" и так находилась на грани закрытия, скорее всего уничтожение испытательного стенда окончательно добивает эту российскую программу, которую РФ тянули с 2000-х годов (если не раньше), с обещанием поставить первые самолеты в 2016 году", - резюмируют эксперты.

