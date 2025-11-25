Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60

Юрий Берендий
25 ноября 2025, 17:34
342
Самолетов А-60 всего было выпущено всего два, по состоянию на сегодня - оба уже уничтожены.
Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60
Силы обороны уничтожили самый редкий российский самолет в ходе атаки по Таганрогу / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Украина нанесла массированный удар по Таганрогу
  • В ходе атаки поражен авиазавод им. Бериева
  • Известно об уничтожении уникальных самолетов РФ А-60 и А-100ЛЛ

В ночь на 25 ноября 2025 года на территории аэродрома и авиазавода в городе Таганрог в России был уничтожен редкий экспериментальный самолет A-60 1А2 - самолет-лаборатория с лазерным оружием, который еще в советские времена создавался для противодействия спутникам и воздушной разведке.

Главред собрал главное, что стоит знать об уникальном российском самолете А-60, который удалось уничтожить.

видео дня

Генштаб заявил о поражении самолета

25 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы нанесли удары по ряду важных российских объектов, использовав, в частности, ударные БпЛА "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".В Таганроге Ростовской области были поражены Авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятие по производству дронов "Молния" - "Атлант Аэро".

"Во время удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно поражен экспериментальный самолет А-60. Также данное предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - говорится в сообщении.

ракета Нептун инфографика
Ракета Нептун / Инфографика: Главред

Какие самолеты были уничтожены в ходе атаки по Таганрогу

Аналитическая группа "Dnipro Osint" сообщила, что ночной удар по Таганрогу привел к уничтожению двух самолетов на территории авиационного научно-технического комплекса им:

экспериментальной лаборатории А-60, которая является носителем лазерного вооружения,

самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 (без радара).

Также осинтеры отметили, что значительно пострадали производственные помещения, в частности цех финальной сборки. Кроме того, была поражена позиция С-400, однако масштабы повреждений по спутниковым данным определить сложно.

Смотрите видео уничтожения А-60:

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60
/ Фото: скриншот

Чем ценен авиазавод им. Бериева

По фото- и видеоматериалам, распространенным местными жителями, украинский удар был направлен на авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева и аэродром "Таганрог-Южный", который используется как основной полигон для испытаний продукции этого предприятия. Об этом сообщает издание "Милитарный".

По данным издания, предприятие "Бериева" занимается проектированием, серийным производством, модернизацией и ремонтом самолетов-амфибий и специализированных авиационных систем, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Самолет A-50 А-50
А-50 / Инфографика: Главред

Отмечается, что на его мощностях также выполняют капитальные ремонты самолетов ВМФ РФ и модернизацию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МСМ. Завод является частью ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", входящего в российский госконцерн "Ростех".

Чем уникален самолет А-60

Специалисты, проанализировав одно из видео удара, пришли к выводу, что во время атаки была поражена, а вероятно и полностью уничтожена советско-российская летающая лаборатория А-60 с бортовым номером RA-86879, созданная на базе транспортника Ил-76МД. Этот самолет много лет находился на одном месте на территории аэродрома "Таганрог-Южный".

"Самолет стал носителем авиационного варианта мегаваттного лазера, который планировалось вывести в космос как 17Ф19Д "Скиф-Д". С целью размещения лазерной системы базовая конструкция Ил-76 претерпела довольно серьезные изменения. За время проекта в СССР было построено только два опытных образца этой экспериментальной системы", - говорится в материале Милитарного.

Кроме того, по информации Exilenova+, удар также пришелся на ангар авиазавода, где проводят техобслуживание и модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС до версии Ту-95МСМ, способных нести большее количество крылатых ракет Х-101, которые Россия применяет для атак по Украине.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты серии Ту, которыми Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Какие характеристики самолета А-60

В ночь на 25 ноября ВСУ нанесли удар по авиазаводу в Таганроге, в результате чего был уничтожен уникальный российский самолет А-60 1А2, оснащенный лазерной системой для поражения воздушных целей и спутников. Об этом сообщает Defense Express.

Этот борт более двух десятилетий находился на территории завода, периодически меняя место стоянки, что подтверждается спутниковыми снимками. Последняя зафиксированная позиция самолета совпадает с местом поражения, зафиксированным на обнародованных видео.

"Он был создан на базе самолета Ил-76МД, поэтому имеет одинаковые общие формы. Но, А-60 1А2 можно отличить благодаря характерному носу, и небольшой надстройке на крыше в задней части самолета, что и можно увидеть на видео. Этот самолет был экспериментальной воздушной лабораторией для испытания лазерного оружия воздушного базирования. Планировалось, что такой лазер сможет сбивать самолеты, аэростаты и слепить оптику спутников. Именно для этого А-60 1А2 был вооружен боевым лазером мощностью в 1 МВт, который располагался в задней части в середине фюзеляжа, а и надстройка на крыше между крыльями и килем имела специальные раздвижные створки откуда и работал лазер", - указывают эксперты.

Аналитики объясняют, что самолет был оснащен характерной носовой частью с радиолокационной станцией для обнаружения и сопровождения целей, а также двумя турбогенераторами мощностью 2,1 МВт, расположенными у задних стоек шасси, которые обеспечивали работу лазерной установки. Это делало его легко узнаваемым среди других самолетов на базе Ил-76.

Разработка А-60 началась еще в 1975 году, первый полет прототипа состоялся в 1981-м. В 1984 году самолет впервые поразил воздушную цель - стратосферный аэростат, после чего выполнил десятки подобных испытательных запусков, включая поражение самолета-мишени Ла-17. В 1989 году первый прототип был потерян в пожаре.

В Defense Express отмечают, что эскизный проект авиационного комплекса "Дрейф", созданный на базе самолета-лаборатории Ил-76, позволяет примерно представить внутреннюю конструкцию А-60. После потери предыдущей модификации сразу начали строительство нового А-60 1А2, который сохранил общие черты предшественника, но получил ряд обновлений. В 1991 году эта модернизированная модель совершила первый полет, однако уже через два года работы над программой были приостановлены.

Ил-76
Ил-76 / Инфографика: Главред

В материале сообщается, что в 2009 году испытания А-60 1А2 возобновили. Тогда же провели эксперимент, во время которого лазер самолета был направлен на японский геодезический спутник AJISAI на орбите около 1500 км, и было зафиксировано отражение луча. Несмотря на официальные заявления России о сугубо мирном характере этих полетов, фактически проверяли возможность ослепления разведывательных спутников. Текущее состояние программы остается неизвестным, хотя после 2009 года самолет продолжал проходить модернизацию и обслуживание на заводе, поэтому полностью от проекта, вероятно, не отказались.

"Вполне вероятно, что наработки по этому проекту были использованы или даже легли в основу для создания еще одного российского "аналоговнета" наземного лазера для противодействия спутникам "Пересвет", - резюмируют аналитики.

Реакция россиян

Близкий к российской военной авиации телеграм-канал Fighterbomber сообщил о потере в Таганроге самолета-лаборатории А-60, который Якобы последний раз летал в 2016 году и более десяти лет находился на земле из-за нехватки средств на утилизацию в РФ.

Вторым пораженным самолетом стал А-52ЛЛ - летающая лаборатория для испытания элементов А-100, которая ранее была переделана из военного Ил-76 с минимальным остатком ресурса для исследований "Премьера" и последующей утилизации. Последний полет данного самолета якобы состоялся в 2018 году.

"Собственно А-60 у нас было два. На каждом испытывались "разные" лазеры. Первый А-60 сгорел еще где-то в 2010 году, но там и результаты были не очень. Второй работал до 2016 года. Там результат был хороший", - указывается в сообщении.

Чем важен удар по Таганрогу

Атака на завод "Бериева" в Таганроге ударила по единственному в России предприятию, которое занималось модернизацией и ремонтом стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом в эфире Эспрессо сообщил заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, завод "Бериева" - единственное в РФ предприятие, которое модернизирует и ремонтирует Ту-95МС, самолеты, которые активно применяются для ударов по Украине с помощью крылатых ракет Х-101 и Х-555. Ранее завод занимался проектами А-50 и А-100, но эти программы были приостановлены из-за потери большинства опытных образцов и рабочих элементов, что сейчас делает невозможным их восстановление.

Кроме того, эксперт отметил, что самолет А-60 - старый советский проект, разработанный для ослепления оптических систем спутников раннего предупреждения США лазерным лучом.

"Мы знаем, что Россия использует множество американских компонентов, но при этом угрожает Соединенным Штатам. И здесь возникает казус: если они победят США, то где они будут брать технологии? Заметим, что этот самолет больше представлял угрозу для спутниковых систем США и других стран, потому что мог влиять на их работу", - добавил Храпчинский.

Чем уникален самолет А-100ЛЛ

В Defense Express сообщили, что украинский дальнобойный удар по российскому авиазаводу "ТАНТК им. Бериева" оказался еще более эффективным, ведь кроме уничтожения уникального экспериментального самолета А-60 с боевым лазером, подтверждено также уничтожение важного самолета А-100ЛЛ.

Особое внимание авторы материала обращают на опоры антенны РЛС над крылом А-100ЛЛ, что однозначно идентифицирует его как самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а дополнительная антенна над кабиной отличает его от А-50 и А-50У. Факт его длительного пребывания на площадке "ТАНТК им. Бериева" подтверждает, что речь идет именно о летающей лаборатории А-100ЛЛ на базе Ил-76МД с бортовым номером "52" и регистрацией RF-93953.

Аналитики подчеркивают, что А-100ЛЛ служит фактически наземным стендом для испытания всех систем А-100, на нем проводятся работы по тестированию и оценке оборудования для серийных самолетов. Этот самолет является ключевым активом российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50 и модернизации имеющегося парка.

"И без такого испытательного стенда все эти работы будут качественно сдвинуты в сроках и именно поэтому вражеские убытки после потери А-100ЛЛ в РФ значительно больше, чем потеря самолета. А учитывая то, что в РФ программа создания А-100 "Премьер" и так находилась на грани закрытия, скорее всего уничтожение испытательного стенда окончательно добивает эту российскую программу, которую РФ тянули с 2000-х годов (если не раньше), с обещанием поставить первые самолеты в 2016 году", - резюмируют эксперты.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Таганрог новости Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60

17:34Война
Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:28Война
Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

15:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

Последние новости

18:44

"Был там, где попала ракета": в семье известного фотографа Либерова произошло горе

18:26

Ношеная одежда и риски для здоровья: какие болезни могут передаваться через секонд-хенд

18:06

Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

17:51

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

17:34

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60Видео

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
17:20

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

16:59

"Начинаю с самого начала": Лобода сделала заявление, что с ней происходит сейчас

16:52

Родинки на разных частях тела и их значение: что говорят метки на коже

16:45

Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

Реклама
16:40

Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

16:38

Ошибка, которая стоит дорого: что категорически нельзя ставить в духовку

16:28

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:03

"Сопли и крики": Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию из-за сына-подростка

15:49

Удача просто отвернется: в каких цветах не стоит встречать Новый год 2026Видео

15:35

Опасность "вынести" счастье из дома: какие вещи никогда нельзя занимать

15:32

Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

15:30

Быстрый мобильный интернет и новые стандарты связи: подписан важный закон

15:10

Ударили по десантному кораблю РФ - появились новые детали атаки по Новороссийску

14:21

"Мы проиграем": раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией

14:15

Сложный тест на IQ для гениев: найдите пять арбузов без косточек за 15 секунд

Реклама
14:11

Не стоят рисков: какие ТОП-9 секонд-хенд товаров опасно брать и за копейки

14:01

"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущенияВидео

13:32

Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

13:29

"Не взяла трубку": Джамала и Jerry Heil высмеяли заявление MELOVINа

13:23

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

13:13

Визит Зеленского в США и переговоры с Трампом: в СНБО назвали вероятные сроки

13:00

Путин повторил ошибку Гитлера, война закончится победой Украины в 2027-2028 годах – Дикий

12:48

Ожидайте сильный ветер и похолодание: когда Украину покинет теплая погода

12:20

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:16

"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

12:10

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

12:06

Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно

11:43

Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответВидео

11:40

Почему красивые люди едят виноград - чем он полезен для женщин

11:36

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:32

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

11:23

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

11:06

Переговоры Украины и США по мирному соглашению: у Путина сделали заявлениеВидео

11:05

Трамп и Зеленский на пороге решающих переговоров по мирному плану - СМИ

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

Реклама
10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять